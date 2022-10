Itt az igazság az ország egyik legvonzóbb megyéjéről: tényleg olyan jó ott élni?

Veszprém megye páratlan földrajzi adottságairól csak annyit, hogy - Balatonedericstől Balatonkeneséig - a Balaton partszakaszának majdnem fele érinti a megyét. A megye teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékessége alá tartozik, melynek 53%-a esik Veszprém megye területére. A Bakony és a Balaton-felvidék miatt erdősültség tekintetében a harmadik legjobb az országban. De ne feledkezzünk meg a Balaton-felvidék szőlőiről sem, és az azokra épülő borászatról!

Nem csoda, hogy ez a 3. legélhetőbb vidéke az országnak

Milyen lehetőségeket biztosítanak az ország egyes részei az ott élőknek? – erre a kérdésre kereste a választ élhetőségi vizsgálatában a Takarék Index, a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank elemzése az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége mentén - írta a Hellovidék. Ezen fontos szemszögek vizsgálatából alakult ki a legélhetőbb magyar járások listája. 100 pontos skála első helyén Budapest szerepel, az ország második legélhetőbb vidéke Pilisvörösvár és környéke lett (61,8 pont), a harmadik helyre azonban Veszprém és környéke került (58 ponttal). Az összesítés szerint 2022-ben a Nyugat-Magyarországon a Veszprémi járás a legélhetőbb.

Élhetőségi pontszámok szerinti rangsor - Magyarország top járásai

A fenti táblázat adatai szerint mind az oktatás, mind az egészségügy, mind a munkaerőpiaci helyzet szempontjából kiemelten jó helyzetben vannak a Veszprémben és környékén élők. A kultúra és a vásárlási lehetőségek szempontjából -a fenti adatok szerint - azonban itt is lenne még miben fejlődni. Az összegzéshez a KSH 2022-es kiadványai voltak segítségünkre.

Hiába élhető, így is folyamatosan csökken a lakossága

A Balaton-part töretlen népszerűsége, és Veszprém megye különleges adottságai ellenére a térség lakossága az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, 2001-ben még több mint 375 ezren éltek itt. 2019-ben az 4464 négyzetkilométer alapterületű Veszprém megyét már csak 341 ezren lakták - derül ki a KSH 2019-es Körkép a megyékről című kiadványából. 2022 első három hónapjában sem alakultak túl jól a demográfiai mutatók:

az országos átlagot némileg meghaladó mértékben, 700-zal csökkent a lakosságszám január 1. és március 31. között.

A megyében az idei első negyedévben 650 gyermek jött világra, és 1350-an hunytak el. Az élveszületések száma 10, a halálozásoké 9,2 százalékkal volt kevesebb, mint 2021-ben.

Egykor a vegyipar fellegvára volt

A rendszerváltás előtt Veszprém megye a hazai vegyipar fellegvára volt, ami 1989 után darabjaira hullott szét. A rendszerváltozást követő néhány évben Veszprém megsínylette a gazdaság szerkezeti átalakulásának hatásait. A megye legtöbb nehézipari üzemének bezárásával a városban kiépült tudományos–kutatási infrastruktúra jelentős része is válságba került. A munkanélküliségi ráta akkor átlépte a 20%-os küszöböt.

Gazdaságát az elmúlt néhány évtizedben két másik megyeszékhely Győr és Székesfehérvár elszívó ereje és a rendszerváltás is befolyásolta. Utóbbi komplett ágazatokat söpört el, így csökkent le drasztikusan a vegyipar jelentősége vagy szenvedett évtizedekig az építőipar, majd tört előre az autóipar, azon belül is az egykori kutatóintézetek mérnökeivel felálló csapatok, akik a legnagyobb autógyártók beszállítói lettek. Évtizedes szenvedés után magára talált a megyei építőipar is, a Balaton északi partjára épülő turizmust pedig még a koronavírus-járvány sem tudta teljesen bedönteni, de azért komoly kieséseket okozott.

Veszprém megye legfontosabb vállalkozásai

Íme a lista, a top 10 Veszprém megyei vállalkozás - árbevétel alapján (2021-ből):

Continental Automotive Hungary Kft.

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

Vöröskő Kft.

Adient Mezőlak Kft.

Valeo Siemens e Automotive Hungary Kft.

Napcsillag Kft.Poppe + Potthoff Kft.

Yanfeng Hungary Kft.Mtd Hungária Kft.

