Egyre több magyar vásárol ilyen élelmiszert: vajon tényleg megéri?

Agrárszektor 2023.02.27. 10:35 Megosztom

Manapság egyre fontosabb kérdéssé válik a fogyasztók körében, hogy milyen termékek kerülnek az asztalokra. Az étkezés a hétköznapjaink szerves része, így talán nem is meglepő, hogy a magyarokat is jobban érdekli, hogy mit esznek. Ahogy az Agrárszektor írja, a bioélelmiszerek iránti kereslet is évről évre nő, ráadásul többen kezdenek el nyitni a fenntarthatóság felé is - ez a két dolog pedig kéz a kézben jár egymással. Kérdés, hogy az elmúlt idők nehézségei és a kedvezőtlen gazdasági helyzet milyen hatással van erre az ágazatra. A lap most ennek és sok minden másnak járt utána.

A portálnak Dr. Drexler Dóra, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője elmondta, hogy a magyar emberek az elmúlt évek tendenciái alapján egyre nyitottabbak a biotermékekre. Ezt jól alátámasztja a BGE Fenntartható Vendéglátás Kutatócsoporttal 2022 év elején végzett közös 555 fős felmérésük is, melyben a válaszadók közel harmada hetente, míg közel kétharmada havonta legalább egy alkalommal vásárolt bioterméket. A 2020-2021-es években (mely a COVID-időszakot is magába foglalta) a válaszadók több mint 50%-ának növekedett a biotermék vásárlása. A legkedveltebb élelmiszerek közé pedig a zöldségek és gyümölcsök tartoznak, ezek vásárlási gyakorisága a legnagyobb. A sort a tojás, gabona, liszt, tej és tejtermékek követik - emelte ki a szakember. A biotermékek a legtöbb esetben többe kerültek hagyományos társaiknál. Kérdés, hogy az élelmiszer-drágulás és az infláció árnyékában mennyire keresik őket a vevők, illetve, hogy lehet-e érezni esetleg visszaesést? Dr. Drexler Dóra ezzel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly az év második felében is készült egy hasonló felmérésük, mely részletes kiértékelése még zajlik ugyan, ugyanakkor előzetesen látható, hogy tapasztalható némi visszaesés. Egyúttal kiderült az is, hogy van egy réteg - a válaszadók mintegy 14%-a, akik nem értékelték drágának a bioélelmiszereket. Persze nem minden bio, ami annak látszik. A szakértő szerint, nagyon fontos, hogy biotermékek vásárlásakor meggyőződjünk róla, hogy a csomagoláson ott van az EU Bio logója, a zöld alapon fehér csillagokból álló levél, vagy ennek fekete-fehér változata. A logó alatt pedig meg kell jelenjen az ellenőrző szervezet kódszáma (Magyarországon HU-ÖKO-01 vagy HU-ÖKO-02), hiszen a bio minőséget a termeléstől a feldolgozáson át, egészen a kereskedelemig egy átfogó ellenőrzési és tanúsítási rendszer garantálja - hangsúlyozta Dr. Drexler Dóra. Mi a helyzet a biogazdaságokkal? Mire számítanak a gazdák? Erről többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!