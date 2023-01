Dübörög a turizmus a magyar vidéken: ezekre a helyekre kíváncsi most mindenki

2022-ben 14,2 millió vendég közel 40 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, csaknem negyven százalékkal többet, mint 2021-ben és csak egy hajszállal elmaradva a magyar turizmus minden idők legsikeresebb évének számító 2019-es esztendő eredményétől. Magyarország több térsége viszont rekordot döntött, és túl is szárnyalta a 2019-es év vendégforgalmát. 2021-hez képest pedig másfélszeresére bővültek a szálláshelyi bevételek. Tavaly szinte teljesen visszaépült, és sikeres évet zárt a turizmus Magyarországon, és idén akár a 2019. évi rekord beállítása sem elképzelhetetlen.

Guller Zoltán kiemelte: az év egészében a turizmus teljesítménye országos szinten a vendégéjszakákban még nem vitte át, de már súrolta a 2019-es álomhatárt. Magyarország több térsége viszont már 2022-ben túlszárnyalta a rekordév vendégforgalmát.

Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben például 30%-kal, Gyula és térségében 8%-kal, Pécs-Villány térségében 6%-kal, Budapest környéke térségében 5%-kal sikerült felülmúlni a 2019-es eredményeket. Az első számú belföldi úticélunknak számító Balatonnál is 1%-kal a 2019-es érték felett alakult az összesített vendégéjszakák száma.

A magyar vendégek elsősorban vidéken élénkítik a vendégforgalmat, így a vendégéjszakák 57%-át a hazai utazók adták. Ugyanakkor a nemzetközi turizmus is felzárkózott.

Egyes küldőországokból többszörösére nőtt a forgalom 2021-hez képest. A legfontosabb küldőpiacok közül az Egyesült Királyságból közel négy és félszer (+347%), az Amerikai Egyesült Államokból is közel négyszer (+277%) annyi volt a vendégéjszakák száma, mint 2021-ben. Lengyelországból (+130%) és Spanyolországból (+142%) is több mint duplájára nőtt ez az érték.

Az ágazat sikerei a bevételekben is megmutatkoztak. A szálláshelyek tavalyi, 668 milliárd Ft-os összes bevétele az átlagos inflációt is figyelembe véve 583,4 milliárd Ft-nak felel meg. Ez 2021-hez képest reálértéken 52%-os bővülést jelent. A NAV online-kassza adatai alapján 2022-ben a vendéglátás árbevétele 1490 Mrd forintot tett ki. Ez reálértéken is 24%-kal haladja meg a 2021-es adatokat.

Az év egészét összegezve az MTÜ elnöke hangsúlyozta: a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktus, a szankciók miatt fellépő energiaválság és infláció környezetében különösen értékesek a turizmus minden várakozást felülmúló 2022. évi eredményei. Mindez nem utolsó sorban a kormány ágazatot támogató intézkedéseinek is betudható.

A SZÉP Kártya pedig továbbra is erős motorja a turizmusnak. 2022-ben a kártyabirtokosok 385,2 milliárd forintot költöttek a SZÉP Kártyákról, 5%-kal többet, mint 2021-ben, és a dupláját (+102%) a 2019. évinek. A pihenőkártyákon jelenleg is 100 milliárd forint áll rendelkezésre, az alszámlák év eleji összevonásával pedig könnyebbé vált ennek elköltése is. Mindez szintén jelentős növekedési tartalékot, több vendéget jelent a turizmus számára.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgálató Központ (NTAK) előfoglalásai alapján ígéretesnek ígérkezik 2023 is. A már eddig eltöltött 1,5 millió januári vendégéjszakával, illetve a további közel 200 ezer vendégéjszaka foglalással együtt a januári összesített forgalom várhatóan 1,7 millió értéken alakul. Ezzel a 2021 januárjában regisztrált értéknél az év első hónapjában 100 ezer vendégéjszakával több várható. Februárra már eddig 1,1 millió vendégéjszaka-foglalás érkezett, ez 11%-kal nőtt az egy héttel ezelőtti adathoz képest. Márciusra pedig 780 ezer vendégéjszaka-foglalás látszik az NTAK-ban, amely szintén 8%-kal több, mint egy héttel korábban.

Realista becslések alapján idén a magyar turizmus meghaladja a 40 millió vendégéjszakát (40,8 millió), és akár a 2019. évi rekord beállítása sem elképzelhetetlen. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban a külföldi és budapesti eredmények erősödésére, valamint a belföldi vendégek és a vidéki vendégéjszakák számának 2022-vel megegyező értékére számít az MTÜ.

