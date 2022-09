Őrült akciókat élesítettek a magyar boltláncok: rengeteget spórolhatnak most a gyermekes családok

A Pénzcentrum friss, nagymintás felméréséből kiderült többek közt is, miből fizetik a szülők az iskolakezdést. A csaknem 9000 válaszadó szülő többsége előre készül megtakarításokkal a tanévre, ám 10 százalék még kölcsönt is felvesz a banktól, vagy a családtól, barátoktól, hogy ki tudja fizetni a szükséges tanszereket. A 3-nál több iskolás gyereket nevelők majdnem 20 százaléka mondta azt, hogy adóssággal indul a tanév.

Zsebbenyúlós lesz az iskolakezdés?

A folyamatos áremelkedés és a pont szeptemberre élesedő rezsiemelés miatt sok szülőnek okozhatott gondot az iskolakezdés. A papír árának emelkedésével több mint 110 ezer általános- és középiskolás diák szülei szembesülhettek. Az előzetes adatok alapján elmondható, pont azok a tanszerek drágulnak a leginkább, amelyeket mindenképpen meg kell venni az új tanévre.

A papír árának drasztikus emelkedése miatt körülbelül 30-50 százalékkal lesznek drágábbak a füzetek, rajzlapok, vagyis minden papírból gyártott tanszer, de az iskolatáskák, tolltartók, írószerek is sokkal többe kerülnek, a nagykereskedők 15-30 százalékos drágulással kalkuláltak az idei tanévre.

A Pénzcentrum felmérést kitöltők legnagyobb része, 19,4 százaléka 20 ezer és 30 ezer forint közötti összeget költ az iskolakezdésre. 5 000 forint alatt mindössze 6,5 százalék tervez költeni, 5 ezer és 10 ezer forint között pedig 10,2 százalék. Összességében válaszadók többsége 10 000 forint felett költ a sulikezdésre. A megkérdezettek 16,1 százaléka 10 000 és 20 000 forint közötti, míg 19,4 százalék 20 000 és 30 000 forint közötti összeget költ. 14,3 százalék 30 ezer és 45 ezer forint között tervezi kiadásait, 11,9 százalék pedig 45 ezer és 55 ezer forint között határzoná meg a sulikezdésre szánt összeget. A kitöltők 14 százalékának 55 ezer és 100 ezer forint közötti összegbe fáj az iskolakezdés, 100 ezer forintnál is többet 7,5 százalék tervez költeni.

Mint kiderült, akinek egy gyermeke van, az nyilván valamivel kevesebbet költ a tanszerekre is. A megkérdezettek közül az egygyermekes családok legnagyobb csoportja (20,73%) 20 000–30 000 forint közötti összeget szán sulikezdésre. Akinek 3, vagy több gyermeke van, náluk akár 100 000 forint is elmehet a sulikezdésre, a válaszadók 25 százaléka ezt az opciót jelölte meg. A kétgyermekes családok legnagyobb hányada szintén 20 ezer és 30 ezer forintot költ el a tanévkezdésre, míg a háromgyermekes családok 15,9 százaléka is ennyit szán a tanévre.

A gyerekek számától függetlenül a második legnépszerűbb árkategória a 10 000 - 20 000 forint, az egygyermekes családok 18 százaléka, a kétgyermekes családok 14 százaléka, a háromgyermekes családok 12 százaléka szán ennyit a tanévkezdésre, de a nagycsaládosok 14 százaléka is ennyit költ. Hogy mennyire szaladnak el a költségek nagyban függ attól is, hogy a szülőknek miből kell idénre újat vásárolni. A legtöbben egyértelműen a kopóeszköznek számító füzetekből vesznek újat, a megkérdezettek 89,6 százaléka jelölte ezt meg, valamint az írószereket, amelyből 84,1 százalék szándékozik újakat venni.

Hol vásárolunk be a sulikezdésre?

