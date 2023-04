Fontos dátum közeleg: súlyos pénzektől eshetnek el a gazdák, ha nem figyelnek

Megjelentek a Közös Agrárpolitika új támogatási időszakának egységes kérelmek benyújtásához szükséges jogszabályai, így a gazdálkodók a már megismert szakmai tartalom mentén 2023. április 20-a estétől 2023. június 9-ig szankciómentesen nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén - tudatta a tárca.

A minisztérium közleményben hangsúlyozta, hogy az új szabályok lényeges szakmai tartalmát a gazdálkodók az elmúlt hónapokban kiadványokból, szakmai anyagokból és tájékoztató fórumokon már megismerhették. A részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek a társadalmi egyeztetést követően, 2023. április 19-én a Magyar Közlöny 2023. évi 58. számában megjelentek.

Hozzátették, ezzel hivatalosan is elindul az új Közös Agrárpolitika végrehajtása Magyarországon, az új rendszerben és az új uniós szabályok alapján meghirdetett támogatási jogcímekre vonatkozó első egységes kérelmét közel 162 ezer gazdálkodó nyújthatja be. Az erre szolgáló elektronikus felület 2023. április 20-án, az esti órákban nyílik meg, ekkortól június 9-ig szankciómentesen nyújthatók be a kérelmek. (Az idei évben, az új szabályokra való tekintettel az Agrárminisztérium eltekint a késési szankció alkalmazásától.)

A kérelembenyújtás indulásához szükséges nyolc nemzeti végrehajtási jogszabály között három átfogó jellegű, horizontális elem (eljárási kérdéseket rögzítő rendelet, aktív gazda vizsgálat, környezeti feltételesség szabályai), valamint öt, az egyes támogatások részletszabályait rögzítő jogcímrendelet található. Az érintett támogatások az alapszintű-jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás és az átmeneti nemzeti támogatások, a termeléshez kötött támogatások, a fiatal gazda támogatás és az agro-ökológiai program -írják a közleményben.

A gazdák, az őket segítő falugazdászok, a szaktanácsadók és egyéb közreműködők felkészítése azonban továbbra is folyamatos, a képzések és a fórumok folytatódnak. Érdemes rendszeresen felkeresni a KAP Stratégia Terv ismertetését és a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást szolgáló új tematikus honlapot. Emellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjai is a gazdálkodók következetes tájékoztatását célozzák. Ezeken túl a Magyar Államkincstár honlapján hamarosan elérhetővé válnak a kérelembeadással kapcsolatos, szokásos tájékoztató közlemények is.

Címlapkép: Getty Images