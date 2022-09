Tízezreket spórolhatsz, ha tudod, hogy kell ősszel okosan ültetni: a profik így csinálják

Bár az elmúlt napokban ősziesebbre fordult az időjárásunk, a háztáji kiskertben még érik a paradicsom és a paprika, a gyökérzöldségekből is bőven szüretelhetünk, lehet még szedni a padlizsánt, a sóskát és a spenótot is. Várjuk, hogy beérjenek a másod vetéseink, a fekete retek és tarlórépa is, de még hozza termését a szilva, a szőlőről nem is beszélve! A kertészkedők azonban tudják, itt az ideje elgondolkodni azon, hogyan tovább: miként készítsük elő a kertünket télre? Miket ültethetünk már most ősszel, hogy kora tavasszal is szép legyen az ágyás, és legyen friss zöld termésünk!

Súlyos nyomokat hagyott a földben az idei nyár

2022 augusztusában 1901 óta a legszárazabb 8 hónapon voltunk túl: akkor az átlagos csapadékmennyiség csaknem fele hiányzott. Még mindig vízhiányosak a hazai földek, hiába esett az utóbbi időszakban viszonylag több csapadék. Rendkívül aszályos tavaszon és nyáron vagyunk túl, emiatt augusztus végén akár az évi csapadékmennyiség 40%-a is hiányzott a földekből, ez most a zivatarosabb hetekben valamennyire pótlódott, de ha ősszel kertészkedni akarunk, ezt is jó, ha figyelembe vesszük! Az sem mindegy, az ország melyik részén élünk, ugyanis hazánk csapadék tekintetében is kettészakadt - de ez sem új jelenség. Ez a kétpólusú csapadékeloszlás nem ma kezdődött: a Dunántúl 150–200 mm-rel mindig is többet kapott, mint Kelet-Magyarország, 1904-ben például jó 1000 mm körül hullott az Alpokalján, míg az Alföld keleti részén 350–400 mm esett csak. Idén a hobbikertészek számára is az egyik legfontosabb kérdése a csapadék és annak hiánya – valamint az öntözés kérdése volt – Bábel Lászlóval erről korábban a HelloVidék itt beszélgetett.

Készítsük fel a télre a kertünk!

Bábel László szerint mindenekelőtt érdemes már most, szeptemberben elkezdeni megtervezni a különböző ágyások kialakítását és az esetleges új helyek kijelölését, kertünk felásását. Jó már most megszórni a beültetendő talajt érett szerves trágyával vagy komposzttal, hogy a hasznos nyomelemeknek legyen idejük beépülniük.

Tekintsünk előre: lesz még tél, aztán tavasz is

Ma már számtalan olyan ősszel vethető zöldségnövény kapható a boltokban, amelyek hidegtűrésükről ismertek – közölte Bábel László, ezért is érdemes ismerni az ősszel, illetve a vethető növényeket. A legismertebbek közülük: a téli saláta, a mohácsi áttelelő kelkáposzta és a petrezselyem. A magról vetett hagyma, de a sóska, a spenót, a borsó mák és a sárgarépa is idetartozik.

Az őszi vetésre alkalmas növények például a téli saláta, a mohácsi áttelelő kelkáposzta és a borsó. Ezek ősszel kihajtanak és leveles formában telelnek át. Nem árt nekik a hideg. A borsót vethetjük november végén, közvetlenül tél alá vetéssel is, a többi felsorolt növényhez hasonlóan. Ilyenkor már a talaj hőmérséklete +5 fok alá süllyed, és le is áll a gyökérképződés. Az elvetett magok felveszik a talajban lévő nedvességet és megduzzadva várják a csírázáshoz alkalmas időt. Óriási előnye, hogy a talajlakó kártevők már nem aktívak ilyenkor, és az első tavaszi meleg napok hatására megindul az ősszel elvetett növények kihajtása és növekedése. Ha télen nincsenek meleg napok, amik megzavarhatnák növényeink fejlődését, akkor akár két, három héttel is hamarább takaríthatjuk be a termésünk a tavasszal vetettekhez képest.

Vannak hobbikertészek, akik ősszel ültetik a burgonyát is, a föld alatt ugyanis enyhe tél esetén a burgonya gumói nem fagynak el, és nem mennek tönkre. Tartósan, hó nélküli nagyon hideg időszakban érdemes valamilyen takarást alkalmazni a burgonya ágyások esetében, mert a talajban lévő gumók a fagyoktól esetleg károsodhatnak.

