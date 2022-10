Elkeserítő adatok, a vártnál is gyengébb lett az őszi betakarítás: áruhiány jöhet ebben a megyében?

Az előzetes, nem túl optimista várakozásnál is gyengébb lettek a termésátlagok az őszi betakarításon Békés megyében, különösen kukoricából és szójából termett kevés - közölte a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára.

Barabás Béla elmondta, a napraforgóból 86 ezer hektárról átlagosan 1,2 tonna termést takarítottak be (tavaly 2,6 tonna/hektár volt az átlag); ott lett jobb (akár 3,5-4 tonnás a termésátlag), ahol öntöztek. Kukoricát csaknem 93 ezer hektáron termesztettek, ám a területek 60 százalékát be kellett silózni. A maradék területen - jelenleg 90 százalékos betakarítottság mellett - hektáronként 1 tonnás a megyei termésátlag. A korábbi évet 4,5 tonnás termésátlaggal tragikusnak nevezték; 2020-ban volt a rekordév, 8,2 tonnás hektáronkénti megyei átlaggal. A titkár elmondta, egy hektár termelési költsége - szárítással együtt - 600-700 ezer forint között mozgott; az öntözés körülbelül 200 ezer forintos többletköltséget jelentett hektáronként.

A kalászosoknál szerény vagy nullás gazdálkodási eredményeket lehetett csak elérni; az őszi vetésű növényeknél viszont veszteséget könyvelnek el a gazdák. A negatív szaldón az csökkenthet valamennyit, ha sikerül a tavalyi készlet egy részét felhasználni

- jegyezte meg.

A Békés Megyei Betakarítási Koordinációs Bizottság legutóbbi ülésén elhangzott, hogy jelentős mértékben lecsökkent az őszi alapműtrágyák kihelyezése; a kis- és közepes gazdaságok az idén gyakorlatilag nem juttatnak ki műtrágyát. Barabás Béla szerint - bár a jelenleg kikelt kultúrák jó fejlettségi állapotban vannak a csapadékos szeptembernek köszönhetően - a visszafogott tápanyag-utánpótlás jövőre okozhat terméskiesését.

A rossz termés következtében kialakult takarmányhiányról szólva a titkár elmondta:

a rozzsal kevert tömegtakarmány minősége elmarad a korábbi évekétől; a Dunántúlról vagy külföldről hozott import pedig a szállítási költségek miatt drága. Van olyan sertéstartó telep Békésben, ahol felszámolták az állatállományt és csak bértartást vállalnak; és tud olyanról is, ahol 30 százalékkal csökkentették a sertésállományt. Erről pontosabb képet év végén lehet látni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Megyei Igazgatóságának adatai szerint őszi búzát az előző évi 93 ezer helyett 105 ezer; őszi árpát 24 ezer helyett 32 ezer; őszi káposztarepcét pedig 7500 hektáron terveznek termeszteni a gazdák; a területek nagy részén már el is végezték a vetést. Idén csaknem 7300 kárenyhítési kérelmet adtak be; amely meghaladja a 205 ezer hektárt. Kukoricánál Békés megyében a 93 ezer hektár vetésterület csaknem 90 százalékát bejelentették; a táblák 36 százalékát 90 százalék feletti hozamcsökkenésre adták be - hangzott el a koordinációs bizottság ülésén.

