Hihetetlen: ilyen nyaralót kaphatsz most 25 millió forintért a Balatonnál!

25 millió forintért gyakorlatilag lehetetlen bármilyen nyaralóövezeti ingatlant vásárolni Magyarország népszerű üdülőhelyein. Árak tekintetében még mindig a Balaton vezet, a legdrágább településeken már bőven 1 millió feletti négyzetméterárakkal kell számolni. A szakemberek szerint azonban lassul a piac, a vevők kivárnak. Nagy árcsökkenésre mégsem érdemes számítani, írja a Pénzcentrum cikkében.

20-25 millió forintból a legnépszerűbb nyaralóhelyeken már évek óta nem lehet labdába rúgni. A 25 millió forintos lélektani árhatár alatt eladásra kínált lakó- és nyaralóingatlanok száma a Balaton környékén alig 100 darab, szemben a több mint 7000 ingatlanból álló teljes Balaton-parti kínálattal - magyarázta a Pénzcentrumnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Velencei-tó partján fekvő településeken körülbelül egy tucat ingatalnt kínálnak eladásra maximum 25 millió forintért, miközben a teljes kínálat több mint 700 ingatlanból áll. A 25 millió forintot leghatékonyabban a Tisza-tó környékén (Kisköre, Sarud, Abádszalók, Poroszló, Tiszafüred és Tiszaderzs) tudjuk elkölteni, ahol több mint 100 eladó ingatlant találhatunk ennyi pénzért. Ez a teljes helyi kínálat körülbelül harmada

- mondta. Hozzátette, ha csak 20-25 millió forintunk van, akkor a Balaton partján fekvő településeket elfelejthetjük. De ha rugalmasak vagyunk, és a tó partjától legalább 40-50 kilométeres távolságban választanánk nyaralót, akkor már sokkal szélesebb kínálatból válogathatunk Somogy, Veszprém és Zala megye ezen részein már több száz ilyen ingatlan szerepel a kínálatban.

Hasonlóképp vélekedett Benedikt Károly is, a Duna House PR és elemzési vezetője arról beszélt: a Balaton továbbra is kedvelt célpont a nyaralót keresők körében, de inkább a Velencei-tó környéke, vagy a Tisza-tó az, ahol nagyobb eséllyel találhatnak az érdeklődők 20-25 millió forintos keretből megvásárolható ingatlanokat.

Az északi part jellemzően magasabb négyzetméteráron kínálja a nyaralókat, mint a déli oldal, de ahogy a tavalyi szezonban, úgy az ideiben sem számíthatunk akkora ingatlanár-csökkenésre, hogy a 20-25 millió forintos keret elegendő legyen egy élhető nyaralóra a Balaton partján.

30 millió forinttal, de inkább annál többel már érdemes nekilátni a keresésnek, ugyanakkor ajánlatos megbarátkozni a gondolattal, hogy közvetlen vízparti ingatlanra nagy valószínűséggel nem lesz elegendő csak egy jóval tetemesebb összeg, ráadásul a kínálat sem bővelkedik ilyen típusú ingatlanokban

- összegezte a szakember.

Az OTP Ingatlanpont szakértői is úgy látják, hogy ebben az árkategóriában a vízpartoktól távolabb eső, korszerűtlenebb, felújítandó ingatlanok a jellemzőek.

Akkor sem kell feltétlenül lemondani a Balatonról, ha 20-25 millió forint áll rendelkezésünkre, hiszen a tótól távolabb fekvő területeken, a Balaton agglomerációjában, ezen az árszínvonalon is lehet találni eladó ingatlanokat. Azonban a klasszikus, vízkapcsolatos ingatlanok ma már ennél jóval magasabb árkategóriába tartoznak

- tették hozzá.

