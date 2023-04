Zsebbenyúlós lesz az idei ünnep: mutatjuk, mennyibe kerülnek idén a húsvéti finomságok

Nyakunkon a húsvét és már mindenki javában írja a listát, mit is kell bevásárolnia az ünnepre. A roham a szakemberek szerint már most kezdetét veheti, éppen ezért megkérdeztük a nagyobb áruházakat és a vidék egyik legnagyobb pékségét, hogy mire számíthatunk az árak terén. Lássuk, mire készülnek az áruházak: mennyi lesz idén a kalács és a sonka.

Idén is erős húsvéti forgalomra számít a SPAR

A SPAR Magyarország felkészült a húsvéti ünnepekre: a korábbinál is szélesebb termékkörrel, újdonságokkal, egyes üzletek esetében meghosszabbított nyitvatartással, illetve az áruház online webshopja minden kényelmével várja vevőit országszerte.

A húsvét ebben az évben április első harmadában köszönt be, így vállalatunk idén már kora tavasszal megkezdte az ünnepi készülődést, bőséges árukínálatot nyújtva az ünnephez köthető élelmiszerek és non-food termékek terén egyaránt. A forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon, s ezen belül is várhatóan a Nagypéntek előtti csütörtök lesz ebben a tekintetben a legkiemelkedőbb nap. A munkaerőt ehhez mérten szervezzük, illetve az árufeltöltést is folyamatosan biztosítjuk, hogy minél gördülékenyebben tudjuk kiszolgálni vásárlóinkat

– hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Magyar termelőktől, magas minőségben

A Hungaricool termékverseny és a Régiók Kincsei kezdeményezés beszállítói különleges ízvilágú, egyedi termékei a húsvéti kínálatból sem hiányoznak: a hazai kistermelők által készített mustárok, ketchupok, sós és édes ropogtatni valók, termelői tojások, borok, kisüzemi sörök, pálinkák, ginek és egyéb égetett szeszek szintén fellelhetők a polcokon. Az áruház saját bicskei és perbáli húsüzemeiből ilyenkor a szokásosnál is több termék kerül a fogyasztók asztalára, s új termékként köztük lesz a füstölt karaj és füstölt tarja is.

Kötözött lapockából 210 tonna, füstölt csülökből 170 tonna, füstölt karajból 10 tonna, füstölt tarjából 20 tonna, darabolt lapockából 25 tonna, az S-BUDGET füstölt-főtt tarjából 90 tonna, a REGNUM füstölt-főtt tarjából pedig 40 tonna kiszállítása várható. A forgalmazott sonkák és egyéb húsvéti sertés húsáruk meghatározó része magyar forrásból származik.

Friss ízvilágú krémek, ínyenc saláták, gluténmentes falatok

A kényelmi termékeket előállító SPAR enjoy. convenience üzem többek között egy új, könnyed, tavaszias ízvilágú kenhető krémmel és ízletes tojáskrémmel készül az ünnepre, amelyek nagyobb, egy kilogrammos kiszerelésben a hidegkonyhapultokban lesznek elérhetők, ám külön kérésre - a vásárlói igényeknek megfelelően - kisebb adagokban is rendelkezésre állnak majd. A majonézes saláták iránti kereslet a karácsonyi időszakhoz hasonlóan a húsvéti ünnepek előtt is megnövekszik - több mint 30 százalékkal.

A slágerterméknek számító Franciasalátából 9 000 kilogramm, az Almás sajtos kukorica salátából 4 000 kilogramm, a Tojás salátából 1 600 kilogramm, a Burgonya salátából 3 000 kilogramm, míg a Korhely salátából 1 100 kilogramm készül, kifejezetten a húsvéti időszakot megcélozva. Természetesen a speciális igényű fogyasztóknak sem kell az ízletes falatokat nélkülözniük, hiszen a pultokban megtalálhatók különböző mentes termékek, köztük a glutén- és laktózmentes sonkás szendvics, a vegán káposztasaláta és a vegán kukorica saláta is. Az üllői üzem közel hatvanféle hidegkonyhai készítménnyel látja el ilyenkor is az áruházakat.

Legyen minél színesebb a húsvéti tál!

A vendégeket váró falatok sorából nem hiányozhat a sonka ízét megkoronázó torma, amely többféle formában és kiszerelésben érhető el az áruház választékában. Ilyenkor ezen termék forgalma akár a 4-5-szörösére is emelkedik az év többi hónapjához képest. A húsvéti időszakban kiemelt szerephez jutnak a primőr termékek, a piros retek, az újhagyma, a fejes saláta, a paradicsom és a paprika. Az áruház számára kiemelten fontos, hogy zömmel magyar termékekkel lássa el vevőit, így amint van elegendő mennyiség a vásárlói igények kiszolgálására, hazai termelőktől szerzi be a zöldségeket, gyümölcsöket. A húsvéti asztalra kerülő finomságok, csemegék és alapanyagok zöme kiváló ár-érték arányban megtalálható az áruház saját márkás termékek kínálatában, köztük nyolcféle tojás, S-M-L méretben, ketreces, alternatív, bio és szabadtartású, 6-os és 10-es kiszerelésben.

A húsvéti kínálatban több kalács is feltűnik a sóstól az édesig, ezekről az akciós szórólap segítségével is tájékozódhatnak a vásárlók.

