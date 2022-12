Idén sorban állhatunk a pezsgőért? A Törley-vezér elárulta, mennyire kell tartani a készlethiánytól

Az infláció, a háború és a gazdasági nehézségek begyűrűztek a hazai pezsgőpiacra is, az üveg és a drótkosarak kapcsán is problémákat okozott az ellátásban - írt a Világgazdaság. Ez azóta stabilizálódott, ugyanakkor kiestek csomagolásgyártó kapacitások, ami Európában extrakeresletet eredményezett a palackok iránt.

Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak adott interjújában arról is beszélt, hogy az év végi hajrá polci készlethiányt okozhat az év utolsó napjaiban egyes termékeknél, ezért nem érdemes a vásárlást az utolsó pillanatra hagyni.

Müller Kornél azt is elmondta, hogy a 2022-es évben a pezsgőpiacon hullámzást tapasztaltak:

Az első két negyedévben erősödés volt, különösen a magas értékű pezsgők piacán, és ez a további időszakokban is megmaradt. A mainstream pezsgők eladásában harmadik negyedévben volt egy kis visszaesés, viszont az év végi időszakban újra fellendült ez a szegmens is. Összességében tehát azt mondanám, hogy igen pozitívan alakul a pezsgő piac növekedése, és további bővülést várunk az év végi utolsó hetekben is. Az alkoholmentes Törley értékesítése előreláthatólag az év sikertörténete lesz, nagy várakozással tekintettek rá partnereink is.

- tette hozzá.

A hazai piacról elmondta, hogy a magyar fogyasztók nagyrészt még mindig az édes pezsgőt részesítik előnyben, de trendjét tekintve határozott elmozdulás érezhető a száraz pezsgők felé. Nagy népszerűségnek örvendenek a limitált kiadású, kis tételben kapható termékek is, amik a különleges ízvilágok, újdonságok kedvelőit vonzzák. Továbbra is a hazai pezsgők dominálják a piacot, de a nemzetközi trendek hazánkban is egyre népszerűbbek. Óriási sikere van például a Prosecconak, de a nagy Champagne házak eladásai is évről évre növekszenek. A fogyasztók egyre inkább fontosnak tartják, hogy megismerjék a pezsgőkészítés varázslatos világát. Ezt igazolja az is, hogy idén a Törley Pezsgőmanufaktúrába látogatók száma jelentősen növekedett.

Végezetül még azt is elárulta, hogy

az átlagos élelmiszerinfláció mértékéhez képest kevésbé emelkedtek a pezsgő árak idén.

Az áruházakban, kiemelten december hónapban számos akcióval találkozhatnak a fogyasztók akik buborékos italokat keresnek az ünnepi időszakra. Ennek is köszönhetően a tartályos erjesztésű pezsgők nagyon szép eladási számokat hoznak.

Címlapkép: Getty Images