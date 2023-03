Luxus lesz idén a jogosítvány? Ennyit is kifizethetsz 2023-ban, mire megkapod az engedélyt

A KSH adatai szerint 2022 decemberében átlagosan 304 510 forintba került egy autóvezetői tanfolyam Magyarországon, ami 23,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 2021 végén még csak valamivel több mint 247 ezer forintot kellett kifizetni a tanfolyamért. Ezek az adatok azonban csalókák, ugyanis az alap órákkal és óradíjakkal számolnak, valamint a vizsgadíjakat sem tartalmazzák. Utánajártunk, valójában mennyibe kerül ma egy B kategóriás jogosítvány megszerzése.

2020 utolsó hónapjához viszonyítva még ennél is drasztikusabb a drágulás, akkor 216 300 forint volt egy tanfolyam átlagosan, tehát ma már majdnem 41 százalékkal kell érte többet fizetni. 200 ezer forint alatt utoljára 2019 decemberében lehetett tanfolyamot végezni, akkor 197 690 forint volt az átlagár, ehhez képest 54 százalékos lett a drágulás.

Húzós az ára a jogsi megszerzésének 2023-ban

Vida Soma, a debreceni székhelyű Neon autósiskola tulajdonosa elárulta a Hellovidéknek, hogy bár náluk egyelőre nem csökkent az általuk meghirdetett tanfolyamokra járó tanuló vezetők száma, azonban úgy hallotta, megyei és országos szinten is a felére csökkent a jogosítvány megszerzésére beiratkozottak száma.

A vezetés ára változott jelentősen, míg tavaly 6500 forint volt nálunk egy gyakorlati óra díja, addig 2023-ban már 7500 forint ez az összeg, és bár elméletben a vizsgáig elég 29 vezetői órát vennie a tanulónak, hogy avizsgával együtt meglegyen a 30 levezetett óra, viszont a gyakorlatban ez átlagosan 40-45 óra inkább, mire eljutnak oda a jelöltek, hogy sikeres autóvezetői vizsgát tegyenek le, de nem ritka az sem, hogy 70-80 órára is szüksége lesz valakinek, ha például az első forgalmi vizsgája nem sikerül

- mondta el Vida Soma kérdésünkre.

Amellett, hogy megemelkedtek a vezetési óradíjak, ami a benzin árának emelkedéséből is szükségszerűen következett, de az elsősegély tanfolyam ára is alaposan megugrott, így elmondható, hogy az összköltségek, mire valaki megszerzi a jogosítványt, mintegy 20-25 százaléknyit emelkedtek.

A vezetési óradíjak emelkedéséhez az is nagyban hozzájárult, hogy a korábban katás vállalkozóként dolgozó oktatók vállalkozói díjai is megemelkedtek, így kénytelenek voltak emelni a tarifájukon, mivel az oktatók egyénileg határozzák meg a díjszabásukat. 2022-es statisztika alapján azt tudom ondani, hogy akkor egy tanfolyam ára mintegy 250 ezer forintból jött ki nagyjából, mostanra ez a díj úgy 280 ezerre megemelkedett, optimális körülményekkel számolva. Plusz még a rutunpálya használati díja is megnőtt, nyilván ezt is bele kell kalkulálnia az autósiskoláknak az egyedi költségeikbe. Az viszont segítség a 20 év alatti tanulóknak, hogy 25 ezer forintot visszatérít nekik az állam a KRESZ tanfolyam árából, amennyiben sikeres vizsgát tesznek, valamint a GYES-en, GYED-en lévő kismamáknak is jár ez a kedvezmény.

A felére esett vissza a tanfolyamra jelentkezők száma

A brutális áremelkedést az autósiskolák a tanulók számában is megérzik - számolt be a Pénzcentrumnak Jovánovics János, a Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetségének elnöke. A szakemberkifejtette:

az utóbbi időben mintegy 50 százalékkal visszaesett a jelentkező diákok száma, sokaknak okoz nehézséget kifizetni a jogsiszerzést.

