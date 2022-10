Itt a bejelentés: fontos változás jön a napelemekkel kapcsolatban

Jövőre 21 százalékkal, utána 25-tel, 2025-ben pedig 30 százalékkal kell megemelni a pedagógusok bérét - hangzott el a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely azt is mondta, hogy alapjaiban megváltozik a napelemek engedélyeztetési rendszere.

A kormány áttekintette az EU-val folytatott tárgyalások állását, 17 ügyben döntöttek arról, hogy megcsinálják az Unió felé tett vállalásokat - kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Megalakul többek között a korrupcióellenes hatóság, átalakul a közbeszerzések rendszere, és támogatási rendszer is lesz a mikrovállalkozások, illetve a kkv-k számára a közbeszerzések díjaival kapcsolatban. Gulyás elmondta, hogy a szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elfogadta.

A jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú: a kormány elkötelezett a tett vállalások érdekében. Jelentős pedagógus-béremelés is kell, a Bizottság támogatólag lépett fel. 2025-re elérjük azt a kitűzött célt, hogy a pedagógusok fizetése elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Jövőre 21 százalékkal, utána 25-tel, 2025-ben pedig 30 százalékkal kell megemelni a pedagógusok bérét

- tette hozzá a miniszter. Abban bíznak, hogy ha sikerül megállapodni Brüsszellel, akkor már január elsejével jöhet a 21 százalékos béremelés A béremelési ciklus végére, vagyis 2025-re a pedagógusok átlagbére 777 673 forint lesz.

A kormányülésen energetikai kérdéseket is tárgyaltak. Az ország ellátása biztosított, de továbbra is keresik az elérhető energiaforrásokat, ám az mindenhol drága - fejtette ki Gulyás Gergely. A gáztárolók kapacitásait folyamatosan növelik, de fél évig akkor is lenne elég gáz, ha egyetlen molekula gáz sem érkezne be az országba. Ettől függetlenül az egerniarendszerben sok változtatásra van szükség, a helyreállítási alapból szeretnének költeni a zöldenergia-fejlesztéseket is.

Több az igény a napelemeknél, mint amit a hálózat be tud fogadni. Ezért a szabályokon változtatni kell. Aki betáplálta a hálózatba az energiát, a még elő nem jegyzett igények kapcsán fogunk változtatni. Mivel nem tudjuk befogadni az energiát, ezért a betáplálás lehetőségét felfüggesztjük. Akik ezt követően telepítennek, azoknak változik a szabály. Csak a saját háztartásában használhatja fel az energiát - magyarázta. Ehhez nem kell annyi engedély.

Ha a hálózatfejlesztés megvalósul, akkor a betáplálást újra lehetővé tesszük. Ez vonatkozik a háztartásokra és a vállalkozásokra, akik a saját célra állítanak elő energiát - tette hozzá a miniszter. Az ok, hogy a jelenlegi hálózat nem bírja el az energia betáplálását. Az új változások az erőművekre nem vonatkoznak.

Egy kérdésre válaszolva Gulyás elmondta, hogy már az év végén is érkezhet az első utalás hazánknak, ha sikerül megállapodni az EU-val. Lehet azonban, hogy csak a jövő év elején jön a pénz első része. Az intézményeket létre kell hozni, ez harminc nap alatt nem történhetett meg.

Címlapkép: Getty Images