Ismeritek a fátyolfóliás takarást?

Bábel László szerint az egyik legjobb megoldás, amivel nemcsak időt és energiát, de sok pénzt is megspórolhatunk, az úgynevezett fátyolfóliás-alagutas takarás. Ezzel még nagyobb garanciával maradhat meg a kiskertben a vetés. A szakember azt is elárulta a Hellovidéknek, hogyan készítsük ezt el:

El kell menni egy vasboltba, venni kötöződrótot: súlyra adják. 2-3 mm-eset keressünk! Flexszel a drót köteget egy ponton vágjuk el, hogy karikák legyenek, majd széthajtjuk őket, mintha sátorborda lenne… aztán leszúrjuk a földbe, fél méterre egymástól, az előkészített, már beültetett ágyásba, egymás után. Erre ráfektetjük az úgynevezett fátyolfóliát. A széleit körbe le kell földelni, így a fátyolfóliát nem viszi el a szél. Nem lóg rá a növényre, hagyja levegőzni a palántáinkat, ugyanakkor melegebben tartja a talajt, miközben átengedi a fényt és a nedvességet.

A fátyolfólia a széltől is megóvja az ősszel ültetett növényeinket. További haszna még, hogy véd a rajzó kártevőktől, a korai vagy kései fagyoktól, de véd a kiszáradástól is. Akadályozza a gyomosodást, lerövidíti a tenyészidőt. A megfelelő hőmérséklet biztosításával a talajéletre is pozitív hatással van, a talajlakó baktériumok működését kedvezően befolyásolja. A fátyolfóliát a kipalántázott növényekre is rá lehet lazán teríteni, és méterenként kapavágásnyi földdel lefogni, vigyázva arra, hogy ne tudjon alákapni a szél. Használat után fel kell tekerni, és el kell rakni. Még egy nagy előnye, hogy egy fólia 4-5 évig használható.

A fátyolfólia ára (17 g/m2 - 1,6 x 5 m)- fehér: 600-900 forint között van, de nagyobb kiszerelésben, tekercsben olcsóbb az m2-re jutó ára.

Ültethetjük már a kora tavaszi virágok hagymáit is

Bábel László megemlítette, hogy van egy kertészeti mondás, miszerint a tavaszi hagymásoknál az a szabály, mint az iskolás gyerekeknél: amikor elkezdődik ősszel a suli, akkor megy be a hagyma is a földbe, amikor nyáron kitör a vakáció, akkor jön ki a hagyma is a földből. A tulipán, a jácint, a nárcisz, a fürtös gyöngyike és a többi, korán tavasszal pompázó virágok hagymáit is most szeptemberben kell elültetni, hogy még az ősszel gyökeret fejleszthessenek. A tulipánok esetében érdemes alájuk tulipánrácsot tenni, hogy megakadályozzuk a talajban való függőleges vándorlását. De már most kell az árvácska palántákat is kiültetni.

Hogyan csináljuk?

A megtisztított, egészséges hagymákat olyan mélyen kell a felásott talajban elhelyezni, hogy felettük legalább kétszer olyan vastag földréteg legyen, mint a hagyma magassága. Az ilyen mélyen ültetett hagymából fejlődött növények nem dőlnek ki, és erőteljes virágokat nyitnak. (A hagymák „okosak”, ha fejjel lefelé kerülnek a talajba, akkor is megfordulnak és kihajtanak, de ezzel sok erejüket veszítik el, gyengébben virágzanak!)

A tavaszi hagymások vásárlása

Szinte mindenhol lehet kapni hagymákat, de azért érdemes a kertészetekben és erre szakosodott szaküzletekben megvásárolni őket, mivel mégiscsak megbízhatóbb a forrás. A tapasztalat az, hogy nem feltétlenül érdemes az akciósokra utazni, sajnos általában nem véletlenül olcsóbbak. Vásárlás során a csomagoláson keresztül tapogassuk meg a hagymákat, a puha darabokat ne vegyük meg, és figyeljünk a mennyiségre is! Otthon szedjük ki a csomagolásból és a sérült, hibás darabokat ne használjuk fel!

Ha saját felszedett, vagy a szomszéd néni kertjéből kapott virághagymákat ültetnénk, akkor célszerű házilag csávázni őket. Ehhez 3%-os hipós vizet készítsünk és néhány percre tartsuk az ültetésre szánt hagymákat az oldatban, hogy a felületén megtapadó baktériumokat, gombákat elpusztítsa

Lehet már fűszervnövényeket és bokrokat is ültetni!