Ilyen árak mellett nem meglepő, hogy fontos kérdéssé vált az is, hol szerezzük be a sulikezdéshez szükséges termékeket. Egy héten belül elstartol a 2022/23-as tanév, a boltokban már elindultak az iskolakezdési akciók, a szülőknek pedig hosszú a listája arról, hogy mit kell beszerezni.

A legnagyobb hazai áruházláncokban már július óta tart a dömping, a boltok szép lassan megteltek iskolatáskákkal, füzetekkel, ceruzákkal és minden egyéb szükséges kiegészítővel. Ezzel párhuzamosan élesedtek a boltok tanévkezdős katalógusai is, amiből szintén szemezgethetnek a családok. Nem meglepő, hogy olvasóink körében is a legnagyobb diszkontláncok számítanak a fő beszerzési forrásnak.

A portál felmérésben a válaszadók 68,2 százaléka ugyanis diszkontokban szerzi be a sulikezdéshez szükséges dolgokat. 49,8 százalék papír- és írószer üzletekben vásárol. Ám nagy meglepetésre az online vásárlás ezúttal nem annyira nyerő: sulikezdésre, a megkérdezettek mindössze 16,8 százaléka vásárol be az interneten keresztül. Használtan 3,5 százalék vásárol tanszereket, míg a megkérdezettek 2,4 százaléka nem is tervez vásárolni semmit.

A SPAR Magyarország és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segít, hogy könnyebb legyen a gyerekeknek az iskolakezdés Több mint 1,1 millió diák kezdi meg az általános- vagy középiskolai tanulmányait szeptemberben. Bár a sokak számára biztosított ingyenes tankönyv és étkeztetés nagy segítség a szülőknek, a családi kassza számára mindig kritikus időszak az ősz. Az oktatási segédeszközök árának növekedése miatt fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is hozzájuthassanak a megfelelő eszközökhöz, hiszen a tanulás a társadalmi felzárkózás egyetlen módja. A SPAR Magyarország a Máltai Szeretetszolgálattal közösen idén már második alkalommal szervezi meg az „Adni Öröm!” jótékonysági tanszergyűjtő kampányát, amelynek keretében 2022. július 20. és szeptember 4. között adománykártyák megvásárlásával segíthetik az INTERSPAR üzletek vevői a nehéz sorsú diákok iskolakezdését, augusztus 24-27. között pedig az áruházakban személyesen megvásárolt, és a szeretetszolgálat önkénteseinek a helyszínen átadott füzetekkel, írószerekkel, tolltartókkal iskolatáskákkal, tornacsomagokkal és egyéb hasznos taneszközökkel járulhatnak hozzá a hátrányos helyzetű gyerekek iskolakezdéséhez.

Mit kínálnak az áruházak, papírboltok?

A gyermekek táskájából nem hiányozhatnak a füzetek, tolltartók, írószerek, így megnéztük a nagyobb áruházak, papírboltok kínálatát, hogy mit ajánlanak azoknak, akik még a sulikezdés elején szereznének be egy-két dolgot. Vagy gondolnak az év további időszakára és inkább most raktároznák el az olcsóbban megvett tételeket. Hiszen füzetre, tollra, ceruzára az tanév alatt folyamatosan szükség van. Lássuk is az árakat:

Az Auchan online kínálatában 29 Ft/db áron találunk még füzeteket, így aki most szerezné be őket, vagy csak feltankolna későbbre, annak ez igazán kedvező ajánlat lehet. Grafitceruzát szintén nagyon olcsón szerezhetünk be, hiszen találunk 39 Ft/db áron is, de golyóstollat is vehetünk 30 Ft/db, illetve radírt 39 Ft/db áron. Tolltartót pedig legolcsóbban 1300 forintért vehetünk.

A Tesco online shopjában füzetet legolcsóbban 39 Ft/db áron vehetünk. Grafitceruzát 339 Ft/csomag áron szerezhetjük be, golyóstollat 229 Ft/db áron, radírt 269 Ft/csomag áron. Tolltartót 499 Ft/db áron, hátizsákot pedig 1999 Ft/db áron vehetünk.