Hozzátette, a gazdaság szempontjából fontosabb, nagykategória pedig "szinte teljesen leült", a statisztikák szerint mintegy 80 százalékkal kevesebben jelentkeznek a C-s és D-s jogsit megszerezni, mint korábban.

Ha nem támogatná az állam, akkor nagyon kevesen tudják saját zsebből kifizetni, mert horribilis összeg. Viszont nagy szükség lenne rá, hiszen például a helyközi közlekedésben nehol nem tudnak már járatokat kiállítani. Hiába van új busz, ha nincs, aki vezesse

- magyarázta Jovánovics János, aki szerint ugyan dícséretes, hogy az állam 25 ezer forinttal támogatja a fiatalok jogosítványszerzését, ez már "nem tétel" a mostani árak mellett.

8000 forintnál kezdődnek a gyakorlati órák

A nyíregyházi Sprint Autósiskola több mint 20 éve működik, autósiskolaként céljuk, hogy minőségi oktatást biztosítsanak tanulóik számára. A napjainkban népszerű e-learning KRESZ tanfolyam mellett hagyományos tantermi elméleti képzés is elérhető náluk, bár az iskola vezetője, Nagy Tibor büszkén mesélte a HelloVidéknek, hogy ők az elsők a megyében, akiknél online lehet végezni a KRESZ tanfolyamot, már 2012 óta.

A Vöröskereszt nagyon belenyúlt az elsősegély vizsgadíjakba, egy 10-15 perces vizsgáért idén 15500 forintot kell kipengetniük a delikvensseknek

- kezdte Nagy Tibor.

Elkerülhetetlen volt a tandíjak emelése is, hisz az infláció senkit sem került el, így legalább az infláció mértékének megfelelően emelnünk kellett. Tapasztaltuk, hogy van visszaesés a vezetői tanfolyamokra való jelentkezéseknél, de ez elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy mindennek felment az ára, óriási az infláció, az embereknek körültekintőbben kell beosztania a pénzt, és inkább még egy évet spórolnak, várnak, hogy megszerezzék a jogosítványt. Plusz ott van a demográfiai mélypont, ami szintén hozzájárul a tanfolyamokra jelentkezők számának csökkenéséhez, hiszen nálunk a tanulók harmadát a 20 év alattiak tették és teszik ki. Minadazonáltal a jogosítvány megléte ma már létszükséglet, elsősorban a B kategóriásra gondolok most, de persze hivatásos sofőrökre is mindig szükség van.

Nagy segítség az elméleti tandíj árából visszaigényelhető 25 ezer forint, ami a korosztályból adódóan jelentős segítség, hiszen pont ez a réteg az, akik a legnagyobb arányban teszik ki a tanfolyamok tanulóit.

"Az ársapka miatt tartottam attól, hogy kannában kell majd hoznia a tanulóknak a benzint"

Nálunk 8000 forinttól indul a gyakorlati oktatás, ami 50 perc vezetést foglal magában, és 10 perc elméleti részt alkalmanként. Ez az alap, erre jön még a hétvégi vezetési felár, és az oktatótól függ, milyen tarifát szab meg, nálunk többen vannak, egyéni óradíjjal dolgoznak, ami több minden függvénye: kocsi, üzemanyag, oktató. Ott még azért szerencsére nem tartunk, mint néhány évtizede Romániában volt a gyakorlat, hogy a tanulónak kannában kellett vinnie az üzemanyagot, hogy vezethessen. Bár az ársapka miatt tartottam ettől, de szerencsére azért nem jutottunk el idáig

- ecseteli félig komolyan, félig humorosan Nagy Tibor.

Az előző év hasonló időszakához képest mintegy 20 százalékos visszaesést tapasztalnak a Sprint Autósiskolánál.

Bizakodó vagyok, mert egy utazási szakértő azt mesélte a minap, hogy egyre többen foglalnak le utaásokat. Márpedig én örülök, ha az emberek nyaralni járnak, mert ha megvan az utazási kedv, az autósiskolákra is megjön a kedve az embereknek. Hisz ha van pénzük nyaralni, a jogsira is lesz, ez a tapasztalat, a nyarás is plusz tényező, kiadás a családnak, ahogy a vezetői engedély megszerzése is. Tehát számunkra szívderítő látni, mikor megnő egy utazási iroda forgalma.

