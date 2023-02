Brutális, mennyit költenek erre a gazdák: mutatjuk, hogy jöhet ki kevesebb pénzből a traktoros jogsi

A gazdaságnak és az iparnak egyre kevésbé van olyan ágazata, ahol ne használnának valamiféle erő- vagy munkagépet. És bár ezen gépek kezeléséhez korábban elég volt egy megfelelő igazolvány megléte, 2022 óta törvény írja elő, hogy az ilyen típusú járművek vezetése is jogosítványhoz kötött. Ez pedig azt jelenti, hogy a traktorok, kombájnok és önjáró permetezőgépek közúti közlekedése során is rendelkeznie kell ezek operátorának a megfelelő jogosítvánnyal. De mennyibe is kerül ezen dokumentum megszerzése napjainkban? Az Agrárszektor ennek járt utána.

Ahogy arról a portál beszámolt, A traktor (mezőgazdasági vontató) vagy más lassú jármű (amelynek közúton a legnagyobb megengedett sebessége 25 km/óra lehet, ide értve a kombájnok és permetezőgépek többségét) vezetése során az embernek legalább egy B kategóriás (nemzetközi) jogosítvánnyal kell rendelkeznie. Viszont a B kategóriás jogosítvány megszerzése egyre drágább, már könnyen meghaladhatja a félmillió forintot is. Mit tehet akkor, aki traktort vezetne? Azoknak azonban, akik mezőgazdasági járműveket és más lassú járműveket akarnak vezetni, más lehetőségek is rendelkezésükre állnak. Ezek közül a legelterjedtebb a T, avagy Traktor kategóriájú jogosítvány, amelyet nemcsak könnyebb, de olcsóbb is megszerezni, mint a B kategóriás általános jogosítványt, a C kategóriás teherautó jogosítványt, illetve az E kategóriás, nehéz pótkocsis jogosítványt, amihez vagy egy B, vagy egy C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezni kell, amelyeknek egyéb komoly kritériumai is vannak, nem beszélve ezek anyagi vonzatáról. Ezzel szemben egy T kategóriás jogosítvány megszerzéséhez jóval kevesebb feltételnek kell eleget tennie az embernek: betöltött 15,5 életév;

minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai

végzettséget tanúsító okmánnyal kell igazolni;

írásbeli nyilatkozattal, amely alapján az ember a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. A szakképzésben is vannak lehetőségek A mezőgazdasági gépek vezetését lehetővé tevő másik megoldás az úgynevezett aranykalászos gazda képzésekben rejlik. Ezen a szakképzési formák ugyanis gyakran járnak ingyenes mezőgazdasági gépkezelői jogosítvánnyal, más néven zöld traktoros kiskönyvvel. Ezeknek a képzéseknek az általános ára 150-160 ezer forintra taksálható. Fontos megjegyezni, hogy ezek a képzések korábban csak úgynevezett gépkezelői igazolványt adtak, ez azonban az elmúlt időszakban megváltozott, és 2022 óta ezen gépek vezetéséhez gépkezelői jogosítványra van szükség, amelyet egyébként a különféle kurzusok biztosítanak is. Hogy milyen részletekre érdemes figyelni? Mit hozhatunk ki az egyes lehetőségekből? További részletek az Agrárszektor teljes cikkében, ide kattintva olvasható.