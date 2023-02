Elérheti a válság a magyar munkahelyeket? Ezek a dolgozók aggódhatnak leginkább

Pénzcentrum 2023.02.09. 08:35

A Pénzcentrum most Váradi Csillával, az eMAG humánerőforrás-igazgatójával beszélgetett. Az interjú során többek közt arról is szó esett, hogy a szakember szerint a multi- és a nagyvállalatok tudják a működési költségeiket olyan szinten racionalizálni, hogy ott meg tudják oldani akár a bővülést is. Viszont szerinte a kisebb cégeknél komoly bajok jöhetnek, még bezárások, elbocsátások is lehetnek, ha a piac tovább csökken.

Ahogy a portál felvetette, óriási probléma a magyar kkv-k gyakorlatában, hogy nem fordítanak elég figyelmet az emberekre, a szervezet működésére. A szakembert így arról is kérdezték, tapasztalata szerint hány főtől kell HR? Minél előbb, talán már 50 főtől, de általában a gyakorlat az, hogy 150 főre jut egy HR-es. Én azt mondom, hogy minél előbb veszi rá magát a tulajdonos vagy az ügyvezető, hogy HR-est hozzon be a céghez, annál megfelelőbben tud kialakulni a vállalati kultúra is. Érdekesen alakulnak ott a cégtörténetek, ahol HR-est nem is láttak 200-300 főig, csak bérszámfejtő cégekkel találkoztak a kollégák. - mondta Váradi Csilla. Hozzátette, a HR megkönnyíti a kapcsolatot a cégvezető és az emberek között, segít megtalálni a közös nyelvet. Van a reaktív meg a proaktív HR, én az utóbbit szeretem, de tény, hogy ezért nagyon sokat kell tenni, dolgozni, és főleg az ehhez szükséges tudást és gondolkodásmódot felépíteni HR-en belül is. A proaktív HR, én az utóbbit szeretem, de tény, hogy ezért nagyon sokat kell tenni, dolgozni, és főleg tudást építeni - tette hozzá. Persze kitértek arra is, hogy miként látja a HR-es, mire számíthatnak a kisebb cégek az elkövetkezendő időszakban. Mi a helyzet a magyar munkaerőpiacon és érezhető már valamilyen lassulás a foglalkoztatásban. Ahogy Váradi Csilla fogalmazott: A kisebb cégeknél ellenben komoly bajok jöhetnek meglátásom szerint, még bezárások, elbocsátások is lehetnek, ha a piac tovább csökken. A kisvállalkozásoknak most nagyon nehéz, hiszen még bizonytalan, mi lesz 3 hónap múlva, ellenben a nagy cégeknél nem ez a tendencia. A szolgáltatói szektorból is többen megerősítették, hogy ugyanúgy kapnak megbízásokat, megrendeléseket, van olyan cég, amelyik még bővül is. A legnagyobb probléma még mindig az infláció, szerintem a cégek 95 százaléka ezzel küzd. A megemelkedett bérigények, valamint a minimálbér, illetve bérminimum olyan bérspirált okoztak, amivel több munkáltató is küzd - emelte ki a szakember. A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán, ide kattintva olvasható. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!