Érik a műtrágya-krízis Európában és itthon: súlyos élelmiszer-válság lehet a vége?

Még mindig a megnövekedett árak határozzák meg az európai műtrágyagyártást: nemcsak a földgáz kerül az egy évvel ezelőtti árszint többszörösébe, de az előállítási költségek is jócskán megemelkedtek. És ha ez önmagában nem lenne elég probléma, folyamatosan állnak le az európai nitrogénműtrágya-gyárak

- fejtette ki az Agrárszektornak Balássy Ákos, az EuroChem Agro Hungary Kft. közép-kelet-európai vezetője. A szakember elmondta, hogy vannak olyan üzemek, amelyek már régóta zárva vannak, ahogy olyanok is, amelyek csak a közelmúltban álltak le, illetve akadnak olyanok is, amelyek ugyan nem álltak le, de csökkentett kapacitással dolgoznak.

Az első csoportba tartozik Horvátország, ahol több műtrágyagyár már hónapok óta áll, de hasonló a helyzet a romániai, a litván és a lengyel üzemeknél is. A magyar gyártó kereskedő cégei is külföldről szereznek be műtrágyát, hogy ha már az előállítás szünetel is, legalább kereskedni tudjanak. A szlovákiai gyár karbantartás miatt áll éppen, de csökkentett üzemmel fog újraindulni, azt pedig nem lehet tudni, hogy az ukránok mennyi gázt fognak tudni beszerezni a műtrágya gyártásukhoz.

Akik Európában nitrogénműtrágyát állítanak elő, azok jó része áll

- mutatott rá Balássy Ákos.

A szakember beszélt arról is, mivel a gyártóknak sokba kerül finanszírozni a gyártást, olcsóbb opció számukra behozni a kész terméket olyan országokból, ahol a gyártáshoz a saját forrásaikból tudnak földgázt felhasználni. Ilyen például Oroszország, Észak-Afrika, a Közel-Kelet, de már Kínából és az USA-ból is érkeztek műtrágya-szállítmányok Európába.

A magyarországi műtrágyakészleteket illetően Balássy Ákos kifejtette, hogy a piacon akkor alakul ki hiány, amikor a kereslet nagyobb, mint a kínálat, de Magyarországon most mindkettőben egyaránt egy nagyon erős csökkenő tendenciát lehet tapasztalni. A drasztikusan megemelkedett árak és a jelentős terméskiesések miatt ugyanis a mezőgazdasági ágazat szereplői is visszafogták a vásárlásaikat. EuroChem Agro Hungary Kft. közép-kelet-európai vezetője beszélt arról is, hogy a kálium- és a foszforműtrágyák esetében a nagyobb visszaesés figyelhető meg a keresleti oldalon, mint a kínálati oldalon, ami viszont a nitrogénműtrágyákat illeti, ott óriási a bizonytalanság.

