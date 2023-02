Bűnözés a vendéglátásban? Ukrán cigivel, alkohollal üzletelnek a kocsmák, presszók, éttermek

Csaknem minden harmadik üzletben jogsértést tártak fel a pénzügyőrök az ország egész területén; az ellenőrök kocsmákban, presszókban, éttermekben, és vegyeskereskedésekben is vizsgálták a jövedéki szabályok betartását - közölte Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV bevetési igazgatóságának járőrei kiemelkedő eseteket is feltártak, például egy kisboltban a raktár polcrendszere alatt kialakított zugban, több műanyag palack, zárjegy nélküli szeszesitalt találtak, máshol ukrán cigarettára bukkantak. A termékeket lefoglalták és jövedéki eljárást indítottak

- közölte a NAV.

A NAV az MTI érdeklődésére arról is beszámolt, hogy 2023 februárjában kezdték az ellenőrzéseket, és a jövőben is végeznek hasonló vizsgálatokat. Hozzátették, a feltárt esetekben bírságot szabnak ki, emellett üzletzárásra is számíthatnak a kereskedők.

