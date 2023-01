Azonnal hívj szerelőt, ha ezt tapasztalod otthon: borsos az ára idén a kazáncserének!

Finoman szólva is nagyon kellemetlen, ha valaki a tél kellős közepén tapasztalja otthon a fűtési rendszer bármilyen problémáját. Igaz, most viszonylag enyhe a január, de fázni senki nem akar a saját lakásában, még ha az energiárak igencsak megnőttek az elmúlt hónapokban. Sajnos ilyenkor is előfordul, hogy valami most adja be a kulcsot, ha ősszel még kifogástalanul működött is látszólag. De mit tehetünk, és mennyibe kerül, ha azt tapasztaljuk, hogy a kazán megy, a radiátoraink mégis hidegek maradnak, netán csöpögnek? Mennyibe kerülnek a különféle kazánok éa a bekötésük, valamint milyen opciók közül választhatunk, ha jó ár-érték arányű tüzelőberendezést vennénk otthonra? Mutajuk?

Így alakulnak 2023-ban áprilisig az energiaárak Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke kihirdette a 2023. január elsejétől érvényes piaci áram- és gázárakat a lakossági fogyasztók számára. Ezek szerint 2023 első négy hónapjában ugyanannyi lesz a piaci ár, mint jelenleg. A döntés az átlagfogyasztásig járó rezsicsökkentett árakat nem érinti, ahogyan a kedvezményes mennyiség sem változik. Az energiahivatal elnökének december 21-én közzétett rendelete szerint az egyetemes szolgáltatás keretében vételezett áram piaci ára a lakossági fogyasztók számára 2023. január 1. és 2023. április 30. között így alakul: A1 és A2 árszabás esetén 70,104 forint/kWh,

