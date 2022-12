Ezen idén nem fogsz tudni spórolni! Ennyiért adja 2022-ben a bejglit az Aldi, Lidl, Spar, Tesco

A magyar boltok polcain idén akár már 1 999 forintos kilós egységáron is lehet kapni bejglit, igaz ezt otthon meg kell még sütni, ugyanis gyorsfagyasztott termékről van szó ezen az áron. A Pénzcentrum gyűjtése alapján ez most a legolcsóbb, de klasszikus, nem fagyasztott bejglit találni már 2 396 forintos kilós egységáron is, de a 3 000 és 3 500 forintos is gyakori. A legdrágább verzió a 6 000 - 7 000 forintos termékek. Mivel bejgliről van szó, jó, ha tudja a vásárló, hogy ezzel a névcel csak akkor illethetik a töltött tésztarudat, ha a töltelék aránya legalább 40 százalék. Ez alatt csakis mákos, diós vagy egyéb tekercsként árulhatják.

Ahogy beléptünk a decemberbe, bizony a legnagyobb magyarországi boltláncok is berobbantották a bejgli akcióikat. Szinte bármelyik eheti akciós kiadványt is lapozza fel az ember, a rengeteg karácsonyi hirdetés között már ott vannak a karácsony kedvenc desszertjének is az aktuális árai. De figyelem! A tekercs és a bejgli nem ugyanaz, úgyhogy mutatjuk a részleteket. Bejgliárak a boltokban December elseje csütörtökre esik, ami azt is jelenti, hogy a legnagyobb hazai áruházláncok már élesítették is az e heti akciós kiadványaikat, melyekbe szinte kivétel nélkül belekerültek az idei évi bejgli akciók is. Úgyhogy a Pénzcentrum megnézte, hol mennyibe kerül jelenleg a karácsonyi időszak ünnepi süteménye. A Spar és Interspar üzletek Ínyenc ötletek az ünnepekre… c. kiadványában, ami november 28 és december 24 között érvényes, két sütemény ára szerepel. Az egyik egy gluténmentes tekercs, aminek 400 grammja 2 499 forintba (6248 ft/kg) kerül, a másik viszont egy Szamos bejgli, diós vagy mákos, az 500 grammos kiszerelés 3 499 forintba kerül (6998 ft/kg). Érdemes megjegyezni, hogy a Spar Szamos bejgli ajánlata némileg kedvezőbb, mint amennyiért a Szamos hivatalos oldalán találunk bejglit. Ott ugyanis az 500 grammos kiadás 3 700 forintba kerül, tehát a kilós egységár nem 7 000, hanem 7 400 forintot kóstál. A Lidl 48. heti akciós kiadványában 3 bejgli ajánlatot találtunk, ezek között ott van az úgynevezett Deluxe kiadás, ennek az 50 százaléka töltelék, az 500 grammos termék ára 1 399 forint (2798 ft/kg). Emellett van egy 46 százalékos töltelékaránnyal rendelkező finomság is, ebből 295 gramm 699 forintba (2369 f/kg) kerül. Emellett lehet még kapni a diszkontban gyorsfagyasztott mákos bejglit is, 2x350 grammnyi termék 1 399 forintba (1999 ft/kg) kerül. Az Auchan karácsonyi élelmiszer katalógusában, ami november 24 és december 24 között érvényes, egy bejgli szerepel mákos és diós verzióban. A termék 400 grammos, és 1 299 forintba kerül, a kilós egységára 3 248 forint. Az Aldi Gerbeaud akciójában a legendás cukrászdának a terméke 500 grammos kiszerelésben kapható, ára 2 999 forint, tehát a kilós egységára 5 998 forint. Ez pedig majd 4 000 forinttal olcsóbb, mint a Gerbeaud hivatalos oldalán található, igaz díszdobozos kiadású bejgli ára. A Tesco akciós kiadványaiban még nem találtunk bejglit, de a hiper hivatalos webshopjában háromféle is kapható. Ezek a Ceres termékei, 40 százalékos töltelékkel, 400 grammos kiadásban. A diós és a mákos 1 199 forintba, a gesztenyés 1 399 forintba kerül. A kilós egységárak tehát 2 998 és 3 498 forint között alakulnak Címlapkép: Getty Images