Turistáknak adnád ki a lakásod? Komoly szigor élesedik, ezt jobb ha tudod!

Komoly szigor élesedik az Airbnb-n és a Bookingon! Arról, hogy a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadás Magyarország frekventált városaiban és helyein milyen változásokat generált, milyen problémákat okoz, Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke beszélt a Pénzcentrumnak.

Amióta csak megjelentek a piacon a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadást segítő platformok, folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak, persze tény, hogy ezek eléggé megváltoztatták az utazási szokásokat, ahogy a népszerű nagyvárosok lakossági szerkezetét is. Éppen ezért van olyan ország, ahol küzdenek ellene, máshol igyekeznek nem foglalkozni vele. Hogy Magyarországon milyen változásokat generált, milyen problémákat okoz, és mi lehetne ezekre a megoldás, arról Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke beszélt.

Tény, hogy a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadás továbbra is létezik, népszerűsége töretlen Magyarországon is. Egy szegmens ellehetetlenítése, ahogy azt az Uber esetén is láthattuk, sosem jelenthet megoldást egy össztársadalmi problémára, csak az értelmes párbeszéd - írta cikkében a Pénzcentrum.

Tény, hogy 2014-15 körül, amikor Budapesten felrobbant a magán- és egyéb szálláshely-szolgáltatói piac, az airbnbzés, a rengeteg pozitívuma mellett negatív hatásokkal is járt. És mivel sokszor a döntéshozók előtt is ismeretlen volt ez a tevékenység Budapesten, ezért radikális megoldási javaslatok is születtek ennek a tevékenységnek a korlátozására. Annak ellenére, hogy ez a fajta üzleti modell több évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon – gondoljunk csak a zimmer frei típusú balatoni ingatlankiadásra, vagy a falusi turizmusra, ahol ugyanez a gazdasági tevékenység folyik hosszú évtizedek óta. Ám Budapesten korábban ez nem volt számottevő mértékű ez

– mondta el a lapnak Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke.