Le Bélier Zrt.Inotal Zrt.

GALLUS Baromfitenyésztő és Keltető Kft.,

Csökkent az ipar teljesítménye

A KSH adatai szerint az I. negyedéveket tekintve 2014 óta folyamatosan emelkedett Veszprém megye ipari termelése. Ez a folyamat 2022-ben megszakadt, az év első három hónapjában összességében 3,3%-kal kisebb volt a kibocsátás, mint 2021 I. negyedévében.

Az ipari termelésben így is az országos átlagot meghaladva a középmezőny első felében szerepel Veszprém megye: a legalább öt munkavállalfoglalkozót tató vállalkozások alapján az ipari termelés értéke 465 milliárd forint volt az idei első negyedévben, ez az érték ugyanakkor 3,3 százalékkal azonban elmaradt a tavalyitól.

A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján a termelés I. negyedévi értéke (460 milliárd forint) összehasonlító áron 4,4%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Több nagyobb súlyú ipari területen, köztük a megyei kibocsátás felét adó járműgyártásban és a 18%-os részarányú vegyi anyag, termék gyártásban is csökkent a termelés volumene. Az export és a belföldi eladások egyaránt visszaestek (4,7, illetve 11%-kal) az egy évvel korábbihoz képest. Az ipari értékesítés árbevételének több mint háromnegyede a külpiacokról származott.

Csökkent a beruházások mértéke is

A tavalyi év magas bázisadatához képest a második legjelentősebb arányban, 28 százalékkal csökkent a beruházások volumene Veszprém megyében, ugyanakkor a lakosokra jutó beruházási érték országosan így is az ötödik legmagasabb volt az idei első negyedévben.

A KSH által közölt adatok szerint a beruházások viszonylag koncentráltak voltak. A fejlesztési források 47%-át a feldolgozóiparban, 6,0‒6,0%-át az építőiparban, illetve a közigazgatásban használták fel. Az építőipar fejlesztéseinek volumene 88, a közigazgatásé 68%-kal bővült, a feldolgozóiparé a felére csökkent. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás területén történtek a legnagyobb értékű beruházások. A legnagyobb értékű ingatlanfejlesztések a feldolgozóiparban, a közigazgatásban és a művészet, szabadidő területén kezdődtek el. A gép- és járműberuházások hattizedét kitevő importbeszerzések teljesítményértéke összehasonlító áron a felére esett vissza, a hazai gyártásúaké 18%-kal csökkent.

A beruházások értéke és változása Veszprém megyében

Ültetvények, erdők telepítésére, haszonállatok beszerzésére és a meglevő föld értéknövelésére (például melioráció) a megyei székhelyű szervezetek 1,0 milliárd forintot költöttek, közel ugyanannyit, mint 2021. azonos időszakában.

A lakásépítésekben azonban az élmezőnyben szerepelt a megye

Az országos tendenciával ellentétben Veszprém megyében élénkült a lakásépítési kedv: 31%-kal nőtt (országosan 26%-kal csökkent) az épített lakások száma az előző év azonos időszaki alacsony bázishoz képest. Összesen 113 lakást vettek használatba, 41%-uk kisebb városokban, 31%-uk Veszprémben, 28%-uk községekben épült. A megyei szintű növekedés hátterében elsősorban a megyeszékhelyen újrainduló építkezések állnak, melyet a többi városban regisztrált lakásátadások csökkenése valamelyest visszafogott.

Az új lakásoknak 60–40%-os arányban természetes személyek, illetve vállalkozások voltak az építtetői, az előbbi körnél erőteljesen nőtt, utóbbiaknál alapvetően stagnált az építési aktivitás.

Építési forma szerint a lakások 61%-át családi házas formában, 35%-át többszintes, többlakásos épületben adták át. Előbbiek száma a másfélszeresére bővült, utóbbiaké nem változott. Részben emiatt az új lakások átlagos alapterülete (106 m²) meghaladta az országos átlagot (81 m²), és 55%-uk épült 4 vagy annál több szobával.

3 lakás szűnt meg a megyében 2022 I. negyedévében, 2-vel több, mint egy évvel korábban.

Az országos tendenciával szemben mérséklődött a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében. A 2022 I. negyedévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (313) 4,3%-kal csökkent az előző év azonos időszaki magas bázishoz képest.

