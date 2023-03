Válság ide vagy oda, egy vagyont kifizetnek a magyarok ezekért az ingatlanokért: de megéri?

Hosszú távon, a nyersanyagok és a munkaerő drágulása miatt, az újépítésű ingatlanok sem lesznek olcsóbbak. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elmondta, a beruházók nem estek pánikba, mert bár érzik, hogy kevesebbszer csörög a telefon, ha csörög, abból általában eladás lesz. Újabb projektek is indulnak, a vállalkozók ugyanis azzal kalkulálnak, hogy az idén elkezdett ingatlanokat kulcsrakész állapotban jövő nyáron még drágábban tudják eladni, ha addig nincs is rájuk vevő.

Az ingatlanpiac szűkülése ellenére egyáltalán nem csökkent az újépítésű lakások átlag négyzetméterára, sőt, egyes területeken további drágulás volt tapasztalható. A gyenge forintárfolyam magasabb nyersanyagárakat eredményezett, és a munkaerő is érezhetően drágult. Ezeket a többletköltségeket pedig ahogy eddig is, úgy a jövőben is a vásárlókra fogják áthárítani a beruházók.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, a közeli átadású újépítésű lakások négyzetméterára súrolja a másfél millió forintot Budapesten. Aki viszont mer nagyobbat kockáztatni, most nagyot nyerhet.

Ha valaki hajlandó alaprajzról vásárolni egy 2024-ben vagy akár azt követően elkészülő lakást, akkor kifoghat egymillió forintos négyzetméterárakat is. Itt viszont vannak kockázati tényezők, amit sokan nem mernek bevállalni, a szükségvásárlóknak pedig ez szóba sem jöhet, hiszen azonnal költöznének

- mutatott rá.

Minimális az építési vállalkozók lemorzsolódása

A szakértő elmondta, a jelenleg zajló építkezéseket biztosan be fogják fejezni, a gazdasági visszaesés nem olyan mértékű, hogy ezekre a lakásokat ne legyen vevő. Mindenki szondázza a piacot és azt vizsgálják, hogy kedvezményekkel hogyan tudnak újabb vevőket szerezni.

Gadanecz Zoltán elmondta, a beruházók azt tapasztalják, hogy ritkán csörög a telefonjuk, ugyanakkor amikor hívják őket, akkor komoly az érdeklődő és akár 1,5 millió forintos négyzetméteráron is kifizeti a kiválasztott lakást.

A beruházók már kiheverték azt a pofont, amit a 2008-as világválság okozott számukra. Rengeteg építési vállalkozó ment tönkre akkor, hiszen az újépítésű lakásokat évekig nem tudták értékesíteni, akkor is csak áron alul. Most azt tapasztaljuk, hogy minimális a lemorzsolódás, inkább a kivitelezőkkel próbálnak alkudozni a jobb üzlet reményében. Az biztos, hogy a versenyben arányaiban többen benne maradnak, mint másfél évtizeddel ezelőtt” – magyarázta a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Gadanecz Zoltán végezetül példaként említette, hogy a kisebb társasházat építő beruházókat az sem zavarja, ha félúton nem tudja eladni az adott lakásokat, mert kulcsrakészen jövő nyáron nagyobb kaszálhat vele, az árak ugyanis vélhetően feljebb kúsznak majd. Egyértelműen látszik tehát, hogy nem esett pánikba a piac.

Címlapkép: Getty Images