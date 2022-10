Már ők is a túlélésre játszanak: megfojtja a hazai malmokat is a durva rezsi

A malmok már a magas, tonnánként 140 ezer forint körüli árú búzából őrölnek, ezért október elején nagyjából mindegyikük meglépte a korábban beharangozott, kilogrammonként 10 forint körüli áremelést – mondta a VG-nek Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ez a szakember elmondása szerint azt jelenti, hogy most az 50 kilós, zsákos kiszerelésű liszt nettó átadási árának centruma körülbelül 230 forint körül alakul.

A tapasztalatok szerint az exportengedélyek kiadásán némileg lassított az állam, de ez a jelenlegi helyzetben nem sokat változtat a piacon, ugyanis az export nem indult be, a minden évben nagy keresletet támasztó olasz vevők például még nem jelentek meg az igényeikkel. Az export beindulását ösztönözheti a gyenge forintárfolyam és a párizsi gabonatőzsde áremelkedése is. Jelenleg azonban csupán a malmok vannak a piacon. Ezen a külföldi vevők aktivizálódása mellett az is változtathat, ha megjelennek keresletükkel a takarmánykeverők is. Mivel kirívóan gyenge kukoricatermést várnak, és Lakatos Zoltán szerint az ukrán kukoricából sem jut mindenkinek,

elképzelhető, hogy az idei szezonban a búza takarmánycélú felhasználása is erősödni fog.

Lakatos Zoltán szerint sok termelő még magasabb búzaárakban reménykedve, és kihasználva azt, hogy elegendő tárolókapacitása és a készletfinanszírozásra elég forrása is van, tartja a búzáját. Ő ennek tudja be, hogy – a lisztpiacon korábban elképzelhetetlennek tartott módon – Romániából és Ausztriából is érkezik liszt Magyarországra. A magyar liszt versenyképtelensége a magas belpiaci búzaárak mellett is feltűnő, hiszen a román lej stabilabb a forintnál, ahogyan az euróárfolyam is inkább egy fordított irányú árumozgásnak kedvezne. „A magyar lisztet csak az tartja kint valamennyire a román piacon, hogy jobb minőséget tudunk előállítani, mint ők” – mondta Lakatos Zoltán.

Ez az év még „elketyeg” valahogy, hiszen év végéig majdnem mindenkinek meg van kötve a szerződése az energiaszolgáltatókkal – válaszolta a drasztikusan emelkedő energiaköltségek hatását firtató kérdésre.

A nagy baj majd jövőre lesz, a 250-280 forintos kilowattóránkénti ár már olyan mértékű költségnövekedés, amit az árak emelésével sem lehet majd lekövetni, hiszen a vásárlóerő is csökken.

Ha januártól valóban ezekkel az árakkal kell számolni, akkor az áramköltség önmagában magasabb lesz, mint eddig volt az összes ráfordítás – érzékeltette az arányokat. A Hajdú Gabonánál a 23 forintos kilowattóránkénti ár már felment 96-100 forintra, és a jelenlegi helyzet szerint ennek kellene 280 forintra emelkednie.

