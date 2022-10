Erről minden nyugdíjasnak tudnia kell: nagy segítség lehet, ha beüt a baj

Amíg egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év felett vállalták volna az egészségbiztosítási kockázatot a szolgáltatók, ma már egyre több lehetősége van a magyar időseknek, hogy anyagi biztonságukról gondoskodjanak váratlan egészségromlás esetén. A belépési életkor élet- és balesetbiztosítások esetén is kitolódott, ma már nem ritka, hogy 70-75, vagy akár még 80 évesen is kötnek szerződést az idősekkel. A Pénzcentrum biztosítási körképében végigvették, milyen lehetőségeik vannak ma az időseknek élet-, egészség-, valamint balesetbiztosítást kötni, illetve a lakásbiztosításokhoz.

A lap megkeresésére nyolc hazai biztosító válaszolt annak kapcsán, milyen lehetőségeik vannak az idősödő magyaroknak. A válaszokból kitűnik, hogy ma már jóval több lehetőségük van 65 év felettieknek is élet-, baleset- és egészségbiztosítást kötni, mint tíz, vagy húsz évvel ezelőtt. Ez annak tükrében el is várható, hogy az elmúlt évtizedben sokat nőtt a várható élettartam, magasabb az egészségben eltöltött évek száma is, ugyanakkor a 65 év feletti korosztályban gyakoribbak lehetnek az olyan balesetek, vagy életesemények, amelyekre mindenképp érdemes biztosítást kötnie annak, aki megteheti. A biztosítás ugyanis nagy segítség lehet vészhelyzetek esetén.

2021-ben a férfiak várható élettartama 68,15 év, a nőké 76,46 év volt Magyarországon. 2021-re ez a mutató férfiak esetében 70,69 évre, nőknél 77,52 évre emelkedett. Utolsó adataink (2019) szerint a magyar nők összesen 18,6 évig élnek átlagosan még 65 éves koruk után, és ebből mindössze 7,4-et töltenek egészségben. A magyar férfiak 14,8 évig élnek átlagosan, miután betöltötték a 65. életévüket, ebből mindössze 6,7-et egészségesen. A további éveiket valamilyen egészségkárosodással élik le.

Amíg azonban korábban jellemzően a biztosítók nem vállaltak bizonyos életkor után kockázatokat egészségkárosodás, baleset, vagy halál esetére, ma már az idősek számára is nyitva állnak ezek a lehetőségek. Baleset, váratlan megbetegedés bárkit érhet, bizonyos életkor felett azonban jobban ki van téve az ember ezeknek a kockázatoknak, de nem marad anyagi segítség nélkül, ha van biztosítása. Körképünkből most kiderül, milyen kockázatokat vállalnak idős ügyfelek esetén is a biztosítók, hány éves korig lehetnek a magyarok biztosítottak. Annak is utána jártunk, hogy a lakásbiztosítások kiegészítéseként köthető biztosítások milyen esetben fizethetnek bármely életkorban.

