Ellepte a magyar boltokat az import hagyma: mi lesz így a hazai terménnyel?

A magyarországi piac mindössze 50 százaléka látható el a hazai hagymatermelésből, a nagyrészt Ausztriából és Szlovákiából érkező import szinte folyamatosan érkezik és jelen van hazánkban - tudta meg az Agrárszektor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától (NAK). Kiemelték ugyanakkor, hogy a vásárlói szokások jócskán megváltoztak az utóbbi időben, megszűnt az otthoni tárolás, és friss termék lett a hagyma is, ami azt jelenti, hogy a hazai háztartások az aktuális fogyasztás szerint, kisebb mennyiségben vásárolnak hagymát, éppen csak annyit, amennyire szükségük van.

Habár a vöröshagyma termőterülete 2022-ben alig csökkent a tavalyi évhez képest Magyarországon, a KSH adatai szerint az elmúlt években folyamatosan egyre kisebb területen folyik termelés. Ugyanakkor az is elmondható, hogy számos más zöldségkultúra területi csökkenésével szemben viszonylag kisméretűnek mondható a vöröshagymánál tapasztalható

- mondta el az Agrárszektornak a kamara.

Hozzátették, 2022-ben a területalapú támogatások alapján 1292 hektáron foglalkoztak a zöldség termesztésével, emellett láthatóan nőtt a tavaszi vetésű vöröshagyma aránya az őszi, áttelelő vöröshagymával szemben az elmúlt években. Arról még 2022 októberében beszélt Fekete János, az Országos Hagyma Terméktanács elnöke, hogy

amíg húsz évvel korábban Makó térségében 1500-2000 hektáron foglalkoztak hagymatermesztéssel a gazdálkodók, addig 2022-ben húsz-harminc hektárra szűkült a makói hagyma területe. A szakember szerint a tavalyi év rávilágított arra, hogy öntözés nélkül nincs jövője ennek a zöldségnek Magyarországon.

A szakemberek elmondása szerint, a jövőben számítani lehet az áttelelő hagymaterületek növekedésére, ahol nagy területen tavaszi vetésűvel foglalkoznak, ezek a termelők valószínűleg áttelelő hagymában is bővíteni fognak majd. A további növekedéshez azonban a tárolókapacitások bővítésére lenne szükség, emellett további légtechnikával ellátott épületekre, valamint hűtőházakra, illetve a konténeres tárolók számának bővítése/bővülése is sokat segítene a zöldségen hazánkban. Az Agrárkamara arra is kitért, hogy a közösségi tárolók is jelenthetnének megoldást a hazai hagymatárolási problémákra, ezekből egyelőre kettő található az országban, amelyek az elmúlt években épültek.

Az import vöröshagyma jelenléte és áramlása folyamatos Magyarországon, nagyrészt Ausztriából és Szlovákiából érkezik a külföldi áru. A hazai termelésből mindössze a piac 50 százaléka látható el, és a KSH külkereskedelmi adatai alapján az is jól látható, hogy többnyire januárra fogy el a hazai termés, és onnantól az áttelelő hagyma betakarításáig jelentősen megnő az import mennyisége. Érdemes megemlíteni azonban, hogy a vásárlói szokások is jócskán változtak, megszűnt az otthoni tárolás, és friss termék lett a hagyma is, ami azt jelenti, hogy a hazai háztartások az aktuális fogyasztás szerint, kisebb mennyiségben vásárolnak hagymát, éppen annyit, amennyire szükségük van

- emelte ki a NAK.

