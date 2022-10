Őket is elérte a rezsiemelkedés: jöhet a szűkített nyitvatartás, fiókbezárás a bankoknál?

Szinte már nem tudunk úgy híreket olvasni, vagy a tévében tájékozódni anélkül, hogy valamilyen módon ne találkoznánk az európai energiaválsággal. A rezsiemelés bejeéentése óta pedig azt is naponta halljuk, hogy egyes közintézmények vagy hosszabb szünetre vonulnak, vagy megpróbálják előteremteni a működésükhöz, a rezsi kifizetéséhez szükséges, de egyelőre hiányzó összeget. De hogyan hat az emberek napi ügyintézési szokásaira a rezsiválság, és a bejelentett bezárások? Tartanunk kell-e például attól, hogy a bankunk fiókjai csökkentik a nyitvatartásukat, nehézkessé téve ezzel a mindennapos ügyintézést? A Pénzcentrum körbekérdezte a bankokat, hogy választ kapjunk arra: változik-e a nyitva tartás 2022-ben?

Kell még fizikai bankfiók?

A Portfolio Banking Technology konferenciája tegnap ezzel a kérdéskörrel is behatóan foglalkozott. Vinnai Balázs, a Magyar Bankholding Zrt. elnöki főtanácsadója úgy véli: egy inkumbens vállalatnál a digitalizáció a market share-t és a költséghatékonyságot egyaránt szolgálja. Ez az, amivel az inkumbens bankok, mint a Magyar Bankholding is küzdenek most - magyarázta a szakértő.

Amit mindenképp folytatni kell, azok a költséghatékonyság növelő projektek, valamint a robotizáció. Ezek nélkül nem tudják tartani a versenyt a hagyományos bankok az új versenytársakkal. A robotok általi erőforrás-felszabadítás engedte meg nekünk például azt is, hogy a moratórium által okozott plusz terhet hatékonyan lekezeljük

- mondta a témáról Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A bankok tehát nem készülnek semmilyen rövidítésre, de könnyen lehet, hogy már az előszobájában vagyunk a teljes digitalizáció felé tett első lépéseknek. Néhány hónapja, a jegybank által szervezett panelbeszélgetésen a magyarországi bankok pár vezetője ugyanis nagyjából egyetértett abban, hogy hamarosan talán sehol nem is lesz szükség fizikai bankfiókokra, mert jó úton halad a digitalizáció.

Leginkább a koronavírus-járvány, illetve az emiatt kényszerűségből elrendelt lezárások tanították meg a magyarokat online bankolni, több olyan bank is van már, ahol már a hitelfelvételt is lehet online intézni a technika fejlődésének köszönhetően. A vezetők azonban abban is egyetértettek akkor, hogy azért a teljes digitalizációhoz még biztosan kell pár év, sok ügyfelet ugyanis most sem lehet arra rávenni, hogy fizikai jelenlét és bankfiókok segítsége nélkül, teljesen online intézze a pénzügyeit.

