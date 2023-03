Beárazta a piac a vidéki panellakásokat is: sokan nem is sejtik, mekkora vagyonon ülnek

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a panellakások, ami nem csoda: azoknak az otthonoknak, amiknek még sikerült részt venniük a 2020-ig tartó panelprogramban jócskán emelkedett az értékük. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyivel is ér többet egy felújított épületben lévő panellakás, és mit tehetnek azok a lakók, akiknek az otthona nem vett részt a programban.

A panelprogram, azaz hivatalos nevén iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása még 2001-ben kezdődött el, és egészen 2020-ig tartott. Ezzel ez volt az elmúlt időszak legnagyobb lakóépület-rehabilitációs programja - közölte a Pénzcentrummal Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Sok panelháznak sazonban nem volt lehetősége pályázni, akik most viszont jócskán bajban lehetnek. Egy felújítás ugyanis lakásonként 100 ezrekbe kerülhet, ráadásul ezek az otthonok az ingatlanpiacon is érthetően kevésbé keresettek. Az pedig, hogy egy társasház lakói önerőből belevágjanak a felújításba Benedikt Károly szerint is ritka, ahogyan az is, hogy komplex felújítási munkálatokba kezdjen bele egy társasház. Ennek az oka pedig, ahogy a fentieknek is, a pénz. Éppen ezért sokkal inkább az jellemző, hogy részleteiben újítják fel az épületeket, tehát például teljes ablakcserét csinálnak, aztán fokozatosan haladnak a többi munkával, például a szigeteléssel.

A panellakások kifejezetten jól eladhatóak voltak.

Ennek oka a szakember szerint az, hogy bár a programban részt vett épületeknek magasabb a négyzetméterára, de a fel nem újított lakások például remek befektetésnek számítottak. Ugyanis a bérbeadás szempontjából nem volt jelentős különbség a panelprogramos és a felújítatlan lakások között, hiszen a rezsiemelés előtt a fogyasztásban nem folt jelentős különbség.

Az energiaválság és a rezsicsökkentés eltörlése még népszerűbbé tette a vevők körében a rezsivédett panellakásokat, hiszen ennek az ingatlantípusnak kiszámíthatóbb az energiafelhasználása, mint egy téglaépítésű ingatlannak, így a fenntartási költségekkel is könnyebben kalkulálhatnak az ott lakók

– mondta el Benedikt Károly, hozzátéve, hogy napjaink bizonytalan gazdasági környezetében a kiszámíthatóság mindenképpen erős érv. Ez pedig képes irányítani az alacsony, de erősödő számban jelenlévő érdeklődők figyelmét.

Több mint 700 ezer forintos négyzetméteráron mennek el a panellakások

Területtől és az adott lakás állapotától is függ, hogy milyen mértékű az eltérés, de alapvetően 5-10%-kal többet érnek a korszerűsített épületben található házgyári lakások és jóval keresettebbek is. Ugyanakkor például a XIII. kerület kedvelt, panorámás panellakásai esetében szinte mindegy, hogy panelprogramos házban található-e, hiszen így is nagy rájuk a kereslet. Ha a teljes épület nincs is korszerűsítve, az adott lakás állapota is sokat számít. Egy budai nyílászárócserés lakás jóval keresettebb, és magasabb négyzetméteráron értékesíthető, mint egy külsőkerületi lakótelepi ingatlan

– közölte Benedikt Károly.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images