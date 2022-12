Szilveszter 2022: ne mondj le a luxusról, így spórolnak idén az élelmes magyarok

Szilveszter éjszakáját és újév napját évszázadok óta mágikus legendák övezik: fontos volt ezen a napon megszabadulni a balszerencsétől és az ártó szándékú szellemektől, hogy egészségben, szeretetben és gazdagságban indíthassuk az újévet. Mutatjuk, milyen tilalmak és kötelező szokások jellemzik ezt az időszakot, milyen ételek elfogyasztásával, vagy éppen elkerülésével indíthatjuk jól az évet!

A világ minden táján hatalmas jelentőséget tulajdonítanak az újévi hagyományoknak: ilyenkor hagyjuk hátra az óévet, kiseperjük a rosszat, levetjük magunkról a balszerencsét vagy éppen a betegséget és üdvözüljük az újévet. Ha betarjuk az évezredes babonákat, talán mi sem maradunk ki a jóból: mutatjuk, miért kerüljön disznóhús ilyenkor a tányérra és miért kerüljük a baromfit, hogyan készítsük el a lencsét kreatív és ízletes módon, hogy biztosan szerencsét hozzon jövőre! Abban is segítünk, hogyan készíts tökéletes, dekoratív hidegtálat a szilveszteri bulira a pezsgőzés mellé!

Szükségünk lesz a szerencsére az újévben

A 2022-es évről bizton állíthatjuk, hogy nem a legszerencsésebb időszakon vagyunk túl: a Covid-19 vírus okozta járványhelyzetből még mindig nem sikerült kilábalnunk, keleti szomszédunkban dúl az ukrán-orosz háború, nagy a felfordulás az ingatlanpiacon, véget ért a rezsicsökkentés, mindemellett talán a legradikálisabb változás – amit kicsiknek és nagyoknak, vidékieknek és városiaknak egyaránt nehéz figyelmen kívül hagyni – a brutális, 40% körüli élelmiszerinfláció, ami minden más uniós tagállamot meghaladó mértékben érinti a hazai alapanyagokat.

Az idei inflációt legjobban a szezonális élelmiszerek, illetve az alapélelmiszerek áremelkedése illusztrálja, bizonyos termékek esetében az év végére elértük az árduplázódást is (gondolunk ezalatt tipikusan a tejtermékekre vagy például a pékárukra). A kormány a megoldást a hatósági árstop bevezetésében látta: a benzinárstop mellett olyan alapélelmiszerek esetében, mint a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és 2,8%-os tehéntej, a 2021. október 15-i árszintet rögzítették. Az árstopos élelmiszerekhez nemrég csatlakozott a tyúktojás és az étkezési burgonya is, 2022. szeptember 30-i áron rögzítve.

Hogy csak néhány példát említsünk a közelmúltból: az olyan karácsonyi alapanyagoknak, mint a mák vagy a dió, az ára az egekbe szökött – lassan az ünnepi bejgli is luxusélelmiszernek minősül. Megdrágult a birsalmasajt fő alapanyaga, a birsalma is, a citrusokat szintén egyre nehezebb megfizetni, de az olyan egyszerű élelmiszereknek, mint a fejes káposzta vagy éppen a sütőtök, szintén elszálltak az árai. Nehéz megjósolni, hogy mit hoz az újév: vajon sikerül lentebb nyomni az árakat, stagnálnak ezen a szinten, vagy további áremelkedés várható?

Így spóroltak idén az élelmes magyarok

A bolti bevásárlásnál spórolni nem elég: évről évre nagyobb népszerűségnek örvend az erdei, mezei gyűjtögetés, hiszen a természetben rengeteg szezonális finomsággal találkozhatunk – ráadásul ingyen -, melyekből bőséggel szüretelhetünk a saját fogyasztásunkat fedezendő mennyiségben (az alapszabály maximum 2 kg termés, gyógynövény, gomba stb./fő/nap). Tavasszal olyan gyógynövényekkel és fűszerekkel találkozhatunk, mint például a medvehagyma kelttésztás süteményekhez és a csípős csalán, nem csak gyógyteába.