Akciós újdonságok sütéshez, főzéshez

Az áruház állandó választékában több száz olyan termék található, amelyeket az otthoni sütés során használnak a vásárlók, az olyan alapvető cikkektől elkezdve, mint a liszt, a cukor, az élesztő, vagy a sütőpor, egészen a különlegesebb hozzávalókig, a tortadekorációkig, a színezékekig, a speciális süteményporokig, vagy a csokoládék széles választékáig. Húsvét előtt ezen termékkörök forgalma is 30-40 százalékkal magasabb az átlaghoz képest. A vásárlói igényekhez igazodva a húsvét előtti időszakban számos sütéshez-főzéshez kötődő akciót kínál az áruházlánc, ezek részletei az akciós szórólapban, tematikus oldalakon is megjelennek.

Ahogy arra az áruházlánc felhívta a figyelmet: húsvét szombaton egyes üzletek meghosszabbított nyitvatartással állnak a vásárlók rendelkezésére. A SPAR online shop házhoz szállítása ezen a napon 8-22 óráig lesz elérhető. Az ünnepet megelőző héten a várhatóan megnövekvő vevői igények miatt hét közben a kiszállítási időszak hosszabb lesz, s reggel 8-tól 23:30-ig tart.

Élénk forgalomra számít a Lidl is

A kalács a húsvéti időszak egyik slágerterméke, így az idei évben is ennek megfelelően széles, minőségi, kedvező árú kínálattal készül a Lidl Magyarország. A vásárlók az áruházlánc friss pékáru pultjainál megtalálhatják a 400 gr-os vajas fonott kalácsot, a 225 gr-os túrós-csokiscseppes kalácsot, de emellett az ünnephez közeledve például gyümölcsös, vajas-mazsolás és húsvéti sós kalács, valamint a sós minikalács is elérhető lesz a kínálatban.

Ezen pékáruk ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 119 Ft és 799 Ft között alakul majd.

Az áruházlánc az ünnepek kapcsán élénk forgalomra, ebben a termékkategóriában is kétszámjegyű növekedésre számít az előző év azonos időszakához képest.

Kalácsból lesz bőven az Auchanban is

Az Auchan széles kínálattal, kiváló minőséggel, kedvező árral várja vásárlóit a húsvéti időszakban is. Összesen 16-féle kaláccsal készülünk az ünnepi időszakra, ezek között megtalálhatók a fonott, töltött, dobozos, kakaós, mazsolás, sós, mini, vaníliás, citromos-mákos, mákos-narancsos típusok is.

A termékek már 199 forintos ártól elérhetők. Keresletben fejlődésre számítunk, és bízunk a saját gyártású termékeinkben, amelyeket vásárlóink nem csak a kiváló minőségűkért, hanem a kedvező árukért is nagyon kedvelnek.

A Tesco szerint érződik az infláció

A Tescónál helyben sütött és csomagolt kalácsokkal várjuk vásárlóinkat idén, sós és édes változattal egyaránt. Idén a koronavírus-járvány óta először tér vissza a helyben sütött kalács a választékunkba

- közölte az áruházlánc.

A csomagolt kalácsok közül érdemes megemlíteni a gluténmentes sós kalácsot is; ezzel kedveznek azoknak a vásárlóknak, akik egészségügyi okokból vagy életmódbeli megfontolásból keresik a mentes, tudatos táplálkozást támogató termékeket.

A fentieken túl kiemelték egyik új, szezonális termékfejlesztésüket, a csokis babkát. A babka vagy más néven jeruzsálemi kalács magasan tartja a lécet a töltött kalácsok mezőnyében. Az elkészítése miatt napokig fogyasztható, nem veszít frissességéből. Egyedi megjelenésű és formavilágú péksütemény, amely vaj és tojás hozzáadásával készült. A kakaós íz mellett a dió teszi még gazdagabbá az ízjegyeit.

A termékeket versenyképes piaci áron kínáljuk és vonzó akciókkal várjuk vásárlóinkat a húsvét előtti időszakban

- emelték ki az áruház szakemberei.

Külön kitértek arra is, hogy ezen a területen is érezhető az infláció hatása a tavalyi időszakhoz képest, de mint mondták, a Tescónál arra törekednek, hogy vásárlóiknak ne kelljen kompromisszumot kötniük. Hozzátették, a szezonális pékség területen nem számítanak forgalmi visszaesésre az előző évhez képest.

A vidék pékséges is jó forgalomra számít, bíznak termékeikben

Megkérdeztük a Lipóti Pékséget is, mire számítanak a húsvétot illetően, hiszen vidéken rengeteg városban vannak jelen. Duskievicz Szandra, tulajdonosi-ügyvezetői asszisztens a HelloVidék kérdésére elmondta, a kínálatukban szerepel majd:

Sós kalács 500 g, Fonott kalács 500 g, Kakaós-foszlós kalács 500g, Diós-Kakaós kalács 450g, Szeretet kalács 250g. Ezek ára ára 590 Ft és 990 Ft között van.

Az áremelkések kapcsán elmondták, természetesen kellett árat emelniük, de ezek a termékek év közben is kaphatóak, így most az ünnep előtt nem emeltek árat. Az idei forgalomról pedig a következőket mondta:

Mivel kiváló minőségű kalácsokkal rendelkezünk úgy gondoljuk, hogy rekord mennyiséget fogunk az idei évben eladni

- hangsúlyozta Duskievicz Szandra.

Címlapkép: Getty Images