Épített lakások számának alakulása Veszprém megyében

Itt csökkent a legnagyobb mértékben a munkanélküliség

A munkanélküliségi rátát tekintve Veszprém megye a harmadik helyen áll a maga 1,4 százalékos mutatójával, ennél csak Vas és Komárom-Esztergom megyékben kedvezőbb a helyzet. A KSH adatai szerint az első negyedévben országosan 4,7 millióan dolgoztak, ami 92 ezerrel meghaladja a tavalyi év hasonló időszakát, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5-ről 3,8 százalékra csökkent.

Veszprém megyében 2022. március végén 7 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. Számuk az országos átlagnál nagyobb mértékben, 20%-kal csökkent az egy évvel korábbi magas bázishoz képest. A pályakezdő álláskeresők száma (264 fő) 30%-kal kevesebb lett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 3,8%-ot tett ki.

Ezer lakosra az országos átlagnál kevesebb, 20 álláskereső jutott a megyében, ezen belül az arány a Veszprémi járásban volt a legkedvezőbb (13), a Devecseri járásban pedig a legkedvezőtlenebb (41).

Az álláskeresők 38%-a legfeljebb 3 hónapja, 34%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A tartósan állás nélkül lévők száma 13%-kal meghaladta a 2021. márciusit.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (35%) a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezőknek volt, emellett 31%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány, 26%-uknak érettségi, illetve technikum a legmagasabb végzettsége, 8,5%-uk pedig diplomás volt.

Az ellátottak aránya 10 százalékponttal nőtt az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 20%-uk álláskeresési járadékban, 19%-uk álláskeresési segélyben, 18%-uk szociális ellátásban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 42%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást.

Március végén 2,6 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, számuk 1,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkaerőpiac feszesebbé vált: tíz üres álláshelyre 27 álláskereső jutott, 6-tal kevesebb, mint 2021 márciusában.

A Nyugat-Dunántúlhoz képest rosszabbak a fizetések

Veszprém megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2022 első félévében 445 907 forint volt. Ezzel a megyében fizetések elmaradnak a Közép-Dunántúl átlagától (475 941 forint), de alacsonyabbak a Nyugat-Dunántúlon számolt átlagkeresetekhez képest is (477 248 forint).

Ahogy a következő táblázatból is kiderül, 2022 I. negyedévében a közigazgatásban, a pénzügyi szolgáltatások, az információ és kommunikáció területén dolgozók kapták a legnagyobb fizetést. A legrosszabbul a vendéglátásban dolgozók jártak, de alacsonyabbak a bérek az építőiparban is Veszprém megyében:

Havi nettó keresetek alakulása Veszprém megyében

Csak vége lett a Covidnak! Felpörgött a turizmus

Többszörösére nőtt a vendégforgalom idén a járványügyi intézkedések által érintett 2021. január–március közötti időszakhoz képest: a vendégek 118 ezer éjszakát töltöttek a megye kereskedelmi szálláshelyein – szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken –, ám ez az adat még így is csak kétharmada a 2019 első negyedévinek.

A KSH körképe szerint a külföldi vendégek közül a legtöbb éjszakára ugyanúgy az Ausztriából, Szlovákiából és Németországból érkezők maradtak, mint 2019 első negyedévében, de míg korábban a legjelentősebb küldő országnak Németország számított, a sorrendben Ausztria került az első helyre.

A kereskedelmi szálláshelyeken 2,9 milliárd forint árbevétel keletkezett. 47%-a szállásdíjból, 34%-a vendéglátásból, 19%-a egyéb szolgáltatásokból származott.

Az országos átlaghoz képest nőtt a balesetek száma

Országszerte 2793 közúti közlekedési baleset történt az év első három hónapjában, ami 13 százalékkal több a járvány által sújtott, a korlátozások miatt mérsékeltebb járműforgalommal jellemezhető 2021-es adathoz képest, ugyanakkor 11 százalékkal alacsonyabb a 2019-esnél.

Veszprém megye útjain ehhez képest 106 baleset történt, ez lakosságarányosan valamivel meghaladja az országos átlagot. A balesetek közül négy volt halálos kimenetelű, 27 végződött súlyos, 75 pedig könnyű sérüléssel.

Az összes baleset 73%-át személygépkocsival okozták, a kerékpár és a motorkerékpár részesedése mindössze 7,5, illetve 4,7% volt. A balesetek túlnyomó része, 93%-a a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása (az összes baleset 35%-a) és az elsőbbség meg nem adása (23%) miatt.