A tavaszi virágok szintén ingyen teremnek: kiváló, egészséges szörpöt készíthetünk a hétköznapi, üdítően sárga pitypangból, vagy például a bodzavirágzatból, amit májusban és júniusban is töméntelen mennyiségben szedhetünk. A bolti lekvárok és szörpök vásárlása helyett szintén sokan fordultak a házi szörpkészítés és lekvárfőzés irányába: főztünk be idén paradicsomot, szilvalekvárt, baracklekvárt, eperlekvárt és eperszörpöt, de még egy kis dinnyelekvárt is eltettünk. Az őszi gyűjtögetés szerelmesei a csipkebogyó és a galagonya betakarításán élhették ki szenvedélyüket, de nem szabad megfeledkeznünk az értékes, illatos erdei gombákról sem.

A házi kenyerek, péksütemények sütése irányában is nőtt a lakosság lelkesedése: egyszerűen készíthetünk hatósági áras lisztből túrós batyut vagy pizzás csigát reggelire, kelesztés nélküli, illetve élesztővel vagy kovásszal kelesztett kenyereket is. A házhoz szállítással rendelt élelmiszerek sem tartoznak már az olcsó fogások közé – egyre több magyar süti meg inkább magának az olyan gyors ételeket, mint a pizza, szintén filléres, hatósági áras liszttel. A drágulás és más balszerencsés események mellett most már tényleg szükségünk van egy kis újévi jó szerencsére és gazdagságra: nézzük, mit tettek mindezért nagyszüleink, dédszüleink idejében!

Szerencsehozó újévi babonák, szilveszteri tilalmak

A nyugati féltekén 1791 óta, XII. Ince pápa rendelkezésének köszönhetően ünnepeljük az újév napját január 1-jén, Szilveszter napján, amelyet I. Szilveszter pápáról neveztek el – korábban az újévet karácsonykor, egyes helyeken vízkeresztkor ünnepelték. Az újévi babonákhoz világszerte egészség- és szerencsevarázslatok kapcsolódnak: ilyenkor kell elűznünk a rossz szellemeket és tisztalappal üdvözölni az új lehetőségeket. Egyes országrészekben szerencsepogácsát sütöttek, melynek még az óévben el kellett fogynia, máshol a malac farkának meghúzásával szereztek szerencsét.

Fontos, hogy ilyenkor ne hozzunk szerencsétlenséget a házra, ezért szilveszterkor nem szabad mosni és teregetni, nehogy „kirázzuk” a ruhával a szerencsét. Ugyanígy, újév napján a szemetet se szabad levinni, mert azzal „kiöntjük” a szerencsénket, de kölcsönadni sem szabad ilyenkor semmit, különben nem kapjuk vissza jövőre. A tűzijátékoknak is megvan a maguk funkciója: szilveszterkor minél nagyobb zajjal kell lenni, hogy elűzzük az ártó szándékú szellemeket és a betegségeket. Az ajtókat is ki kell nyitni, hogy az óév „kimehessen”, különben nem tud „bejönni” az újév.

Szerelmi varázslatok is kapcsolódtak szilveszterhez, mégpedig a gombócfőzés formájában: a lányok minden gombóc belsejében elrejtettek egy nevet egy cetlire írva, így főzték ki őket forró vízben. Amelyik gombóc legelőször felúszott a felszínre, az abban rejlő férfinév árulkodott a leány jövendőbelijének kilétéről. A hajadon lányok különösen figyeljenek oda, ki kíván nekik először boldog új évet – ő lehet a későbbiekben a vőlegényük! A szilveszteri csók is szerencsét hoz, főleg, ha a pár bekeni mézzel az ajkait, hogy hosszú és édes legyen a házasságuk. A gyerekeknek is bekenhetjük a száját, hogy „édes beszédűek” legyenek.