B (alap - vezérelt, régi nevén éjszakai áram) árszabás esetén 60,935 forint/kWh,

az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás esetén 60,935 forint/kWh. Ezek az áramárak megegyeznek a jelenlegi piaci árszabással. Az összegek már tartalmazzák a 27 százalékos áfát és a rendszerhasználati díjakat is. Ezeket a tarifákat a lakossági felhasználóknak januártól is csak az átlagfogyasztás feletti mennyiségre kell megfizetni. A kedvezményes ár évi 2523 KWh (havi 210 kWh) fogyasztásig érvényes. A rezsicsökkentett áramárak a piaci árakhoz hasonlóan nem változnak. Normál (A1, A2) tarifa esetén ez 36,9 forint/kWh, B tarifa (vezérelt, "éjszakai" áram) esetén pedig 23,1 forint/kWh. Az energiahivatal elnökének másik rendeletében a januártól érvényes piaci gázárakat tette közzé a lakossági fogyasztók számára. E szerint január 1-től április 30-ig a lakossági fogyasztók által az átlagfogyasztás feletti mennyiségre fizetendő piaci ár 22,002 forint/MJ. Ez az áramhoz hasonlóan megegyezik a jelenlegi piaci árral. Ez a tarifa is tartalmazza már az áfát és a rendszerhasználati díjat. A kedvezményes áron vásárolható mennyiség a gáz esetében továbbra is évi 63 645 MJ (havi 5303 MJ), ennek ára januártól is bruttó 2,865 forint/MJ lesz. Mit tegyünk, ha baj van otthon a fűtéssel? Nagyon nem örülünk neki, amikor télvíz idején azt vesszük észre, hogy hideg a radiátor, még akkor sem, ha az infláció és egyéb okok miatt pár hónapja igencsak megnőttek az energiaárak, ahogy fentebb részletesen leírtuk. Ha szerencsénk van, egyszerű légtelenítéssel orvosolható a probléma. Ha azonban a kazánnal van gond, nem lesz olcsó a megoldás, vagyis a javítási-szerelési költségek, és jobb esetben - az alkatrészcsere. A kazán mellett a fűtés egyik legfontosabb eleme a radiátor, amelynek nem megfelelő állapota, hiányos karbantartása bizony komoly gondokat okozhat a működés terén. Az egyik leggyakoribb probléma, amikor úgynevezett légzsák alakul ki a fűtőtestben, vagyis a beszorult levegő nem engedi áramolni a vizet, így pedig gyakorlatilag nincs fűtés, hiszen a meleg víz megakad vagy egy helyre korlátozódik - tudtuk meg Iski Tamás gázszerelő szakembertől. Ezt légtelenítéssel tudjuk megszüntetni, amihez egy légtelenítő kulcsra lesz szükségünk, de ha nincs jobb, egy csavarhúzó is megteszi. A kulcsot a radiátor légtelenítő szelepébe kell helyezni, majd pedig el kell forgatni az óra járásával ellentétes irányba. Ilyenkor kifröcsög, kifolyik valamennyi víz a rendszerből, tegyünk a radiátor alá valamilyen rongyot, ami felszívja a kifolyó vizet. Addig fordítsuk a kulcsot a levegőztetés során, amíg nem hallunk egy sziszegő hangot. Ez után elvileg kiáramlik a levegő a rendszerből, és megindul a víz egyenletes áramlása, amit abból is láthatunk, hogy ilyenkor folyik ki a víz a csövön. A művelet előtt el kell zárni a keringetőszivattyút, aztán visszakapcsolhatjuk. A légtelenítés után ellenőrizzük a rendszer nyomását – pl. a kazánon -, és ha esetleg az előírt érték alá csökkent - ez kazánonként változó, de 1,2-2 bar között mozog - akkor „töltsünk rá” újra a rendszerre - mondta el a szakember. Ha nem vagyunk biztos a dolgunkban, vegyük elő a kazán használati útmutatóját, amelyben egyértelműen le van írva, milyen értékhatáron belül kell állnia a mutatónak. Amennyiben a nyomás túl alacsony, a kazán alján lévő csappal állíthatunk rajta. Ez a nyomásszabályzó szelep egyértelműen fel van tüntetve a használati útmutatóban, de ha nem vagyunk teljesen biztosak magunkban, ne tekergessük, hívjunk szerelőt, aki megmutatja, melyik szeleppel tudjuk mi magunk is állítani a nyomást. A csapot csak arra az időre nyissuk ki, amíg a nyomás a megfelelő tartományba lép, ezt követően zárjuk el teljesen! De előfordul, hogy hiába légtelenítünk, és áll a kazán nyomásjelzője a megfelelő mutatón, a radiátorunk néhány nap után újra feladja, és csak egyes részein fűt, vagy teljesen hideg marad, pedig halljuk, ahogy a kazán dolgozik. Ilyen esetben minimum a szelepek átállítására, esetleg cseréjére van szükség - ha például azt tapasztaltuk, hogy a légtelenítés során nem jött levegő a készülékből. A szelepekkel kapcsolatban azt javasolják a szakemberek, hogy rendszeresen, néhány havonta havonta ellenőriztessük őket, hogy elkerüljük az elöregedésüket vagy az elromlásukat. Ha ez utóbbi helyzet áll elő, inkább bízzuk szakemberre az okok feltárását, hisz előfordulhat az is, hogy a kazánszeleppel van gond, ott folyik el a víz, de súlyosabb is lehet a gond, amit egy laikus nem tud megállapítani. Ha a kazánszelep okozza a gondot, ott már komolyabb beavatkozásra lehet szükség. Amennyiben a kazán biztonsági szelepe csöpög, a következő okok állhatnak a háttérben: a kazánvédő szelep vízkövesedése

telement rozsdával, vízhálózat szennyeződéseivel a szelep

elöregedett a tömítése

meggyengült a benne lévő rugó. Ha a radiátorokat kell kicserélni Előfordul, hogy mégis nagyobb a baj, mint gondoltuk, és a szakember szerint ki kell cserélni a meglévő radiátorokat. Ebben az esetben már jelentős költségekkel számolhatunk. Lent részletezzük a munkaedíjakat, ehhez jön még a radiátor anyagköltsége, vagyis az egyes radiátorok, melyeknek az ára gyártóktól, típusoktól és méretektől függően széles skálán mozog: a legolcsóbb 22495 forinttól egészen 133000 forintig terjedhet egyetlen fűtőtest ára. A radiátor cseréjének irányadó szerelési díjai 2023-ban (anyagmentes munkadíjak bruttóban): Radiátor cseréje (egyszintes lakás esetén), ha nem kell leengedni a fűtési rendszert, és mérethelyes a korábbi radiátorral: 35000 Ft/db az első darab, a többi 30000,-Ft/db;

