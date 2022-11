Több ezer ember kerülhet most utcára: becsődöl a hazai napelemes szektor?

Több száz vállalkozás és több ezer ember veszítheti el állását a napelemes szektorban azt követően, hogy a kormány felfüggesztette a napelemekkel előállított áram visszatáplálási lehetőségét a villamosenergia-hálózatba - erről Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke beszélt az ATV Start című műsorában.

A kormány tovább fokozza hazánk évtizedes lemaradását a napelemes piacon, a jogalkotó azon dolgozik, hogy gátolja a napelemes rendszerek terjedését, a szektorban fél éven belül bezárhat több száz vállalkozás és több ezer ember veszítheti el munkahelyét

– olvasható abban a közleményben, amit a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség még október végén adott ki. A legnagyobb hazai napelemes szakmai érdekképviselete akkor arra a hírre reagált, miszerint felfüggesztik az áramhálózatba való betáplálást azoknál, akik ezután akarnak napelemet felszerelni.

Mi lesz a napelemszektorral?

- erről Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke beszélt az ATV Start című műsorában. Aki elmondta, hogy elsősorban az értékesítés területén jelent ez gondot, de olyan pazarlás is előfordul, hogy a villanyszerelők kénytelenek takarító-szolgáltatással foglalkozni,

A riportban elhangzott az is, hogy a lakossági napelem telepítési igények az utóbbi időszakban példátlan módon megsokszorozódtak. Ezért a Kamara támogatásával a Magyar Napelem Szövetség és a MANAP Iparági Egyesület közösen petíciót nyújottak be a kormánynak. Ebben egyebek mellett azt kérik, hogy a visszatáplálást ne korlátozzák országosan, a hálózatok felmérését lokálisan, szakemberek végezzék el. Továbbá azt is kérik, hogy hozzák nyilvánosságra hol, milyen kapacitású a hálózat. A Magyar Napelem Szövetsége elnöke szerint a rendelet életbelépése után a napelemes rendszerek nem lesznek vonzók a felhasználók számára, és a lakossági beruházások megtérülése évekkel kitolódhat.

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke közölte azt is, hogy két hét alatt 85 ezer új igénylést adtak be napelemek létesítésére azt követően, hogy a kormány bejelentette a vissza-táplálás felfüggesztését.