Újévkor nem szabad mindent megenni, egy kis maradékot hagyni kell, nehogy „hiányt szenvedjünk” majd belőle! Töltsük meg mindemellett a lisztes, cukros csuprokat, mert ha teli edénnyel üdvözöljük az újévet, nem fogunk bennük hiányt szenvedni. Régen a hagymakalendárium készítése is jellemző volt egyes vidékeken: tizenkét gerezd hagymába tettek sót, és amelyik reggelre nedves lett, az annak a gerezdnek megfelelő hónapban esős idő, havazás volt várható. Ha újév napján sütött a nap, egész évben szép időre számítottak, a csillagos éjszaka pedig rövid telet jelentett.

A modern szilveszter

Bizonyos szilveszteri szokások mind a mai napig élnek: ilyen többek között az éjféli tűzijátékkal előidézett hang- és fénykavalkád, a trombitálás, a szilveszteri dudálás, illetve az újévi köszöntések szilveszteri jókívánságok formájában. Az elmúlt években sajnos a járványhelyzet az újévi ünneplést is korlátozta, azonban idén a jelenlegi kilátások szerint szinte már úgy ünnepelhetjük az újévet, mintha ki sem tört volna a koronavírus járvány.

A jókívánságok mellett szokás újévi fogadalmat is tenni: többnyire olyan dolgokat fogadunk meg ilyenkor, amelyekkel javíthatunk életminőségünkön, hogy a következő év jobban alakuljon az óévnél. Az ünneplés elmaradhatatlan kelléke a pezsgő, ami régebben csak az egyházi méltóságok és a nemesek kiváltsága volt, a 19. század óta azonban a köznép is e nemes itallal ünnepel. Minden régi hagyomány közül a gasztronómiai törvényszerűségek és tilalmak maradtak meg leginkább a köztudatban – nézzük, mit kell enni újévkor és mit éri meg elkerülni!

Szilveszteri, újévi gasztroszokások

Az újévi tilalmakhoz szorosan hozzátartoznak a gasztronómiai szabályok: míg karácsonykor eredetileg nem volt szabad a halas fogások kivételével húst enni (ezek a szabályok jócskán lazultak, főleg, ha a család az ünnepek előttre időzítette a disznótort), addig szilveszterkor és újév napján kötelező sertéssültet tenni az asztalra, hiszen a malac „előtúrja” a szerencsét (a lóhere, a kéményseprő és a patkó mellett ezért találkozhatunk ilyenkor annyi malacos szimbólummal). A malacka, aki orrával előre túr, a „jövőbe mutat”, kövérsége jómódot, bőséget jelképez.

Amit viszont tilos újévkor fogyasztanunk, az a szárnyashús, mivel azok „elkaparják” a szerencsét. Mivel szilveszterkor rengeteg családnál készülnek különféle virslis harapnivalók (pl. leveles tésztás sós sütemények vagy virslisaláta), mindenképp ellenőrizzük a csomagoláson, hogy nem baromfivirslit vásároltunk-e! A pulyka különösen tiltott, mert „haragot gerjeszt”. Halat sem szabad szilveszterkor fogyasztanunk, mert „elúszhat” a szerencsénk (folyópartokon azonban máshogy vélekednek: van, ahol úgy tartják, minél több a halpikkely, annál több pénzérme kerül a tárcánkba).

Szilveszterkor érdemes egy kenyeret megszegni, hogy egész évben legyen kenyere a családnak, illetve szerencsés ekkor rétest sütni, hogy „hosszúra nyújtsuk” az életünket (töltsük meg alaposan, hiszen minél több a töltelék, annál bőségesebb lesz a jövőév). Almaevéssel is jósolhatunk: ahány mag van az elfogyasztott almában, annyi sikerünk lesz az újévben. Azoknak különösen fontos gyümölcsöt enni, akik üzletet visznek, hogy „gyümölcsöző” legyen az újévi vállalkozásuk.

