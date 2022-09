Ide is lecsapott a rezsidémon: mindenki ilyen lakást akar venni vidéken

A rezsiszabályok módosítása már érezhető változás hozott a lakáspiaci keresletben. A gázfűtéses házak iránti kereslet 26-42 százalékkal esett vissza szeptember elején a hathavi átlaghoz képest, a lakásoknál 9-21 százalékos volt a csökkenés.

Látványos ugyanakkor a korszerű, hatékony fűtést biztosító hőszivattyús ingatlanok térnyerése, a házaknál 20 százalékkal nőtt a keresettségük. A lakásoknál a távfűtés népszerűsége változatlan, ami a jelenlegi helyzetben akár pozitívumként is értékelhető.

Az adatok alapján a vevők nemcsak rövid távon, lettek nyitottabbak az energiatudatosabb megoldásokra, hanem hosszabb távon számolnak azzal, hogy a különböző fűtési típusok alapvetően meghatározzák majd a kiadásaikat.

A költözést fontolgató vevőjelöltek átírták a lakáspiac keresleti oldalát az új rezsiszabályok miatt - derül ki az ingatlan.com több mint 1,1 millió ingatlankeresés alapján készült legfrissebb összeállításából. Az elemzés bemutatja, hogy az elmúlt hat hónapban különböző fűtéstípusok keresettsége hogyan változott az eladó lakások és házak piacán.

Visszaesés a gázfűtésűeknél, látványos keresletnövekedés a hőszivattyús ingatlanoknál

Az új rezsiszabályok bejelentése óta eltelt hetekben egyértelműen kiderült, hogy a vevőjelöltek sokkal energiatudatosabbak lettek. Felértékelődtek a takarékos megoldások, a gázfűtés vonzereje jelentősen csökkent, ami érthető annak fényében, hogy az új előírások szerint az átlag feletti fogyasztás esetén többszörös a szorzó a gáz esetében

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A fentieket alátámasztja, hogy a fűtéstípust is figyelembe vevő keresések száma az eladó házaknál 18 százalékkal a lakásoknál pedig 8 százalékkal nőtt szeptember első hetében március első hetéhez képest. Az ingatlanhirdetési portál megvizsgálta, hogy milyen arányban keresték a különböző fűtéstípusokat azok a vevők, akik az eladó lakások és házak keresése során a fűtés típusára is rászűrtek.

Az ingatlan.com elemzése szerint szeptember első hetében az eladásra kínált házak esetében a fűtéstípus alapján kereső vevők 26-42 százalékkal kisebb arányban kerestek gázalapú - kazános, cirkós, konvektoros - ingatlanokat az elmúlt hat hónap átlagához képest. A lakások esetében is csökkent a gázfűtésre keresések aránya, de kisebb mértékben. Az eladó lakásoknál a gázfűtés keresettségének az aránya 9-21 százalékkal csökkent.

A rezsiváltozás nyertesei az eladó házak esetében a hatékony, takarékos hőszivattyús fűtéssel rendelkező ingatlanok.

Az ilyen rendszerrel felszerelt eladó házakra irányuló keresések aránya 21 százalékkal erősödött szeptember első hetére. A lakásoknál a gázalapú fűtési rendszerek népszerűségvesztése mellett az látszik, hogy a távfűtéses típusoké – az előzetes várakozásoknak megfelelően –változatlan maradt.

Hosszú távra készülnek

Balogh László elmondta azt is: “A részletes adatok szerint a korszerű, hőszivattyús lakóingatlanok iránti kereslet fokozódása mellett szintén nőtt a nem gázalapú, hanem fával is működő cserépkályhás házak keresettsége is. A szakember hozzáfűzte:

Az adatok arra utalnak, hogy a lakásvásárlást tervezők a rezsiszabályok változása és az energiakrízis miatt nemcsak rövid távon változtattak a keresési szempontjaikon. A vásárlók hosszabb távon is számolnak azzal, hogy az ingatlan fenntartása milyen költséggel jár. A fűtési rendszert ugyanis a legtöbb vevő olyan adottságnak veszi, ami akár 10-20 éven át is kiszolgálja az ott élőket. A fűtés típusa pedig alapjaiban határozza meg egy-egy ingatlan energiahatékonyságát.

Címlapkép: Getty Images