Beindulhat az alkudozás: reális az esély arra, hogy csökkenek idén a lakásárak?

Több olyan tényező is akad, melynek hatására mozdulatlanná dermedt az ingatlanpiac az év elejére. Ilyen a háború, a bizonytalanság, a gazdasági válság, az infláció, a magas kamatok vagy a magas ingatlanárak. Ezek között van azonban olyan is, melynél már rövid távon bekövetkezhet változás. Az elmúlt hónapokban tetszhalott állapotba került a hazai ingatlanpiac, melyre jellemző, hogy vevők és eladók egyaránt kivárnak, utóbbiak abban reménykednek, hogy ismét visszatérnek a “régi, szép idők”, vagyis megint a korábbi “jó árakon” tudják értékesíteni ingatlanaikat. Ahhoz azonban, hogy lássuk, van-e ezeknek a várakozásoknak valami alapja vagy létjogosultsága, érdemes megnézni, hogy miért is alakult ki a helyzet, milyen tényezők fogják vissza most az ingatlanpiacot, majd eljuthatunk oda, hogy mikor várható bármiféle változás ezekben.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója jelenleg három jelentősebb tényezőt lát, melyek megfogják az ingatlanpiacot. Az egyik ezek közül a magas hitelkamatok kérdése, ugyanis szerinte egyértelműen érzékelhető, hogy a mára kialakult, 9 százalék feletti kamatszinteknél az ügyfelek nagyobb része már nem akar, illetve nem is tud hitelt felvenni. Utóbbi oka, hogy a magas törlesztőrészletet nem tudnák kigazdálkodni. A magas törlesztőrészletek miatt pedig a vevők jelentős része kiesett a piacról. Ugyanakkor az is hátráltatja a kilábalást a jelenlegi helyzetből, hogy a befektetőket alternatív befektetési lehetőségek szívják el az ingatlanpiacról: az egyik legkönnyebben elérhető ilyen befektetés az állampapíroké, melyek vonzóan széles választékkal és magas hozamokkal csábítják el azokat az ingatlanpiacról, akik nem lakhatás céljából vásárolnának, hanem a pénzüket szeretnék befektetni - magyarázta Balla Frigyes. Ugyancsak fontos tényező a gazdasági, illetve a már több mint egy éve zajló háború okozta bizonytalanság. Hatására az emberek jövőbe vetett bizalma csökken, miközben emelkednek a családok megélhetési költségei, és munkahelyek szűnnek meg. Ez a hangulat nem kedvez az ingatlanpiacnak, hiszen csökken az érdeklődők száma, és ezáltal a lezáruló tranzakcióké is - tette hozzá a szakértő. Arra is felhívja a figyelmet, hogy mindezek mellett azonban megjelenik egy további tényező is, mely megfogja az ingatlanpiacot: ez pedig az ingatlanok relatíve magas ára, melyek a Covid után soha nem látott magasságokba emelkedtek mind az új, mind pedig a használt lakások esetében. Ráadásul arról sem szabad megfeledkezni, hogy a korábban vonzó állami támogatások az elmúlt években szinte beépültek az ingatlanok árába, ugyanakkor lényegi forrásbővítés azóta nem történt. Ezért ezek a támogatások ma már “nem dobnak akkorát” az ingatlanpiacon, mint a megjelenésüket követően - magyarázta Balla Frigyes. Kérdés, hogy mikor várható a felsorolt tényezőket tekintve valamiféle változás, illetve mikor jelenik meg olyan új tényező, mely végre változást hozhat a befagyott ingatlanpiacon. A szakértő szerint a felsoroltak bármelyike esetében számíthatunk elmozdulásra a közeljövőben, hiszen elég csak arra gondolni, hogy a háborúzó felek végre tárgyalóasztalhoz ülhetnek, de a hitelkamatok csökkentése sem teljesen kizárt, illetve ahogy csökken az infláció, úgy mérséklődhet majd az állampapírok népszerűsége is. Balla Frigyes szerint ezek közül a legnagyobb esély talán a kamatok terén bekövetkező változásra van: akár már a nyár folyamán elkezdődhet egy csökkenés, mely aztán növekvő vásárlási kedvhez vezethet. Ugyanakkor azt sem tartja kizártnak, hogy az ingatlanárak hónapok óta tartó mérséklődése lassan elérkezik egy olyan pontra, ahol az már számottevően megmozgatja az eddig kiváró érdeklődők fantáziáját. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!