A hüvelyesekről se feledkezzünk meg, különösen a lencséről, amitől szépek, gazdagok és termékenyek leszünk az újévben – ebből leggyakrabban lencselevest és lencsefőzeléket készítünk, de a lencsesaláta is egyre elterjedtebb. A karácsonyi maradék bejgli és más mákos, diós sütemények elfogyasztása is jót jelent, hiszen ezek is a jómód és a szerencse szimbólumai. Az ünnepi vendégváró hidegtálakról se feledkezzünk meg, hiszen egy jó szilveszteri bulin mindig van mit csipegetni az alkoholos üdítőitalok mellé – utóbbira később visszatérünk, hogyan érdemes elkészíteni!

Lencsekrémleves oldalassal, tükörtojással

Recept: lencsekrémleves BBQ sertésoldalassal, tükörtojással (6 főre)

Szilveszterkor „kötelező” lencsét enni, éppen ezért sokan, főként a gyerekek nem kedvelik a lencsés újévi fogásokat. A következő kipróbált receptünk készítése során megmutatjuk, hogy a klasszikus füstölthúsos lencselevest is újra lehet gondolni, egészen máshogy is meg lehet mutatni a tányéron, mint korábban. Nézzük, hogyan készül a csodás BBQ oldalas sütőben, lencsekrémlevessel és egy kis tükörtojással!

A lencsekrémleves hozzávalói

350 g lencse

1 db répa

1 db fehérrépa

2 ek tejföl

1 ek liszt

1 db vöröshagyma

4 ek olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

2 db babérlevél

só, bors ízlés szerint

víz vagy zöldségalaplé a felöntéshez

Az oldalas hozzávalói

2 kg csontos sertésoldalas

250 g BBQ szósz

2 ek füstölt őrölt fűszerpaprika

2 ek őrölt fokhagymapor

4 ek barnacukor

1 ek szárított kakukkfű

1,5 dl olívaolaj

1 db chili ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

A tükörtojás hozzávalói

6 db tyúktojás

2 ek vaj

só, bors ízlés szerint

1 csipet őrölt pirospaprika

A leves elkészítése

Egy pofonegyszerű, krémes lencselevest fogunk összedobni: tisztítsuk meg és aprítsuk finomra a vöröshagymát, majd dinszteljük meg az olívaolajon. Amíg a hagyma készül, pucoljuk meg a gyökérzöldségeket, karikázzuk fel és adjuk hozzá, mindezt ízesítsük sóval, borssal, fokhagymával és babérlevéllel. Adjuk hozzá az előző éjszakára beáztatott lencsét, húzzuk fel annyi vízzel vagy zöldség alaplével, amennyi bőven ellepi (ha füstölt csülökkel készítjük a levest, akkor annak a főzőlevéből is adhatunk hozzá, azonban a szilveszteri tilalmakat szem előtt tartva a szárnyas alaplevet mellőzzük), majd főzzük addig, míg a lencse meg nem puhul (kb. fél óra).

Amikor a lencse és a zöldségek is puhák, készítsünk a lisztből és a tejfölből habarást (nem kell sok lisztet használnunk, a szétturmixolt lencse magától is szépen be fogja a levest sűríteni), egyenlítsük ki a lével a hőmérsékletet, majd adjuk a leveshez. Botmixer segítségével turmixoljuk le a krémlevest (a babérleveleket lehetőleg halásszuk ki), majd tálaljuk az oldalassal és a tükörtojással.

Pikáns BBQ oldalas

Az oldalas elkészítése

Egy kisebb tálban keverjük ki az oldalas fűszereit (őrölt paprika, barna cukor, só, bors, fokhagyma, kakukkfű) az olívaolajjal, majd dörzsöljük be vele a húst, végül tegyük fóliával letakart tálban egy éjszakára a hűtőbe pácolódni. Másnap vegyük elő az oldalasunkat és tegyük tepsiben, fóliával lefedve vagy öntöttvas edényben, fedővel letakarva a 180°C-ra előmelegített sütőben, ahol legalább 2 órán keresztül sütjük.

