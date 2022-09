Itt az igazság: ennyivel élnek jobban a magyar családok az ország nyugati végein

Annak ellenére, hogy az ország egyik legcsapadékosabb vidéke ez, az idei rendkívüli aszályos nyár Vas megye gazdáit és kiskerttulajdonosait is próbára tette. Volt olyan 5 hét, amikor szinte egyáltalán nem hullott csapadék. A nyárban Vas megye erdejeiben gombászni lehetett. Országos szinten az extrém szárazság miatt a nyáron több mint egymillió hektáron keletkezett kár. A tavasszal elvetett kapásnövényekre is rendkívül rossz hatással volt a szárazság, az Alföldön és Közép-Magyarország területén idén alig arathattak a gazdák. Ehhez képest Vas megyében legalább dolgozhattak a kombájnok, de a helyi gazdálkodók elmondása szerint itt is jelentős lesz az idei terméskiesés. Amennyire kis megye, annyira sok kukorica terem a földeken, de vadban és erdőkben is gazdag vidék. Vas megye egyik legnagyobb húzóereje mégsem a mezőgazdaság, sokkal inkább az ipar, ami az elmúlt években - Covid-válság, chiphiány, másrészt az ukrán-orosz háború okozta energiaválság miatt - szintén nehezen tér magához. Egyik legfőbb vonzereje a megyének azonban töretlen: az osztrák határ közelsége. A jobb megélhetést keresve az ország megannyi részéből költöznek ide. Napi- heti ingázásban tömegek dolgoznak kint Ausztriában.

A megye, ami mindig Ausztriára, mostanság már Szlovéniára is fókuszál

Vas megye Ausztriával 182 kilométeren, tíz határátkelővel határos, Szentgotthárdnál pedig ott a hármashatár, ahonnan, ha nincs éppen Covid-korlátozás, Szlovéniába is szabad a kijárás. Vas megye a nevét a vidéken bőven található gyepvasérc-lelőhelyekről kapta, amelyekre a római kortól kezdve helyi jelentőségű vasgyártás épült, ebből azonban ma semmi sem látszik. Hacsak annyi nem, hogy Szombathely és térsége ma is erősen kötődik a járműiparhoz. A megye ipari termelésének ugyanis jelenleg is több mint a felét a jármű- és járműalkatrész gyártás teszi ki.

Ásványkincsekben meglehetősen szegény megye, természetföldrajzát tekintve azonban az ország egyik legváltozatosabb területe, felerészt síkság, nyugati része hegyes, délnyugati része dombos terület. A leghűvösebb tája a Kőszeghegyalja, a legmelegebb a Felső-Zala-völgy és a Vas-Soproni síkság.

Jellemzően aprófalvas, települései 59%-ának 500-nál is kevesebb lakosa van.

Vas a harmadik legkisebb lélekszámú megye az országban, székhelye Szombathely, itt 78 ezren élnek. 3336 négyzetkilométeren terül el, összesen 216 települést foglal magában.

Annak ellenére, hogy az osztrák határ közelsége miatt viszonylag sok fiatal marad a megye határain belül, és az ország más részeiből is jellemző az idevándorlás, a megye lakossága folyamatosan, ha kis mértékben is, de csökken. A legfrissebb demográfiai adatok szerint 2022 első negyedévében Vas megyében kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg, mint egy évvel korábban. Az ebből adódó természetes fogyás a megye népességét 525 fővel csökkentette.

Határ menti fekvése sokban hozzájárult gazdasága fejlődéséhez

Rengeteg külföldi cég telepedett meg itt, emiatt is van, hogy Vas az egy főre jutó GDP-ben a megyék között jellemzően az élmezőnyben szerepel. A gazdasági húzóerő az ipar. Főbb ágazatok: gépipar, textilipar, bortermelés, élelmiszeripar, vegyipar és faipar. Ezek alapvetően mind exportra termelnek. Négy ipari park is létesült a megyében: a szombathelyi Claudius, a répcelaki, a szentgotthárdi, és a sárvári ipari park.

A top 10 vasi cég a 2022-es lista alapján:

Aptiv Services Hungary Kft. (Szombathely) Schaeffler Savaria Kft. (Szombathely) BPW-Hungária Kft. (Szombathely) TDK Hungary Components Kft. (Szombathely) CELLCOMP KFF (Celldömölk) LINDE GÁZ Magyarország Zrt (Répcelak) Allison Transmission Hungary Kft. (Szentgotthárd) Opel Szentgotthárd Autóipari Kft (Szentgotthárd) FALCO ZRT (Szombathely) Swietelsky Vasúttechnika Kft. (Celldömölk)

Rossz hír: az ipari termelés jelentősen visszaesett

2021-ben betett a chiphiány, odavágott a megye iparának - erről korábban itt írt a HelloVidék. Vas megye ipari termelése a KSH adatai szerint a Covid19-járvány begyűrűzése, 2020 márciusa óta jelentősen visszaesett. A tendencia 2022 I. negyedévében is folytatódott, a kibocsátás 8,7%-kal (a megyék közül az egyik legjelentősebb mértékben) csökkent az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz képest.