A fűszernövények közül ősszel kiültethetjük a levendulát, zsályát, vagy kakukkfüvet, amelyek nagyon ellenállóak. Jó tudni még, hogy az ősszel ültethető bokrok közé tartozik az egres, ribizli, homoktövis és a málna. Tűlevelű növényeket és az örökzöldeket szeptembertől október közepéig érdemes ültetni, a lombhullató fákat pedig október végétől novemberig.

Lehet készülni a gyümölcsfák ültetéséhez is

Első és legfontosabb, amit a legelején érdemes tisztázni, ha a kertünkbe gyümölcsfát szeretnénk vásárolni, a kertészetekben és faiskolákban alapvetően háromféle gyökér típussal találkozhatunk: földlabdás, konténeres, vagy szabadgyökerű változatokkal.

A szabadgyökerű és földlabdás gyümölcsfákat október 20. és március 20. között – szigorúan fagymentes időszakban - szabad csak ültetni, a konténereseket viszont egész évben lehet.

Földlabdások, illetve a szabad gyökerűek ültetésénél nem csak az ültető időre, hanem egyéb dolgokra is oda kell figyelnünk!

A földlabdások gyökereit föld borítja és legtöbb esetben jutazsákba van bevarrva. Ültetéskor a zsák száját rögzítő drótot kell csak eltávolítanunk és zsákostol tehetjük a helyére. Más esetben a földlabdát nejlon védi, ebben az esetben el kell távolítani a csomagoló anyagot és óvatosan beültetni a gödörbe hogy lehetőség szerint ne essen szét, sérüljön tovább a földlabda.

A szabad gyökerű fák legnagyobb vonzereje, hogy olcsóbban beszerezhetőek, mint a másik kettő. Viszont a telepítésükkor vigyázni kell az ültetésükkel, hiszen olykor 5-10 perc is elegendő ahhoz, hogy menthetetlenül kiszáradjanak.

A szabad gyökerűeket álltalában 8-10 cm átmérőjű henger formára préselt fűrészporos csomagolásba vannak a fák gyökerei. Ha ültetés előtt kibontottuk a (gyári) csomagolásukat, akkor lehetőség szerint igazítsuk meg a gyökereit. Azonnal állítsuk minimum félnapra vízbe, hogy a növény gyökérzete megfelelően fel tudjon töltődni. Ha sérült gyökérzetet látunk, vágjuk le és a korona méretét is igazítsuk a maradék gyökér mennyiségéhez.

A gyümölcsfákat, bokrokat ősszel és tavasszal is telepíthetjük, fagymentes napokon. Az őszi ültetés még is tagadhatatlanul előnyösebb, mert tavaszig van ideje beeredni. Ráadásul, amíg a talaj hőmérséklete nem csökken +5 fok alá, a növényzet gyökere regenerálódik, fejlődik.

Bábel László azt tanácsolta még, hogy már szeptembertől érdemes kiásni és előkészíteni az ültetőgödröket, ha egyszerre több bokrot, fát szeretnénk ültetni. Ne akkor kelljen kapkodva gödröt ásni, amikor megvettük a fát. Előre fel lehet tölteni tápanyaggal, megszórni szerves trágyával, komposzttal. Így lesz jobban ideje felszívódni a tápanyagoknak, hogy az új fa könnyebben hasznosíthassa.

Az „üres” gödrökbe esik az eső, vagy öntözzük, az odakerülő növény számára tudjuk a talajt vízzel feltölteni, ami nem egy elhanyagolható szempont a mostani aszályos évben. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a frissen telepített cserjéinket, gyümölcsfáinkat is néha meg kell locsolni télen, nehogy kiszáradjanak!

Permetezés ősszel? Igen!

Ha már fák és faültetés is szóba került, fel kell készülünk az őszi lemosó permetezésre is. Ahogy Bábel László magyarázta: az őszi lemosó permetezést lombhullás után egy két komponensből álló szerrel kell végezni, az őszi lemosó permetszerrel. Ennek hatóanyaga: réz és kén. Erre a célra nem feltétlenül kell gyári bekeverésű vegyszert venni. A rézgálichoz mi is tudunk vizet adni és olcsóbban hozzájutottunk az őszi lemosó szerhez.