Alsó hangon 500 ezerből lehet ma reálisan B kategóriás jogosítványt szerezni

A KSH adatközlése csalóka, ami szerint 2022 decemberében átlagosan 304 510 forintba került egy autóvezetői tanfolyam Magyarországon, ami 23,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ebben viszont csak az alapköltségek vannak benne: kizárólag a tanfolyamot és a minimálisan szükséges, 29 órás vezetési óraszámot + a 30. órát, magát a vizsgát tartalmazza, de tudjuk jól, hogy nem csak ezt kell kifizetni, mire valaki eljut a a jogosítványig. A vizsgadíjak sincsenek benne, ami a forgalmi esetében 35 ezer forint, plusz nincs benne az egészségügyi tanfolyam ára és a vizsga, ez utóbbi már 15500 Ft.

Nagyon optimálisan számolva az elmélet kijöhet 40 ezer forintból, plusz a vizsgadíj, vagyis ha elsőre minden tökéletesen klappol, akkor 300ezer - 330 ezer forintból megszerezheti valaki a jogsit elsőre, alap óradíjjal számolva. De tény, hogy a 30 gyakorlati órát évtizedekkel ezelőtt határozták meg, és ez a mai forgalomban már édeskevés, kevés tanuló tudja ennyi alapján teljesíteni a vizsgát, sokkal nagyobb lett az évtizedek alatt a követelmény egy nagyváros forgalmát alapul véve, plusz ma már autópályán is vezetniük kell, nehezebb most a vezetést jól elsajájítani, az a tapasztalat. Így a realitás az, hogy mire valaki képessé válik arra, hogy sikeresen letegye a forgalmi vizsgát, inkább 500 ezer forintot kell kifizetnie, de legalább 450 ezret

- összegzett Nagy Tibor.

A Kreszprofesszor néven ismert Pető Attila szerint a tanulók töredékének elégséges a minimális, 29+1 óra vezetés ahhoz, hogy sikeresen levizsgázzon. Budapesten és a nagyvárosokban jellemzőbb, hogy 40-60 órát vezetnek a diákok, de van aki 80-at vesz, mielőtt nekifutna a vizsgának.

Ha pedig valaki megbukik, akkor 5 órát minimum vezetnie kell még az oktatóval, újabb kb. 40 ezer forintért, és a vizsgadíjat is megint ki kell csengetnie. Márpedig ilyen tanulóból viszonylag sok van, a szakértő emlékeztetett, hogy a statisztikák szerint a forgalmi vizsgák kb. fele bukással végződik.

Én 400-500 ezer forintra mondanám azt az összeget, amiből jogsit lehet szerezni. De volt olyan tanulónk, aki majdnem 900 ezer forintnál állt meg, mire meglett a jogosítvány

- magyarázta. Mint felsorolta, az alaptanfolyam árára még legalább 50-60 ezer forintot kell rászámolni, kell orvosi alkalmassági, ami szintén pénzbe kerül, 7200 Ft, ott az elsősegélyvizsga, valamint vizsgadíjakat is kell fizetni, könyvet, vizsgaprogramot sem árt vásárolni, ha fel akar készülni az ember rendesen. És ez még csak az elméleti tanfolyam, amiért jellemzően 40 ezer és 80 ezer forint közötti összeget kérnek el az autósiskolák, attól függően, hogy online, jelenléti, vagy vegyes formában zajlik-e az oktatás. Az elméleti vizsgadíj 4600 Ft, a gyakorlati vizsgadíj 11000 Ft, az egészségügyi vizsgadíj 15500 Ft. Ezen felül "ügyintézési költségként" nagyjából 20 ezer forintot szoktak felszámolni.

Az utolsó sikeres vizsga (forgalmi, esetleg elsősegély) utáni 2. munkanaptól igényelhető meg a vezetői engedély. Ezt követően pedig 8 napon belül állítják ki. Jó hír, hogy első alkalommal a jogsi ingyenesen kiváltható.