ha az új fűtőtest nem mérethelyes a korábbi radiátorral: 40000 Ft az első darab, a többi 35000 Ft/db,

amennyiben álló tartókonzolt is kell szerelni a radiátor alá az + 5000 Ft/radiátor Radiátor cseréje (egyszintes lakás esetén), ha le kell engedni a fűtési rendszert: és mérethelyes a korábbi radiátorral minden tekintetben: 40000 Ft/db az első darab, a többi 35000 Ft/db;

ha az új fűtőtest nem mérethelyes a korábbi radiátorral: 45000 Ft az első darab, a többi 40000 Ft/db

hagyományos radiátor kiváltása fürdőszobában törülköző szárítós radiátorra (áthelyezéssel 1 méteren belül): 45000 Ft / db

amennyiben álló tartókonzolt is kell szerelni a radiátor alá az + 5000 Ft/radiátor Ha új kazánra van szükség Az is megeshet, hogy új kazánra van szükségünk. Itt a költségek már elérik a milliós nagyságrendet, mert nemcsak a kazán ára több százezer forint átlagosan, de a bekötési díjak is hasonlóak. Ökölszabály a szakmában, hogy csak és kizárólag megfelelő minősítésű, szakképesített szerelővel szabad ezeket megcsináltatni. Másképp ugyanis nem él a garancia (szavatosság) az új készülékre, a további veszélyekről most nem is szólva. Úgyhogy egy többszázezer forintos gépet nem éri meg valamilyen buhera keretében beszereltetni, mert akkor könnyen ugorhat a hároméves jótállás. Egy szabványos hatásfokú gázkazán bekötése országos átlagos költsége 559000 Ft és 1534000 Ft között mozog, a legtöbb lakástulajdonos körülbelül 1046500 Ft-ot fizet érte. Az ár a márkától, a beszerelés bonyolultságától és az új egység hatásfokától függően változhat. A kazán hatásfoka Bármelyik új kazán hatékonyabb és csendesebb lesz, mint a jelenlegi, a tökéletesebb alkalmazott technológia és az EPA-irányelvek miatt. A kazán hatékonysági besorolása százalékos, az újabb modellek 90–95 százalékos minősítést kapnak, ami alacsonyabb használati költségeket eredményez. A gázkazán üzemanyag-hatékonyságát százalékban mérik: mennyi hőt termel egy kazán egy köbméter gázból, tájékoztatnak a szakemberek. Például, ha egy kazán besorolása 85%-os, akkor ez azt jelenti, hogy csak 85 forintos értéket kapunk minden 100 forintból, amelyet a működtetésére fordítunk. Új kazán bekötésének ára 2023-ban Átlagos 24 kW teljesítményű kazánnal számolva Gázkazán bekötése : 70200 – 2806700 Ft

bekötése 70200 – 2806700 Ft Kondenzációs kazán bekötése: 302000 – 2171000 Ft

bekötése: 302000 – 2171000 Ft Turbó kazán bekötése: 307.000 – 1.131.000 Ft

bekötése: 307.000 – 1.131.000 Ft Fáradt olaj kazán bekötése: 184.600 – 472.000 Ft

bekötése: 184.600 – 472.000 Ft Kombi kazán bekötése: 186.000 – 473.200 Ft

bekötése: 186.000 – 473.200 Ft Cirkó kazán bekötése: 225.000 - 1.900.000 Ft

bekötése: 225.000 - 1.900.000 Ft Konvektor bekötése: 186.000 – 470.600 Ft

bekötése: 186.000 – 470.600 Ft Elektromos kazán bekötése: 70.200 – 819.000 Ft

bekötése: 70.200 – 819.000 Ft Vegyestüzelésű kazán bekötése: 205.400 – 3.900.000 Ft

