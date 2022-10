Nem didereghetnek a betegek várakozás közben: mi lesz a háziorvosi rendelők fűtésével?

A háziorvosi praxisok egy része veszélybe kerülhet az energiaárak növekedése miatt. Ahogy arról a sonline.hu beszámolt, a Háziorvosok Online Szervezete azt közölte, hogy 3000 olyan praxis van az országban, amely saját pénzből gazdálkodik, és piaci áron kapja az energiát. A vidéki kistelepüléseken az önkormányzat biztosítja a költségeket erre, de a nagyobb városokban dolgozó háziorvosoknak komoly gondot jelenthet az emelkedő rezsiszámla.

Minden önkormányzat és minden rendelő más típusú megállapodással működik, nincs egységes szabályozás, mutatott rá Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke, kiskorpádi háziorvos. Ahogy a portálnak mondta, úgy látja, hogy a vidéki kistelepülések rendelőinek működési költségeinek kifizetésében könnyebben tudnak segíteni az önkormányzatok, így ott kevesebb baj lehet.

A kaposvári háziorvosok egy részénél nem jelentős az emelkedés, mert lakossági árat fizettek eddig is. Azonban vannak olyan rendelők, ahol eddig is piaci alapúak voltak az elszámolások, ott a jövőben a megnövekedett piaci árakra kell számítani. A kollégák egy részétől tízszeres áremelkedésről is kaptunk információt, a megyeszékhelyről is. Vagyis az eddigi évi 250 ezer forintos fűtésszámla 2–3 milliósra rúghat. Ezt nehezen lehet kigazdálkodni a praxispénzből, vagy adott esetben lehetetlen. Ilyenkor az orvos elgondolkodhat, mit tud csinálni ebben a helyzetben

- tette hozzá.

Azt nehezen lehet fenntartani, hogy egy rendelőben 18 fokban üljenek a betegek és az egészségügyi dolgozók, de így is csak 15–20 százalékot lehetne megtakarítani, és ezzel nem csökkenthető számottevően a fűtésszámla. A nehéz helyzetben mindenki a másiktól várja a megoldást, és az önkormányzatok azt bizonygatják, hogy nincs pénzük. Végső esetben az is megoldás lehet, hogy közszolgálati jogviszonyba megy át a vállalkozó háziorvos, és így a rendelő fenntartásának gondja az önkormányzatra marad, ezzel azonban nem jár jobban a helyhatóság

- mondta az elnök.

Címlapkép: Getty Images