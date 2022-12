Mi lesz, végleg elszabadul az infláció? A szakértők ilyen árakat jósolnak 2023-ra

Több kint egy év után vége a jó világnak, legalábbis ami a hatósági áras benzint illeti. Azt maga a kormány is elismerte, hogy a mára fenntarthatatlanná vált benzinárstop kivezetésével az infláció is magasabb lesz, de azt nem árulták el, hogy szerintük mennyivel - a Pénzcentrum négy szakértőt kérdezett arról, hogy mi következik most. Végleg elszabadul vajon az infláció?

A kormány döntése értelmében - ahogy a HelloVidék is írt róla - tegnapelőtt este véget ért a tizenhárom hónapon át tartó benzinárstop. A kutakon újra csak a piaci áron lehet tankolni, nem pedig az elmúlt egy évben jól megszokott 480 forintos literenkénti áron. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kormányinfón tett bejelentése szerint a benzinárstop kivezetésére a brüsszeli szankciók miatt volt szükség; Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója szerint pedig a MOL "elment a falig, eddig bírta".

Gulyás Gergely ráadásul azt is hozzátette egy kérdésre válaszolva, hogy a kormány számolt azzal, hogy a benzinár emelkedése miatt az infláció is tovább fog emelkedni, ez az intézkedés a lakosságnak is érezhető lesz - azoknak is, akik soha nem tankolnak, mert nincs autójuk. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy szerintük mekkora mértékben fogjuk megérezni a vágtató inflációt, mekkora mértékű lehet az emelkedés a benzinárstop kivezetése után?

Itt volt az ideje

Üdvözli a döntést, de biztos abban is, hogy az ellátási gondok nem egyik percről a másikra szűnnek meg, bár a nyomás enyhülni fog - ezt Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára mondta a Pénzcentrum kérdésére. A főtitkár figyelmeztetett arra is, hogy bár jó, hogy visszaállt a piaci ár, de nehéz megmondani, mikor stabilizálódik itthon a piac.

Ezt nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy átmenetileg még nem a normális piaci hatások jelentkeznek majd a hazai benzinkutakon, ennyi idő után biztosan kell majd némi "fellélegzés", és akkor gyűrűzik majd be ide is véglegesen a piaci árképzés. Újra fel kell építeni az importot, biztosítani az ellátás régi zökkenőmentességét - azt szokták meg az autósok, hogy ha valami van is a nemzetközi olajpiacon, azt ők annyira nem érzik, hiszen mindig volt itthon annyi tartalék, hogy az itthoni ellátás zavartalan legyen, de ez a tartalék most nincs meg. Legelőször azt a benzint importáljuk majd, ami a környező országban elérhető

- mondta Grád Ottó. Szerinte az inflációs értékekben nem azonnal fogjuk észleli a benzinár emelkedését, de egészen biztosan be fog épülni az árakba - persze sok múlik itt az euró vagy a dollár árfolyamán és más tényezőkön is.

Több százalékkal megnöveli az áremelkedést

Németh Dávid, a K&H elemzője szerint igaz ugyan, hogy hivatalosan most lett vége a benzinárstopnak, ám a gazdaságba a piaci ár egy része már korábban bekerült, miután a kormány nyáron már elvette a céges autóktól azt a lehetőséget, hogy hatósági áras benzint tankolhassanak. Úgy számol, hogy az inflációs adatokkal való begyűrűzéssel a piaci benzinár nem várja meg 2023-at.

Mivel a nyár vége óta a céges autók már nem tankolhatnak hatósági áron, így azért a gazdaságba már került be piaci áron eladott benzin, az már egy másik kérdés, hogy pontosan mennyi. Most kikerült azonban két újabb csoport a körből, pontosabban a taxisok és a mezőgazdaságban dolgozók is, így ebben a szegmensben biztos vagyok benne, hogy áremelésre kell számítani, hiszen a benzin hirtelen az ő számukra is negyven százalékkal lett drágább a piaci árhoz képest. Fontos tudni azt is, hogy a KSH "inflációs kosarában" a benzinár 6 százaléknyi súllyal jelentkezik, ha pedig elvégezzük azt a számítást, hogy mennyi 40-szer 0,065%, akkor megkapjuk, hogy 2,5 százalékot fog csak a benzinár lökni az infláción. Ennél rosszabb hír, hogy ebből két százalékot már decemberben érezni fogunk, a maradék felet pedig majd januárban, tehát még át is húzódik a benzinár miatti inflációs nyomás a következő naptári évre

- fogalmazott a Pénzcentrumnak a K&H elemzője.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images