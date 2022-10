Súlyos kártevők tehetik tönkre a magyar gabonát: így lehet védekezni ellenük

A Gabonaszövetség főtitkára az Agrárszektornak nyilatkozott arról, hogy a rágcsálók tekintetében az a legfőbb szempont, hogy ne is tudjanak bejutni a gabonaraktárakba. De arra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy ezek a tárolók a gombától, penésztől és egyéb kártevőktől is mentesek, valamint jól zárhatóak és jól szellőztethetőek legyenek.