bekötése: 205.400 – 3.900.000 Ft Fatüzelésű kazán bekötése174.200 – 2.891.200 Ft

bekötése174.200 – 2.891.200 Ft Faelgázosító kazán bekötése: 624.000 – 3.042.000 Ft

bekötése: 624.000 – 3.042.000 Ft Átlagos kazán árak: 230.100 - 1.875.000 Ft Kazán bekötése: átlagárak A megvásárolandó kazán típusának eldöntésekor az a legcélravezetőbb, ha a régivel egyező üzemanyag-rendszerrel működőt választjuk, mert már van egy meglévő helyszíni hálózatunk annak ellátására. A legtöbb magyar otthonban gázkazán van, míg a legészakibb államok egy részében olajat használnak, sok vidéki térségben pedig fatüzelésű kazánok vannak. Ennek ellenére, a ház mérete, elhelyezkedése és energiaszámlája alapján lehetnek nyomós okai is a váltásnak. Gázkazán bekötési árak A gázkazán a legnépszerűbb és leggyakrabban használt fűtőberendezés Magyarországon. Átlagosan a gázkazánok körülbelül 312000 Ft-ba, illetve a bekötéssel együtt 480000 Ft-ba kerülnek. Ha inkább propángázt használnánk, akkor a gázkazánok általában propánossá alakíthatók 6500 Ft – 26000 Ft-os áron. Ez a propán-átalakító készlet magában foglalja a gázszelep, a fúvókák és az égők cseréjét a kazántól függően. A gázkazán előnyei Gázkazánt lehet a legolcsóbb és legegyszerűbb lehetőség - megvásárolni és beszerelni, mert nem igényel tüzelő anyagot

A meghibásodási lehetőség minimális, és sok háztulajdonos maga is ki tudja javítani a problémákat

A gázkazán szerelés kiszállások díja 18.200 Ft – 41.600 Ft. A felhasznált alkatrészekkel 18.200 Ft – 358.000 Ft

Gyorsabban felmelegíti a lakást, mint egy elektromos kazán és rendkívüli hidegben magasabb hőmérsékletre melegszik fel

A földgáz költsége = 120 Ft/ m3. Földgázzal való fűtésnél 9,44 kWh energia keletkezik köbméterenként, tehát 1 kWh energiáért nagyjából 13 Ft-ot fizetünk, persze amennyiben a kazán 100%-os hatásfokon működik

A földgáz jóval olcsóbb, mint az áram, attól függően, hogy mi a helyi gázszolgáltató tarifája. Okosan használható a gáz egy fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerben

A gázkazán élettartama 10–20 év Gázkazán árak gyártók szerint Az alább felsorolt árak egy átlagos 150 négyzetméteres házra vannak vetítve, amelyben 24 kW hőleadású kazán működik: Baxi kazán: 228.000 – 1.913.000 Ft; bekötés ára: 428.000 – 2.113.000 Ft

Ariston kazán: 182.000 – 1.733.000 Ft; bekötés ára: 382.000 – 1.933.000 Ft

Vaillant kazán: 238.900 – 1.198.000 Ft; bekötés ára: 438.000 - 1.398.000 Ft

Westen kazán: 264.000 – 436.000 Ft; bekötés ára: 464.000 – 636.000 Ft

Bosch kazán: 237.900 – 1.298.000 Ft; bekötés ára: 437.900 – 1.498.000 Ft

FÉG kazán: 54.000 – 257.000 Ft; bekötés ára: 254.000 – 457.000 Ft

Immergas kazán: 111.000 – 1.750.000 Ft; bekötés ára: 311.000 – 1.950.000 Ft

Viessmann kazán: 460.000 – 2.159.000 Ft; bekötés ára: 660.000 – 2.359.000 Ft

Ferroli kazán: 283.000 - 614.000 Ft; bekötés ára: 483.000 – 814.000 Ft

Hajdú kazán: 365.000 – 523.000 Ft; bekötés ára: 565.000 – 723.000 Ft

Átlagos kazán árak: 242.380 - 1.188.100 Ft; átlagos bekötésárak: 442.290 - 1.388.100 Ft