Az Otthon Centrum szerint is felejtős 20-25 millióért vízközeli nyaralót vásárolni a Balatonnál és a Velencei-tónál is, azonban a Tisza tó esetében már kicsit jobb a helyzet, de a frekventál üdülőövezetekben itt is elenyésző számban találunk 25 millió forintért vagy az alatt nyaralót. Amik vannak azok felújításra szorulnak vagy távol esnek a tótól.

Így, akik ennyi pénzből szeretnének nyaralót vásárolni, esetleg a helyi tavak vízpartjában gondolkodhatnak. De Budapest környékén (Délegyházi tavak, Bánk) vagy a nagyobb vidéki városok esetében ebben az esetben sem lesz egyszerű dolguk, ugyanis ebből az összegből elsősorban csak felújításra szoruló ingatlant tudnak vásárolni, de abból sem találnak sokat

- mondták. Mint kifejtették, a cég ingatlankínálatát megvizsgálva kiderült, hogy a balaton-parti településeken a hirdetett ingatlanok mindössze 1 százaléka esik bele a 25 milliós határba. Ezek az ingatlanok a vízparttól távolabb helyezkednek el, korszerűtlenek (pl. csak idény jelleggel használhatók, mert nincs fűtés) és sok esetben költeni kell rájuk. Siófok Kilitin például 25 millió forintért lehet kapni egy 30 négyzetméteres ingatlant, csak úgy, mint Ábrahámhegyen egy egyszobás könnyűszerkezetes házat 18,5 millió forintért.

A vízparthoz közeli településeken azonban már igencsak borsosak az árak például Balatonmáriafürdőn a Nefelejts utcában egy három szobás házért 95 milliót kérnek. De Zamárdiban a vízparttól 100 méterre már 189 millióba kerülne egy mindössze 120 négyzetméteres ház. A Balaton északi partján pedig a kilátást kell megfizetni például Alsóörsön a Római út mellett egy 160 négyzetméteres házért 169 milliót kérnek

- sorolták.

Nem csak a Balatonnál durva a drágulás

Balogh László szerint jelenleg a három legnagyobb nyaralóövezetbe a Balaton és Velencei-tó mellett a Dunakanyar tartozik. Utóbbi kettő drágulása viszont annak is köszönhető, hogy a Velencei-tó környéke és a Dunakanyar már-már agglomerációs övezetnek számítanak.

A déli part átlagos négyzetméterára 1,07 millió forint, míg az északi parton eladó ingatlanokat átlagosan 997 ezer forintos négyzetméteráron mérik. Ehhez képest a Velencei-tó átlaga 800 ezer forint, a Dunakanyaré pedig 776 ezer egy négyzetméterre vetítve.

A legolcsóbb nyaralóövezet egyértelműen a Tisza-tó. Az itt eladó ingatlanok átlagos négyzetméterára csupán 332 ezer forint vagyis harmada mint amennyit egy balatoni nyaralóért kérnek az eladók. Igaz, a terület is sokkal kisebb és a kínálat is viszonylag szűkös: alig több mint 300 ingatlant kínálnak eladásra. Ennek ellenére a Tisza-tavi környezet ízig-vérig nyaralóövezet, ami ráadásul a fővárostól autópályán pont olyan gyorsan megközelíthető mint a magyar tenger

- mondta a szakember.

Az OC adatai szerint a Velencei-tónál a családi házak 580 ezer forintos átlagos fajlagos négyzetméteráron cserélnek tulajdonost, de a vízparti ingatlanokat itt is milliós négyzetméteráron mérik. Az emelkedés mértékében is zárkózik a Balatonhoz, 20-30 százalékos volt az utóbbi évben. Legolcsóbb a Tisza-tó, ahol a balatoni árak harmadáért lehet nyaralót vásárolni.

Ennek kapcsán az Ingatlanpont arról beszélt, továbbra is elmondhatjuk, hogy a balatoni frekventált települések és lokációk vezető pozíciója árszínvonal szempontjából megingathatatlan. A legolcsóbb frekventált vízparti lokáció ma még a Tisza-tó - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images