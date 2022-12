Fogják a fejüket a háziasszonyok: idén is borzasztó drágán vehetnek diót a bejglibe

Nem jó hír ez a háziasszonyoknak: a tavalyi jelentős emelkedés után idén ismét emelkedett a bejgli, és a hagyományos karácsonyi sütemények alapanyagának ára. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, egyes budapesti piacokon kilónként akár 4500 forintot is elkérnek a dióért. A drágulást a szakemberek szerint semmi sem indokolja, sőt. A hazai diótermesztők a jókora importnyomás miatt az idén a tavalyinál is kevesebb pénzt kaptak a termésért.

Ahogy a portál írja, a hazai diótermesztők nem zártak jó évet: hiszen az időjárás a termés mennyiségét csökkentette, a kedvezőtlen piaci helyzet az árak alakulásában okozott nehézségeket. A Kelemen Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke a lapnak úgy nyilatkozott:

a hazai dióültetvényeken gyenge, közepes termést takaríthattak be ebben az évben a termelők. Bár az év első felében még úgy tűnt, hogy jó szezonnak néz elébe az ágazat, a nyári szárazság miatt alacsonyabb hozamot sikerült elérni. Mivel az ültetvényeknek csupán a töredéke öntözött hazánkban, a nyári forróság és a kevés csapadék negatív irányba befolyásolta a termést.

Hozzátette, hogy a termésmennyiség ugyan jó volt, a dióbél mérete a legtöbb esetben elmaradt a megszokottól, főleg az öntözetlen területeken. Kiemelte azt is, hogy különös jelenségnek tartja, hogy a kiskereskedők sokszor annak ellenére emelik az árakat, hogy azt a termelői vagy a nagykereskedelmi árak alakulása nem indokolná. Ezt igazolják az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai is, mely szerint a fővárosi piacokon 4000-4500 forintot is elkérnek egy kiló dióbélért. A vásárlók pedig mit tehetnek? Megveszik a kínált árut a karácsony előtti időszakban a magas árak ellenére is, hiszen a legtöbb hagyományos ünnepi desszert egyik alapanyagáról van szó.

Címlapkép: Getty Images