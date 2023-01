Fontos levél érkezik a bankodtól januárban: döntened kell, sok pénzről lehet szó

Hamarosan minden magyar banki ügyfél megkapja a díjkimutatást, amelyből kiderül, hogy pontosan mennyibe is került a bankszámlája az elmúlt egy évben. Mint a Bankmonitor szakértője kifejtette, előfordulhat, hogy valaki ezt nem kapja, találja meg, de az ügyfélszolgálatok készséggel segítenek. Mint kiderül, óriási a szórás a hazai bankok díjai között, így egy jó döntéssel több tízezer forintot spórolhatunk!

A bankoknak minden év január 31-ig kell elküldeniük a szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek. A számlatulajok a legapróbb díjtételeket összesítve, egy év teljes költségét egyszerre szerepeltetve kapják meg a kimutatást, írja a Pénzcentrum.

Így mindenkinek láthatóvá válnak azok a költségek, amiket a havi számlakivonatukon valószínűleg nem követnek figyelemmel minden hónapban, kiderül, valójában mennyit is fizetünk a bankszámlánékért.

A vonatkozó európai irányelvet hazánk 2016-ban vette át, legfontosabb elemei:

A szabályozás (illetve annak most aktuálissá vált harmadik fázisa, a PAD III.) átláthatóbbá teszi az ügyfeleknek a pénzforgalmi szolgáltatásokat az összehasonlíthatóság megteremtésével.

Egységes díjkimutatást küldenek a bankok, amelyet minden évben, egész évre vonatkozóan megkapunk ezentúl.

Zökkenőmentes pénzügyi mobilitás a fizetési számlák váltásának megkönnyítésével (ez már megtörtént az egyablakos bankváltás lehetőségének megteremtésével).

Ugyanakkor, mint Fülöp Norbert, a Bankmonitor elemzője is felhívta a figyelmet, gyakori, hogy ezt valaki nem találja meg, aminek az lehet az oka, hogy vannak bankok, amelyek postán küldik el a januári számlakivonattal együtt, míg mások az internetes banki felületen teszik elérhetővé a kimutatást. Ez utóbbinál ráadásul több megoldás is létezik: van, ahol az internetes banki üzenetek, míg máshol a számlakivonatok között található meg, de arra is van példa, hogy a pdf-ben letölthető januári számlakivonat végéhez csapják hozzá, így külön nem is lehet megtalálni.

Ha nem találja valaki a kimutatását, akkor az ügyfélszolgálati elérhetőségeken lehet érdeklődni, ahol kiderülhet, hogy technikai probléma történt, vagy esetleg csak nem találta meg a felhasználó a Díjkimutatását. A Bankmonitor tapasztalatai szerint egyébként a banki ügyfélszolgálatok jellemzően felkészültek, így valóban hatékonyan tudnak segíteni

- magyarázta lapunknak a szakember.

Óriási a különbség a bankok között

Ha pedig megismertük a számlavezetésünk minden költségét, akkor egy kalkulátor segítségével könnyen megnézhetjük, van-e olcsóbb lehetőség a picon. És ne legyintsünk, ugyanis a Bankmonitor tapasztalatai szerint óriási a szórás a bankok díjai között.

300 ezer forint nettó jövedelemmel jelenleg 2 olyan bankszámla is elérhető – a CIB ECO, ha azt a Bankmonitoron keresztül igényelték, valamint az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag -, ami az első két évben akár teljesen ingyenes lehet.

Az ingyenesség azt jelenti, hogy magának a számlának, a netbanki és mobilbanki szolgáltatásnak nincs havi díja, valamint a bankkártyáért, a netbankon vagy mobilbankon keresztül történő utalásokért, a csoportos és az állandó átutalási megbízásokért nem számolnak fel díjat a bankok. Ugyanakkor az ingyenesség feltétele minden esetben az, hogy egy meghatározott összeg külső forrásból havonta a számlára kerüljön, amennyiben ez nem teljesül, az adott hónap havi díját a bank beterheli

- magyarázta Fülöp Norbert, majd pedig hozzátette, a CIB ECO számlánál az aktuális minimálbérnek megfelelő összegnek kell a számlára érkeznie, míg az UniCredit Partner Aktív Csomagnál 75 000 forint az elvárás. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számla is lehet ingyenes, ám itt havonta 400 000 forntnak kell bankon kívülről a számlára érkeznie minden egyes hónapban, de azt is elfogadják, ha a számla tulajdonosa legalább 8 millió forint összegű megtakarítással rendelkezik a banknál.

2023. január 2-án a Bankmonitor bankszámla kalkulátor szerint (a vizsgált 10 magyarországi bank legolcsóbb számláit nézve) átlagos használat mellett és 300 000 foint havi nettó jövedelem számlára érkezése esetén 0 forint és 213 000 forint között változott a teljes éves bankolási költség, míg az átlagos éves költség 30 600 forint volt. Látható tehát, hogy óriási a különbség az egyes bankoknál fizetendő költség tekintetében

- tette hozzá a szakértő. Arra a kérdésünkre, hogy a mostani, magas inflációs környezet hogyan hatott a hazai banki költségekre, Fülöp Norbert azt mondta,

a Bankmonitor tapasztalata az, hogy a számlavezetési díjaikat a bankok jellemzően nem emelték eddig, így nem jellemző az infláció érvényesítése sem.

