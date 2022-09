Elképesztő, ami itthon történik: már a magyar kukorica sem lesz elég, jöhet az import

Történelmi távlatban is példa nélküli az, hogy Magyarország kénytelen kukoricát importálni saját szükségletei kielégítésére, mert a hazai termés nem fedezi a belső igényeket. A tengeri betakarítása még ezt követően zajlik, de a becslések szerint akár 2 millió tonna is hiányozhat a hazai piacról, miközben Magyarország hagyományosan nagy kukoricatermelőnek és exportőrnek számít. A megoldást az import jelentheti, elsősorban Ukrajna felől, amely várhatóan olcsóbb is lesz, mint a hazai termés - írja cikkében a Portfolio.

Ilyen még soha nem volt

Magyarországon lényegében még sosem fordult elő az, hogy az ország kukoricatermése nem fedezi a belső felhasználás igényeit, ám az idei évben ez is megtörténhet – nyilatkozta a Portfolio-nak több, az ágazatra rálátó forrás. A nevüket nem vállaló piaci szereplők szerint az előzetes becslések szerint várhatóan a hazai igények 60-90 százalékát tudja csak kiszolgálni az országos termés. Erre még sosem volt példa, minden évben jóval a hazai igények felett termelt a mezőgazdaság, és jelentős, több millió tonnás export-árualap is keletkezett.

A kukorica betakarítása még ezután következik, de a kirívó aszály és a hőhullámok miatt már a nyári hónapokban is több százezer hektáron kellett kitárcsázni az elszáradt kukoricát, vagyis a teljesen tönkrement növényeket jó esetben is csak tömegtakarmányként tudták hasznosítani a gazdák.

Ahol a kukorica végül termést hoz, abban sem lesz sok köszönet: a keleti országrészben kifejezetten katasztrofális, de még a kicsit szerencsésebb Dunántúl nagy részén is nagyon gyenge termés várható. Megfelelően fejlődni a kukorica szinte az egész országban nem tudott, csupán Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye egyes részein vannak olyan területek, ahol rendes termésre számíthatnak a termelők.

Nagyon rossz a termés mennyisége

A betakarítás előtt pontos számokat persze még nem lehet mondani, de a becslések nem sok jót ígérnek. A legoptimistább jóslatok is csak 3,6 millió tonnás termésre számítanak, de a borúlátóbbak mindössze 2,8 millió tonnára. Ez, figyelembe véve a megszokott, 6-9 millió tonna körül alakuló éves termést, kirívóan rossz adatnak számít.

Összehasonlításul: a hazai felhasználás normál években 4-5 millió tonna között mozog, amelyben a kukorica étkezési, takarmányjellegű, valamint ipari és vetőmag-hasznosítása is benne van. A mostani becslések alapján tehát a hazai termelés mellett mindenképp importra szorulnak a felhasználók. Mindez azt is jelenti, hogy akár a 2 millió tonnát is meghaladhatja az idei kukoricahiány.

Segíthet az import

A helyzet ugyanakkor kezelhető, hiszen importból vásárolhatnak a takarmánykeverők és feldolgozók kukoricát, és várhatóan Ukrajnából is érkezik be a következő hónapokban érdemi mennyiség. Mint ismert, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára közösségi oldalán csütörtökön közölte: az aszály miatt Magyarország is vásárol gabonát Ukrajnától. Vitézy Dávid hozzátette: januárhoz képest nyolc és félszeresére nőtt a növényi termékek forgalma az ukrán-magyar vasúti határon a Záhony környéki körzetben. Az ukrán oldalon magyar határátlépésre váró gabonaszállító kocsik száma a korábbi több mint 4500-ról mára 3000 alá csökkent, a cél, hogy az ukrán partnerekkel tovább csökkentsék a különféle kapacitásszűkületek révén összeadódó torlódást.

Címlapkép: Getty Images