A fűtéssel való spórolás nem elég a túléléshez: a szakember szerint brutális válság jöhet

Az elszállt rezsiköltségek és a brutális infláció komoly kihívások és nehéz döntések elé állítják a munkaadókat. Szalai Enikővel, a Yettel HR vezérigazgató-helyettesével beszélgetett a Pénzcentrum arról, fel lehet-e készülni munkaadóként a válságra, mennyire érintik a nehézségek a telekommunikációs szektort, és van-e jövője itthon a négynapos munkahétnek.

A munkaerőpiacon óriási változásokat hozott a Covid a home office széles körű elterjedésével, valamint világszerte egy nagyobb munkahelyváltási hullám indult el. Azonban úgy tűnik, a válságoknak nincs vége: az elszállt rezsiköltségek és a brutális infláció komoly kihívások és nehéz döntések elé állítják a munkaadókat - erről is szó esett abban az interjúban, amit a Pénzcentrum Szalai Enikővel, a Yettel HR vezérigazgató-helyettesével készített.A beszélgetésben többek között szó esett arról, hogy az utóbbi két és fél évben a Covid miatt rengeteg munkahelyen terjedt el itthon is a home office. Ennek kapcsán a szakember saját céges tapasztalatait is megosztotta:

Az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy a hibrid megoldás abszolút működőképes. A fix irodai napok nálunk a kedd, szerda, csütörtök, a hétfőt és a pénteket a legtöbben home office-ban töltjük. Ez a megoldás nagyon életképesnek bizonyult, különösen úgy, hogy péntekenként igyekszünk minél kevesebb meetinget tartani. A ’Meeting Light Friday’ kezdeményezés lehetőséget teremt a munkatársaknak, hogy ezeken a napokon olyan témákon dolgozzanak, ami nagyobb elmélyülést kíván, illetve az önfejlesztésre, tanulásra is kiváló lehetőséget teremt. A tapasztalatok alapján sok cégnél pont a hétfőt és a pénteket nem lehet távmunkában tölteni, de nálunk az alapvető hozzáállás az, hogy bízunk a kollégákban, és tudjuk, hogy otthon is pontosan ugyanúgy elvégzik a munkájukat, mintha az irodában lennének. Egy felhatalmazó kultúrában élünk, ahol a teljesítményt mérjük és nem az íróasztal mellett töltött perceket. Ez hatékony volt a járvány előtti békeidőben is, a mostani Coviddal és energiaválsággal terhelt években pedig azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen. Az otthoni munkavégzést tekintve ugyanakkor az emelkedő energiaárak hatására felmerült, hogy vannak olyan kollégáink, akik a hétfőt és a pénteket is inkább az irodában töltenék, így ezt a lehetőséget nemrég megnyitottuk mindenki előtt. Mivel nagyon sokan járnak munkába a cég által üzemeltetett buszokkal, ezért az elmúlt hetekben kísérleti jelleggel újraindítottuk a hétfői és pénteki járatokat is.

Ahogy Szalai Enikő a hazai munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatban ezt nyilatkozta:



Azt látjuk, hogy a stabilitás egyre nagyobb értékké válik. Ha egy biztos munkahelyen dolgozom, aminek van múltja, jelene és jövője, az felértékelődik. A Covid alatt lelassult a ’kiáramlás’, mindenki kivárt, és ennek köszönhetően az elmúlt két évben nagy lendületet vettek az elhalasztott döntések. Ettől megindult a piac, sokan váltottak. Mindemellett olyan szempontok kerültek előtérbe, amiket eddig nem nagyon láttunk a váltási döntések mögött. A munka és a magánélet egyensúlya, a rugalmas munkavégzés lehetősége felértékelődött, és az anyagi megfontolásokon túl a vállalati kultúra, az emberi kapcsolatok minősége is fontos döntési szempontokká váltak. Büszkék vagyunk arra, hogy sok olyan kollégánk van, akik korábban váltottak és úgy döntöttek, hogy máshol folytatják, visszatérnek hozzánk.

Az interjú teljes terjedelmében a PÉnzcentrumon olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images