Óránként ellenőrizzük a húst, hogy kellőképpen megpuhult-e. Ha a villa könnyen belemegy, kenjük meg az oldalasok tetejét BBQ szósszal, állítsuk grillmódba a sütőt és süssük rá a mártást. Ezután fordítsuk meg a húst, kenjük meg alaposan a másik oldalt is szósszal, majd tegyük vissza, hogy szépen karamellizálódjon rajta a fűszeres kéreg. Akkor tökéletes az oldalasunk, ha mozgatás hatására szinte szétesik, a bordacsontokat kézzel ki lehet húzni a húsból.

A tükörtojás elkészítése, tálalás

Utolsó (opcionális) mozzanatként olvasszuk meg serpenyőben a vajat, majd süssük ki a tojásokat körülbelül 2 perc alatt (addig süssük, míg a fehérje át nem sül, a sárgáját hagyjuk folyékonyan), fűszerezzük egy kevés sóval, borssal, egy csipet paprikával. Tálaljuk a lencsekrémlevest leveses tányérba, helyezzünk bele 1-1 szelet jókora BBQ sertésoldalast, majd mindegyik tányér közepére tegyünk tükörtojást. Koccintsunk egy pohár borral – vagy az újévi szokásokhoz híven – egy kis minőségi magyar pezsgővel!

Vendégváró hidegtál ötletek

Vendégváró szilveszteri hidegtál

A tökéletes hidegtál titka, hogy minél több, egymással harmonizáló, mégis más-más világokat reprezentáló ízeket mutassunk be, emellett a különféle textúrák játékáról sem szabad megfeledkeznünk. Érdemes a hidegtálra legalább két-háromféle sajtot tennünk, köztük keménysajtot (cheddar, parmezán) és lágy sajtot is (camembert, brie), és ha szeretjük, a kéksajtot vagy a márványsajtot sem érdemes kihagyni.

A sajtokhoz illik a méz, a lekvárok, de olyan friss, a sajtokkal jól kombinálható gyümölcsöket is érdemes feltenni, mint az áfonya vagy a szőlő. A sós hozzávalókat a ropogós kekszek képviselik, amelyek mellé mindenképpen megéri tenni szintén két-háromféle felvágottat (fűszeres szalámik, kolbászok, érlelt sonkák) és egy kis olajbogyót vagy olajban eltett savanyúságokat, aszalványokat. A magvakról se feledkezzünk meg: szórjunk az alapanyagok közé egy kis diót, pisztáciát vagy mandulát.

Könnyű Álmok

Pezsgőajánló: Bolyki Könnyű Álmok

A fehér és vörös borokkal egyaránt foglalkozó egri Bolyki Pincészetet egy kőfejtőben alakították ki, vulkanikus boraik alapanyagai egy 27 hektáros szőlőterületen teremnek. A borászat leginkább a házasításokban tudja megmutatni erősségeit, elhíresült boraik közé tartozik az Indián Nyár, a Bikavér és a Csillag is. A borászat a borok mellett pezsgőkészítéssel is foglalkozik: a Könnyű Álmok fehér pezsgőjük mellett idén szilveszterkor egy rozé pezsgővel is ünnepelhetünk.

„A Könnyű Álom abban különbözik a nehéz álomtól, hogy ugyan mindkét esetben az éj leszálltával az álmodó tengerre száll, de míg az egyikben a tenger viharos és nehéz, a másikban békés és könnyű álmot ígér” – ajánlja a pincészet klasszikus, extraszáraz fehér pezsgőjét. Az alapot Hárslevelű és Királyleányka adja, illatában a virágok és a fehérhúsú gyümölcsök zamata köszön vissza, egy kis mézes felhanggal. Igazán vidám, buborékokban és szép savakban gazdag magyar pezsgő, remek választás az újévi koccintáshoz.

Kellemes Ünnepeket és sikerekben gazdag Újévet kíván a Hello Vidék!