A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján a termelés I. negyedévi értéke (296 milliárd forint) összehasonlító áron alig változott (–0,2%) az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a kibocsátás négytizedét realizáló járműgyártásban 14%-kal visszaesett, a kisebb súlyú feldolgozóipari alágak többségében pedig nőtt a termelés volumene.

A járműgyártás kedvezőtlen eredményei az ipari értékesítés több mint háromnegyedét jelentő exportot is meghatározták:

a kivitel volumene 5,2%-kal csökkent,

a belföldi eladásoké viszont ötödével meghaladta az egy évvel korábbit.

Ugyanakkor nőtt beruházási kedv

A KSH adatai szerint a tavalyi év utolsó negyedében bekövetkezett csökkenést leszámítva 2021-ben élénkült a Vas megyei gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenysége, és ez a tendencia 2022 elején tovább folytatódott. A szervezetek I. negyedévi 29 milliárd forint értékű új beruházása összehasonlító áron 10%-kal volt több az egy évvel korábbinál. A növekedés mértéke azonban elmaradt az országostól (14%). A beruházások 62%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások kezdeményezték.

A feldolgozóiparba koncentrálódott a teljesítések 56%-a. A fejlesztési források 6,4%-át a kereskedelemben, 6,1%-át a szállítás, raktározásban használták fel. A többi ágban külön-külön a megyei beruházások legfeljebb 5,8%-a valósult meg. A szállítás, raktározás teljesítményértékének a volumene 38%-kal bővült, a feldolgozóiparé 3,7, a kereskedelemé 5,3%-kal zsugorodott. A feldolgozóiparon belül a járműgyártásban, a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban, továbbá a villamos berendezés gyártása területén történtek a legnagyobb értékű beruházások.

A teljesítések egyharmadát adó építési beruházások volumene 29%-kal emelkedett. Az ingatlanfejlesztések majdnem egynegyede a feldolgozóiparban kezdődött el. A gép- és járműberuházások 68%-át kitevő importbeszerzések teljesítményértéke összehasonlító áron 1,0, a hazai gyártásúaké 7,4%-kal nőtt.

Ültetvények, erdők telepítésére, haszonállatok beszerzésére és a meglevő föld értéknövelésére (például melioráció) a megyei székhelyű szervezetek 424 millió forintot költöttek, reálértéken 6,6%-kal többet, mint 2021. azonos időszakában.

A kukoricában Vas megye élen jár

2021-ben Vas megyében a búza kiterjedése (41,6 ezer hektár) 1,7, a kukoricáé (23,8 ezer hektár) 4,6%-kal nőtt 2020-hoz képest. A területnövekedés ellenére búzából (251,4 ezer tonna) az előző évinél 1,4, kukoricából (189,5 ezer tonna) 15%-kal kevesebb termett.

Az olajos magvúak közül a szántó 18%-át elfoglaló repce kiterjedése (26,7 ezer hektár) 2,0%-kal zsugorodott, hozama (74,5 ezer tonna) ennél nagyobb mértékben, 19%-kal csökkent, a termesztése ennek ellenére ebben a megyében volt a legjelentősebb. A szántó kisebb részén művelt napraforgó kiterjedése (7,2 ezer hektár) és termésmennyisége (22,0 ezer tonna) közel azonos mértékben (6,5, illetve 7,0%-kal) bővült.

Lucernából az előző évinél 8,4%-kal kisebb szántóterületen (3,2 ezer hektáron) 14%-kal kevesebb (10,5 ezer tonna) szénát gyűjtöttek be. A cukorrépa területe (0,8 ezer hektár) 27, termése (45,8 ezer tonna) ennél nagyobb mértékben, 42%-kal esett vissza, a hazai cukorrépa 7,1%-a még így is Vasban termett.

A napraforgó és a rozs termésátlaga majdnem ugyanakkora volt, mint 2020-ban, a többi főbb szántóföldi növényé nem érte el az előző évit. A kukorica egy hektárra jutó termésmennyisége (8,0 tonna) az első, a napraforgóé (3,0 tonna) Győr-Moson-Sopron után a második volt a megyei rangsorban, de a cukorrépáé és a rozsé is az élmezőnyben található.

Vas megyében kiugróan magas a kukoricatermelés (KSH)

Tovább csökkent az állatartási kedv

Vas megyében 2021. december 1-jére a tyúkok száma nőtt, a többi főbb haszonállaté csökkent, ezen belül a juhoké jelentősebben visszaesett az előző év azonos időpontjához képest.

Az év végi szarvasmarha-létszám (28,0 ezer) 17%-kal alulmúlta az egy évvel korábbit. Az állomány 46%-át kitevő tehenek száma 6,1%-kal fogyott. Száz hektár mezőgazdasági területre 17 szarvasmarha jutott, majdnem ugyanannyi, mint országosan (18).