Vidéki papírboltokat nézve a Pirex weboldalán 50 Ft/db áron vehetünk legolcsóbban füzetet, grafitceruzát Ft/db áron, golyóstollat 180 Ft/db áron, radírt 90 Ft/db áron, tolltartót 1700 Ft/db áron, iskolatáskát pedig 12 340 forintért.

Az Office Depot webshopjában a füzetet 99 Ft/db áron, grafitceruzát 89 Ft/db áron, a golyóstollat pedig 75 Ft/db áron szerezhetjük be. A legolcsóbb tolltartó itt 1399 Ft, a legolcsóbb iskolatáska pedig 5999 Ft.

Ha megnézzük, összességében elmondható, hogy a papírboltok mellett érdemes a nagyobb áruházakban is körbenézni a hétvégén, hogy minél kedvezőbben hozzuk ki a bevásárlást a tanévre. A legolcsóbb árakkal számolva, 5-6 füzet ára kijöhet 175 forintból, 5-6 grafit ára 234 forintból, 5-6 golyóstoll 180 forintból. Radírt átlagosan 40 forintért vehetünk, tolltartót pedig 1300 forint körül. Táskák esetében érdemes pénzt áldozni a választott eszközre, hiszen a gyermek sokat fogja iskolába cipelni, használni, így érdemes erre többet költeni. Átlagosan 6000-13 000 forintért már tudunk minőségi hátizsákot venni a papírboltokban.

Ha csak ezeket az alap felszereléseket számoljuk, összesen 15 000 forintból ki lehet hozni őket, de csak, ha a legolcsóbb eszközöket választjuk. Magasabb minőség, és ismertebb márkákat választva ez az összeg nyílván sokkal magasabb lehet.

Erre figyeljünk, ha neten vásárolunk az iskolakezdésre

Rendkívül fontos, hogy a webáruházakban megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók, azaz a vállalkozások eleget tegyenek a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeikknek - írja közleményében a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A fogyasztóvédelmi előírásokban foglalt jogok és kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, azonban ha a fogyasztók nem is tudnak róluk, akkor a jogaikat sem tudják hatékonyan érvényesíteni. Ennek érdekében most az iskolakezdés előtt, az iskolaszereket értékesítő webáruházak tájékoztatóit, általános szerződési feltételeit nézték át: a tapasztaltak alapján nagyon vegyes a fogyasztóvédelmi előírások megfelelő szerepeltetése a weboldalakon.

Minek kell ott lennie?

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében megadásra szoruló információk közül olyan pontok kerültek kiválasztásra, amelyek feltüntetése a fogyasztók szempontjából nézve kiemelt fontosságú. A kiemelt jelentőséggel bíró információk közé tartozik többek között:

A vállalkozás neve és székhelyének postai címe (a fogyasztónak tudnia kell, kivel is köti meg a szerződést,és hogy fogyasztóvédelmi probléma esetén mi az a cím, ahol panaszt tehet)

A fogyasztókat megillető tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetősége (a fogyasztók az internetes vásárlásnál ez alapján – bizonyos kivételekkel – meggondolhatják magukat tizennégy napon belül és ilyenkor vissza kell kapniuk a teljes, korábban kifizetett összeget)

A békéltető testülethez való fordulás lehetősége, és a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe (a fogyasztóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a vállalkozással fennálló vita esetén a békéltető testületek ingyenes, gyors eljárás keretében állnak rendelkezésre jogorvoslati lehetőségként, a másik féllel való megegyezés érdekében, így indokolt az e lehetőségről történő előzetes tudomásszerzés)

A teszt tárgyát képezte az is, hogy az érintett vállalkozások feltüntetik-e az online vitarendezési eljárás igénybevételét biztosító, online vitarendezési platform (platform) internetes elérhetőségét.

Címlapkép: Getty Images