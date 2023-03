Késő este jött a kormányrendelet: rövidített határidővel kell intézni ezeket a beruházásokat

HelloVidék 2023.03.07. 09:45 Megosztom

Hétfőn késő este jelent meg egy kormányrendelet néhány vízügyi beruházásról. Ebben kiemelt beruházásnak minősítették a már most is hivatalosan félsivatagos területnek számító Duna–Tisza közi Homokhátság „vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása” elnevezésű munka első ütemének előkészítését, a Túr jobb és bal parti torkolati szakaszának kiépítését, a Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítést és a Felső-Tisza Gulács feletti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezését - ott 2022 októberében készült el az árvizek és az aszályos időszakok kezelésére is alkalmas, 35,8 milliárd forintból megvalósult Tisza–Túr árapasztó tározó a magyar–ukrán határ mentén fekvő Milotán. A beruházások megvalósításának helyszíneként 32 település több száz, helyrajzi számmal megjelölt ingatlanát sorolja fel a melléklet, írja a hvg.hu.

Ez azt jelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükséges összes közigazgatási hatósági ügyet gyorsítva, általában 8 és 15 napos határidővel kell elintézni. És ahogy ez ilyen esetekben szokás, a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor, azaz március 7-én már folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!