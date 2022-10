Nagy gondok lehetnek ebben a vidéki kórházban: megszűnik ez az ellátás is

Az Index vette észre a Facebookon a hírt, miszerint megszűnik a szolnoki Hetényi Kórházban novembertől a csecsemő és gyermekkardiológia, mert nincs elég szakember a működtetéséhez. A kórházban július óta ugyanezen okból nincs már csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás sem.

A Hetényi Kórház főigazgatója október 14-én tájékoztatta a fenntartó államot arról, hogy

humánerőforrás-hiány miatt a biztonságos betegellátást nem tudják biztosítani a csecsemő- és gyermekkardiológia szakmában.

Emiatt a megyei kórházban novembertől meg is szűnik a szóban forgó ellátás, az ide tartozó gyerekeket a több száz kilométerre lévő Budapestre vagy Debrecenbe kell ezentúl szállítani – tudatta Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a közösségi oldalán.

Ahogy a közösségi oldalán az egészségügyi szakértő megjegyezte, a szolnoki kórházban ennyivel nem ért véget a kórházi ellátások leállása:

Itt korábban július elsejétől megszűnt a csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás is (ezzel az összes olyan ellátás is, amely gyermek intenzív osztályos hátteret igényel, mint például a sebészet, vagy a gyermek baleseti sebészeti műtétek egy része, visszaállításáról nincs hír).

Májustól az ügyeletek egy részében nem tudják biztosítani

-a stroke,

- a neurológiai,

- a szülészeti,

- a PIC,

- az arc- állcsontsebészeti, ellátást.

A háttértben mind, mind humánerőforrás hiány áll.

Kunetz Zsombor orvos még megjegyezte:

"Valahogy így zár be egy kórház, amikor ezt nem koordinálják.

Csakhogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház egy megyei nagy ellátó intézmény, amelynek kellene a megye teljes ellátását biztosítania."

Majd hozzátette, azonban az is jól látszik, abból, hogy egyes ellátások hosszú hónapok óta nem, vagy csak akadozva elérhetőek, hogy elég erős menedzsmenti és koordinációs problémák is meghúzódnak a háttérben.

Valahogy a jól ismert "jól van az úgy" szemlélet figyel itt is be.

De, zavartalanul felveszi a kórház menedzsmentje, az OKFŐ, az államtitkár, valamint a doktor belügyminiszter is a fizetését, hiszen jól van ez így!

- írta.

Címlapkép: Getty Images