Az állattartók a tél kezdetén a megyében 37,6 ezer sertést gondoztak, 6,4%-kal kevesebbet, mint 2020 december elején. Az anyakoca-állomány (2,4 ezer) egytizedével fogyott. A száz hektár mezőgazdasági területre vetített sertéslétszám (23) az országos átlagnak (54) mindössze 43%-át tette ki.

A juhok száma (0,7 ezer) és az állomány 78%-át képviselő anyajuhoké egyformán 77%-kal esett vissza. Az országban a legkevesebb juhot ebben a megyében tartották.

A megyében 2020. december 1-jéhez képest 6,6%-kal több, összesen 2,4 millió tyúkot neveltek. A teljes létszám 37%-át adó tojóállomány 18%-kal gyarapodott, és az országban a harmadik legtöbb tojótyúkot ebben a megyében gondozták.

Drámai mértékben csökkent a lakásépítése kedv is

2022 első negyedévében az előző év azonos időszaki magas bázis töredékére esett (országosan 26%-kal csökkent) az épített lakások száma.

Az egy évvel korábbi 74-gyel szemben mindössze 6 lakást vettek használatba a megyében: öt kisebb városokban, egy pedig községben épült.

A kisebb városokban kivitelezett lakásberuházások visszaesése okozta a megyei lakásépítési piac ilyen erőteljes szűkülését, Szombathelyen az előző év január–márciusához hasonlóan egyetlen lakást sem vettek használatba. Az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (0,2) a megyék közül itt volt az egyik legalacsonyabb, az országos átlag mindössze 5,1%-át érte el.

Az országos tendenciával ellentétben csökkent a jövőbeni lakásépítési kedv is a megyében. A 2022 I. negyedévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (263) 22%-kal visszaesett az előző év azonos időszaki magas bázishoz mérten, a három évvel korábbit viszont ötödével meghaladta.

Az országban Tolna után itt épült a legkevesebb lakás (Forrás: KSH)

A keresetek növekedése elmaradt az országostól

2022 I. negyedévében Vas megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 452 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 301 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 457 ezer, a nettó átlagkereset 304 ezer forintra emelkedett.

A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 20%-kal múlta felül a 2021. I. negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme azonban elmaradt az országostól. Az alkalmazottak 11%-kal kevesebbet kerestek az országos átlagnál.

A bruttó keresetek a versenyszférában 14%-kal, 435 ezer forintra, a költségvetési szférában 40%-kal, 511 ezer forintra emelkedtek.

Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 23, a szellemieknél 17%-kal nőtt, ennek eredményeként az előbbiek átlagosan bruttó 392 ezer, az utóbbiak 543 ezer forintot kerestek.

Havi nettó átlagkeresetek (Forrás: KSH)

Csökkent a munkanélküliek száma

A megyében 2022. március végén 4 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. Számuk az országos átlagnál nagyobb mértékben, 20%-kal csökkent az egy évvel korábbi magas bázishoz képest. A pályakezdő álláskeresők száma (198 fő) 26%-kal kevesebb lett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 4,7%-ot tett ki.

Ezer lakosra az országos átlagnál kevesebb, 17 álláskereső jutott a megyében, ezen belül az arány a Kőszegi járásban volt a legkedvezőbb (14), a Vasvári járásban pedig a legkedvezőtlenebb (31).

Az álláskeresők 35%-a legfeljebb 3 hónapja, 40%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A tartósan állás nélkül lévők száma 4,4%-kal meghaladta a 2021. márciusit.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (34%) a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezőknek volt, emellett 29%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány, szintén 29%-uknak érettségi, illetve technikum a legmagasabb végzettsége, 8,8%-uk pedig diplomás volt.

Az ellátottak aránya 7,3 százalékponttal nőtt az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 20%-uk álláskeresési járadékban, 18%-uk álláskeresési segélyben, 28%-uk szociális ellátásban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 34%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást, ez az arány az országban itt volt az egyik legkisebb.

Március végén 2,0 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, számuk 61%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkaerőpiac feszesebbé vált: tíz üres álláshelyre 21 álláskereső jutott, feleannyi, mint 2021 márciusában.

KSH: munkanélküliségi ráta alakulása

Így alakult a megye turizmusa

Vas megyében az év első három hónapjában 252 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek a megye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken), 23%-kal kevesebbet a 2019. január–márciusinál, ugyanakkor a vendégforgalom többszörösére nőtt a járványügyi intézkedések által érintett 2021. január–március értékéhez képest.

A belföldivendég-éjszakák száma (139 ezer) 9,4%-kal, a külföldivendég-éjszakáké (113 ezer) 35%-kal maradt el a három évvel korábbi azonos időszakitól.

A külföldi vendégek közül a legtöbb éjszakára ugyanúgy a Csehországból és Ausztriából érkezők maradtak, mint 2019 első negyedévében.

A kereskedelmi szálláshelyeken 6,3 milliárd forint árbevétel keletkezett. 46%-a szállásdíjból, 16%-a vendéglátásból, 38%-a egyéb szolgáltatásokból származott.

Turizmus alakulása VAs megyében (KSH)

