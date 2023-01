Veszélyben Debrecen gigantikus beruházásai: ez lehet az ok, ami miatt bedőlhetnek

5 ezer lakás kellene a második legnagyobb lélekszámú magyar városba, hogy a beruházásokkal megnövekvő igényeket kielégítse. Írtunk arról, hogy az országos átlaghoz képest Debrecenben mégis csökkent a lakásépítési kedv. Eddig senki sem figyelt fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legújabb lakáspiaci jelentésének egy apró részletére: "Debrecenben (ahol az elmúlt két évben szinte havonta jelentették be új odatelepülő gyár létesítését, és ahol felgyorsult a BMW-gyár előkészítése is) nem kevesebb mint 3-5 ezer lakás hiányzik a piacról, amelyekkel az odatelepülő gyárak dolgozóinak elhelyezését lehetne biztosítani. Ez a lakhatási kérdés az új beruházások működőképességét is veszélyezteti.”

Ez nem egy véletlenül odavetett általános megállapítás volt, hanem a lakáspiac legnagyobb beruházóinak közlése. Véleményüket rendszeresen meghallgatja a jegybank és mérvadónak tekinti, hiszen mégiscsak ezek a cégek vannak a frontvonalban, írja az mfor.hu. Debrecenben 2021 márciusában még 724 lakás épült az Otthon Centrum (OC) szerint, de a cég 2022 decemberében is csupán 776 darabról adott számot, ezek összesen 46 projektben vártak arra, hogy elkészüljenek. De hol van mindez a szakma által hiányolt 5 ezerhez képest? Jelenleg összesen 117 új lakásra keresnek vevőt a beruházók a legnagyobb hirdetési portálon, többségük 8-10 lakásos épületben található. Biztosra vehető, hogy akik a BMW gyárában, illetve a tervezett kínai CATL akkumulátorgyárban akarnak dolgozni, vagy ezen cégek beszállítóinak, akár az ország más pontjairól is átköltöznek majd Debrecenbe és vonzáskörzetébe, ez pedig még tovább növeli a keresletet, és felhajtja az árat is. Aki panellakást szeretne venni Debrecenben, az elsősorban a belvárost (619 ezer forint/négyzetméter), az újkerti (597 ezer forint/négyzetméter), a vénkerti, valamint az egyetemvárosban található lakótelepeket preferálja. A téglalakások esetében is a belváros az egyik legkedveltebb városrész, de hasonlóan nagy érdeklődésre tart számot Nagyerdő is. Azok, akik családi házban gondolkodnak, a Nagyerdőt, Nyulast, Csigekertet, valamint Köntöskertet részesítik előnyben. A külföldiek elsősorban a belvárosban, illetve Nagyerdőn keresnek ingatlant. A Debrecen agglomerációjába tartozó települések közül a legkedveltebb a városhoz legközelebb eső Bocskaikert. A településen 25 és 90 millió forint között kínálnak családi házakat az OC közvetítésével. A belterületi telkek tavaly négyzetméterenként átlagosan 28 ezer forintért keltek el. Azok a családok, amelyek debreceni családi ház vásárlása mellett döntöttek, 2020-tól kezdve fokozatosan egyre alacsonyabb alapterületű ingatlanokat vettek meg, ezzel együtt csökkent a házakra költött összeg is. Míg 2020-ban még 42,2 millió forintért, közel 350 ezer forintos négyzetméteráron, 120 négyzetméteres otthonokra szerződtek a vevők, addig tavaly mindössze 70 négyzetméteres házakat vásároltak. A négyzetméterár 2021-hez mérten 24 százalékkal, 426 ezer forintra emelkedett, az ingatlanra fordított összeg 30,1 millióra csökkent. A befektetők számára legkedveltebb terület az egyetemek vonzáskörzete, a lokáció miatt az ebben a körzetben vett lakást sokkal könnyebb bérbeadni. Az ingatlan.com szerint jelenleg egy átlagos méretű lakás átlagos bérleti díja havonta 150 ezer forint. Tavaly ilyenkor még csak 120 ezer volt ez a mutató.