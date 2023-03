Mindent hitelből oldanak meg a magyarok? Erre vesznek fel legtöbben pénzt

Továbbra is sokan hitelből finanszírozzák a céljaikat és ehhez más pénzintézettől is készek hitelt felvenni, mint a számlavezető bankjuk - derül ki a K&H összefoglalójából.

A korábbi évekhez képest bizonytalanabbá vált tavaly a gazdasági környezet a magánszemélyek számára is. Az árak folyamatos emelkedése miatt a mindennapi kiadások emelkedtek, az infláció megfékezése érdekében a jegybank többször is kamatot emelt. A keresetek viszont kevésbé tudtak nőni. A korábbinál magasabb kamatkörnyezetben is sokan igényeltek hitelfinanszírozást a K&H-tól

- derül ki a pénzintézet összefoglalójából.

Babaváró és a többiek

A múlt év során a banktól lakáshitelt felvevők 40 százaléka korábban nem a banknál volt, vagyis 10 lakáshiteles ügyfélből 4 számlavezető bankot is váltott a hitelfelvétel mellett. A babaváró támogatást igénybe vevők körében 31 százalék váltott egyben számlavezető pénzintézetet is, ugyanakkor a személyi kölcsön esetében csak 13 százalék az új ügyfelek aránya, ezt a kölcsönt leginkább a számlavezető bankjuktól veszik fel az emberek. A múlt év során a megkötött szerződések számát nézve a banknál a jelzáloghitelek részesedése 21 százalékos volt, szemben az egy évvel korábbi 29 százalékkal. A babaváró támogatás aránya 15 százalékról 14 százalékra csökkent, a személyi kölcsönöké pedig 55 százalékról 65 százalékra nőtt. Tavaly közel ugyanannyi folyószámla hitelkeret szerződést kötött a bank, mint amennyi új hitelkártya került kibocsátásra.

A fenntarthatóságot kiemelten kezelő bankintézet a zöldhitelezésben is fontos lépést tett a múlt év során. Piacra lépett egy olyan lakáshitellel, amelyet energiatakarékos ingatlan megvételére lehet felhasználni vagy olyan korszerűsítésre, amelynek eredményeként csökkent az adott lakás energiafogyasztása. A zöld hitelcél miatt ezeket a hiteleket kamatkedvezménnyel kínálja, így annak a kamata elmarad a piaci átlagtól.

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője az adatokat kommentálva azt mondta:

Felemásan alakult a múlt év a lakossági hitelezés szempontjából. Az év elején még alacsonyabbak voltak a piaci hiteleknél kamatok, így a kereslet is nagyobb volt az év második feléhez képest. A babaváró támogatás iránt stabil maradt a kereslet, hiszen egy szabad felhasználású hitelkonstrukcióról van szó, amelynek a maximális összege 10 millió forint és a teljes futamidő alatt kamatmentes, ha 5 éven belül születik legalább egy gyermek a családban. Ezen kívül a gyermek születését követően kérhető a hitel törlesztésének 3 évig tartó szüneteltetése is. Az állam a második gyermek megszületésekor az aktuális tőketartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek érkezését követően pedig a teljes adósságot átvállalja. Az induló havi törlesztés is igen kedvező, nem lehet magasabb 50 ezer forintnál, ezek a feltételek pedig kimondottan kedvezőek a jelenlegi környezetben. A személyi kölcsönök részesedése a lakossági hitelezésen belül ugyan nőtt, de az átlagos összegük valamivel csökkent

Hozzátette: Az év elején még elérhető volt a szintén kamattámogatott zöld lakáshitel konstrukció, amelyet energiatakarékos lakóingatlanokhoz lehetett felvenni, ám ez erre jutó jegybanki keret hamar elfogyott, így csak az év első hónapjaiban nyújtott extra keresletet a piacon. Az átlagos hitelösszegek nem sokat változtak 2021-ről 2022-re, csak a személyi kölcsönöknél volt megfigyelhető csökkenés amiatt, hogy még inkább teret nyert az online ügyintézés, ahol a kisebb hitelösszegek dominálnak.

