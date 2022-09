Őrületesen elszállt ennek a leveszöldségnek is az ára: mégis, mi folyik a piacokon?

Ha sok répát eszel, hangosabban tudsz fütyülni

– mondták a szüleink abban a reményben, hogy ezzel majd több vitamint tukmálhatnak ránk. A több évtizedes gyakorlat nem bizonyult túl sikeresnek, a magyarok ugyanis nem járnak élen a zöldség- és gyümölcsfogyasztásban.

Napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként. A magyarok ennél sokkal kevesebbet esznek, pedig ásványianyag-, vitamin- és rosttartalmuk miatt nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében játszanak fontos szerepet, de még a várható élettartamot is növelhetik.

A magyar lakosság legnagyobb része, 34 százaléka csak hetente 2-3 alkalommal fogyaszt zöldséget, és gyümölcsöt pedig csak 31 százalék eszik hetente 2-3 alkalommal. A megkérdezettek 40 százaléka havonta átlagosan 3-4 ezer forintot költ zöldségekre – derült ki az ötszáz szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ zöldség- és gyümölcsvásárlási szokásokat vizsgáló reprezentatív kutatásából.

Ha zöldségfogyasztás, akkor a magyaroknál a krumpli mellett a lecsó alapösszevetői viszik a prímet: a paradicsom és a paprika örök sláger, de a vöröshagyma, a sárgarépa és a káposztafélék is népszerűek itthon. Ezekkel már nem tapogatózunk rossz helyen, főleg, ha rendszeresen be tudjuk építeni őket a diétánkba. Egy korábbi kutatás szerint, már napi két darab gyümölcs- és három darab zöldség elfogyasztásával lehet a legalacsonyabb halálozási kockázatot elérni. A megfelelő mennyiségű zöldség-és gyümölcsfogyasztás pedig csökkentheti bizonyos rendellenességek, köztük a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, így érdemes rendszeresíteni a fogyasztásuk, ha egészségesen szeretnénk élni.

Gyorsan beszerezhető, mindig elérhető

A magyar ételek főbb alapanyagának számít a sárgarépa is: levesek, pörököltek, raguk, de még sütemények is készülhetnek belőle. A sárgarépa nemcsak azért szuper zöldség, mert nagyon egészséges és számos pozitív élettani hatással rendelkezik, hanem azért is, mert egész évben könnyen beszerezhető, kedvező az ára, és rengeteg módon felhasználható. A sárgarépa igazi természetes multivitamin:

C-, D-, E-, és K-vitamin, valamint B- vitaminok találhatók benne. Az ásványi anyagok közül kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, cinket és folsavat is tartalmaz. Mindennek köszönhetően hozzájárulhat az immunrendszer optimális működéséhez, és néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat.

A sárgarépa fontos biológiai hatóanyaga a bétakarotin (más karotinokat is tartalmaz), amit az emberi szervezet A-vitaminná alakít. A bétakarotin antioxidáns tulajdonsága szintén fontos a daganatos betegségek megelőzése szempontjából. A bétakarotin emellett a bőr igazi őre is, mert nyáron védelmet nyújt a napégés ellen, szabadgyökfogó hatásánál fogva pedig megakadályozza a bőr öregedését, a ráncok, pigmentfoltok megjelenését.

Fontos, hogy mindig kemény, puha foltoktól mentes répát érdemes vásárolni, ha lehet, levélzettel együtt, mert a levelek a legárulkodóbbak a zöldség frissességével kapcsolatban. A gumis, töppedt példányokat semmiképpen nem szabad megvenni. Segítséget jelenthet a sárgarépa korával kapcsolatban a gyökér és a levelek találkozásánál megjelenő feketés szín is. Hűtőszekrényben papírtörlőbe tekerve, vagy hűvös, sötét helyen egy-két hétig eltartható. Ilyenkor érdemes levágni a sárgarépa levélzetét, mert elveszi a nedvességet a gyökértől.

A sárgarépa szinte minden formában fogyasztható:

nyersen, főzve, párolva, sütve. Ami alapvető a felhasználásával kapcsolatban, hogy mindenképpen vékonyan kell meghámozni, mivel értékes tápanyagainak nagy része közvetlenül a vékony külső héj alatti háncsszövetben található.

Nyersen fogyasztva remek mártogatós készíthető belőle étkezések közötti nasinak, illetve jó alkotóeleme lehet bármilyen salátának. Krémleves alapanyagnak is tökéletes, de a húslevesek és ragulevesek is elképzelhetetlenek nélküle. Íze mindenhez passzol, így ínycsiklandó köretként is tálalható különféle húsok mellé. Fütyülni ugyan nem lehet tőle, de könnyű, egészséges főzelékként azért megéri megenni. Desszertként is fogyasztható, ma már rengeteg típusú répatorta kóstolható.

Nézzük meg, milyen áron kapható

Mivel nagyon sok ételünk alapját képzi és tényleg, nagyon sok módon felhasználható, így kiváló vitaminforrás lehet az őszi-téli időszakban is a sárgarépa. Éppen ezért, most megnéztük, hogy mennyire számít zsebbenyúlós zöldségnek a piacokon, boltokba.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Ár Információs Rendszerének adatai szerint,

a vidéki nagybani piacokon 320-400 Ft/kg áron kapható a szabadföldi sárgarépa, a primőr pedig 350 Ft/kiszerelés áron. (Érdekes összehasonlítani az tavalyi árakat a mostanival: 2021. azonos időszakában a szabadföldi sárgarépa 180-350 Ft/kg áron volt kapható. Jól látszik, hogy bizony a sárgarépa ára is megugrott az elmúlt egy évben.)

a vidéki nagybani piacokat nézve azt látjuk, hogy a szabadföldi sárgarépa 200-300 Ft/kg áron kapható, míg a primőr ára nincs feltűntetve. (A tavalyi árakat itt is megnéztük: 2021. azonos időszakában a szabadfölsi sárgarépa 150-160 Ft/kg áron volt kapható, a primőr pedig 180 Ft/kiszerelés áron. Itt is jól látszik az áremelkedés, a szabadföldi sárgarápa esetén látszik, hogy idén dupla annyiba is kerülhet egyes piacokon a répa, mint tavaly.)

Persze megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát is, ennek alapján elmondható:

A Tesco online kínálatában a találunk répát 399 Ft/kg áron, illetve csomós sárgarépát (több darabot egy csokorban) 349 Ft/db áron.

A Spar online shopjában szintén 399 Ft/kg áron vehetünk répát, de itt a csomós változata is szintén 399 Ft/db.

Az Auchan webshopjában csak zacsós répát találunk kilós kiszerelésben, ennek ára 389 Ft/csomag. A csómos sárgarépa pedig 349 Ft/db áron kapható.

Az Aldi online polcain 435 Ft/kg áron vehetünk sárgarépát, de találunk itt kilós, csomagolt verziót is 295 Ft/db áron.

Ahogy látjuk, most is igaz, hogy érdemes kilátogatni a környező piacokra, ha zöldséget szeretnénk vásárolni, hiszen az árak is jól mutatják, hogy olcsóbban hozzájuthatunk, például a sárgarépához is. Ha az áruházakat nézzük, akkor érdemes követni az akciókat, egyes boltokban, miképp alakulnak az árak, hiszen a nagyobb bevásárlások során minden megtakarított forint számít valamit.

Címlapkép: Getty Images