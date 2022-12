Brutális hatásai vannak a rezsiemelésnek: hogy vészelik át a magyarok a telet?

Rengeteg magyar döntött úgy, hogy saját komfortja kárára spórol a rezsin. A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös felméréséből kiderült az is, hogy a többség szerint elsősorban az állam felelőssége kezelni az energiaválság okozta problémákat. Bár sokan tettek lépéseket otthonuk energiafogyasztásának csökkentése érdekében, de egy módszerrel alig próbálkoznak, pedig igencsak hatékony tud lenni.

Egekbe szöktek az energiaárak Európában, ami a rezsiemelés júliusi bejelentését követően minket, magyarokat is elég keményen érint. Korábban a Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem egy közös felmérést indított, amelyben többek között arról szerettek volna pontos képet kapni, hogy hogyan hat az energiaválság a magyar lakosságra, és milyen állapotú házakban, lakásokban éri az embereket a tél. Emellett rákérdeztek arra is, hogy mit léptek a lakosok a rezsiemelés ellen. Most ennek a kutatásnak a főbb, nem reprezentatív eredményeit közölték.

A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásához október 27. és november 25. között vették fel az adatokat, a kérdőívünket 4360 olvasónk töltötte ki. A kitöltők 59,3 százaléka férfi, 40,7 pedig nő. 83,7 százalék 30 és 69 év közötti, a kitöltők majdnem 40 százaléka Budapesten és Pest megyében él, a maradék pedig viszonylag egyenletesen oszlik el a többi megyére. 44,3 százalékuk alkalmazottként dolgozik, 30,1 százalék pedig nyugdíjas.

77,1 százalék átlagos, vagy annál jobb anyagi körülmények között élőnek vallotta magát, 22,9 százalék látta úgy, hogy rosszabbul él az átlagnál. 36,6 százalék él kétfős háztartásban, 22,4 százalék három, 18,5 pedig négyfősben, az egyedül élők pedig 10,8 százaléknyian vannak. A válaszadók majdnem fele 51 és 100 négyzetméter közötti ingatlanban én, a második legnagyobb csoport azoké, akik 101-150 négyzetméteren laknak (29,4%). 72,4 százalék lakik családi házban, 15,3 társasházi lakásban, 6,5 százalék panelban, ikerházban pedig 5,8 százaléknyian.

Milyen állapotban vannak a magyar otthonok? Milyen energiahatékonysági intézkedéseket végeztek el otthonukon, és mikor? Honnan vesznek pénzt energetikai felújításra? Erre és még több érdekes kérdésre adtak választ a kitöltők. A részleteket a portál teljes cikkében olvashatjuk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images