Így nyit újra Magyarország a rezsiválság után: vallottak a vidéki önkormányzatok

Bár még alig élvezhettük a tavaszt, lassan, de biztosan vége az idei a fűtési szezonnak. Ami azt is jelenti, hogy egyelőre vége a nagy önkormányzati takarékoskodásnak, már ami a kulturális intézmények fűtését illeti. A HelloVidék most azzal a kérdéssel kereste meg a megyei jogú városokat, hogy érdemes volt-e hónapokra bezárni a könyvtárakat, színházakat és múzeumokat? Mennyit tudtak így spórolni?

Ahogy a HelloVidék is cikkezett róla, vidéken elsősorban a kulturális és közművelődési intézményeket érintették a rezsicsökkentő lezárások. Az országban sok helyen már 2022. szeptemberétől bezártak az uszodák, a fűtési szezon indulásával lakat került a könyvtárakra és a színházakra, de az oktatási intézmények rezsijének kifizetése is komoly fejtörést okozott. Szombathelyen például a díszkivilágítás mérséklésével, másutt óvodai csoportok összevonásával, az energetikai fejlesztések felpörgetésével próbálták kivédeni a többszörösére emelkedett gáz- és áramárak hatását.

Így is szükség volt állami beavatkozásra

Tény, hogy az orosz-ukrán háború, az infláció és a negatív gazdasági folyamatok következményeként az energiaárak sokszorosukra emelkedtek. „A kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson” – volt olvasható a Miniszterelnökség közleményében. A kormány ezért – a korábbi, 10 ezer lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után – idén a 10 ezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek energia-áremelkedés miatti támogatásáról is döntött, közel 44 milliárd forint értékben - írta a Pénzcentrum is. Így 138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére juttat támogatást.

Bár az időjárás az elmúlt hetekben nem a legbarátságosabb arcát mutatta, a vidéki intézmények – a tulipánokkal és nárciszokkal együtt – lassan mindenütt kinyitnak. A HelloVidék ezért is most azzal kereste meg a megyei jogú városokat, hogy megkérdezze, érdemes volt-e hónapokra lezárni a könyvtárakat, színházakat és múzeumokat? Mennyit tudtak így spórolni a rezsivel? De arra is kíváncsiak voltunk, mire számítanak most a vidéki önkormányzatok, idén ősszel is hasonló intézkedésre kényszerülnek-e?

Miskolc is csökkentett üzemmódban működött

A rezsiár-robbanás, a drasztikus áremelések és az elszabadult infláció az ország valamennyi települését szinte megoldhatatlan feladat elé állította. Így sajnos sehol sem az volt a kérdés, hogy megéri-e bezárni, vagy csökkentett üzemmódban működtetni az intézményeket, hanem az, hogy hogyan lehet elkerülni a bezárásukat, hogy hogyan lehet biztosítani legalább azt a temperáló fűtést, amellyel nem károsodik az épületgépészet, adott esetben az intézményben tárolt eszközök, hangszerek. Sok önkormányzatnak már ez is megoldhatatlan feladat volt, hiszen sorra zártak be a települések színházai, uszodái és még hosszasan sorolhatnánk. Ebben az esetben a tét a túlélés, a hosszú távú működési képességek fenntartása, az állagmegóvás, a végleges bezárások elkerülése volt. Miskolcnak pedig sikerült valamennyi intézménye esetében elérnie ezt a célkitűzést

– közölte a Hellovidékkel Miskolc önkormányzata.

Miskolcon arra törekedtek, hogy egyetlen intézményt se kelljen bezárni, működésük hosszú távú biztosítása és megóvása érdekében csak átmenetileg szüneteljenek a szolgáltatásaik, vagy, ahol ez megoldható volt, „csökkentett üzemmódban működjenek” az átmeneti időszakban – közölte a HelloVidékkel az önkormányzat.

Ennek megfelelően a fiókkönyvtárak munkatársai a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár főépületébe költöztek át, de a fiókkönyvtárak összes szolgáltatását sem függesztették fel ennek ellenére sem. A könyvtár központi épülete átmenetileg rövidített nyitva tartással várta az olvasókat, de járt például a nehézségek ellenére a könyvtárbusz is.

Hasonló volt a helyzet a Miskolci Művelődési Központ üzemeltetésében működő művelődési házak esetében is, azonban hangsúlyozni kell, hogy az intézmény fő attrakcióját jelentő Művészetek Háza a megszokott rendben működött és tartott nyitva, ahogyan a miskolci art mozik is.

Nem zárt be a színház sem, két kisebb játszóhelyen átmenetileg nem tartottak előadásokat, de a színház munkatársainak áldozatvállalása, takarékossági intézkedései, illetve a lakosság, a helyi cégek és az önkormányzat példaértékű összefogásának köszönhetően, közös erővel és segítségnyújtással, és természetesen gyűjtéssel és adakozással, más városokkal ellentétben Miskolcon a teljes fűtési szezonban nyitva tudott maradni a teátrum.

Komoly sikerként könyveli el az önkormányzat, hogy átlagosan 3-4 hónapnál hosszabb ideig egyetlen intézménynek sem kellett takarékossági intézkedések miatt átmenetileg szüneteltetnie szolgáltatásait, vagy csökkentett szolgáltatási körrel várni a miskolciakat.

A miskolci önkormányzatot megkérdeztük arról is, hogy a következő őszi-téli szezonban mire számítanak?

Azt, hogy pontosan hogyan alakulnak majd a rezsidíjak a következő szezonban, jelenleg senki sem tudja, nemhogy pontosan előre jelezni, de még megbecsülni sem. Minden település alighanem abban reménykedik, hogy nem lesz a mostanihoz hasonló válsághelyzet, amelybe önhibájukon kívül kerültek az önkormányzatok, megoldaniuk viszont saját erőből, érdemi segítség nélkül kellett azt. Így van ez Miskolcon is

- közölték.

Elsősorban kulturális és közművelődési intézményeket érintett a rezsicsökkentő lezárás. Épp ezért arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Covid-korlátozások után másodjára következő rezsi miatti lezárások okán nem tartanak-e attól, hogy elszoknak az emberek a kulturális eseményektől, nyilvános programoktól, a múzeumoktól.

Miskolc önkormányzata és a város vezetése minden erejével és rendelkezésére álló eszközével igyekszik támogatni a kulturális intézményeket, propagálni, népszerűsíteni a programjaikat, ezért is telik 2023 a kultúra jegyében Miskolcon.

- nyilatkozták.

Idén újra volt Kocsonyafesztivál, ebben az évben ünnepli fennállásának 200. évét a Miskolci Nemzeti Színház, 60 éves a Miskolci Szimfonikus zenekar, rendezvényekkel és online szavalással emlékeztünk meg Petőfi születésének 200. évfordulójáról, pár hónap múlva ünnepeljük Magyarország első rockfesztiváljának fél évszázados évfordulóját.

2023 a kultúra éve Miskolcon, ennek megfelelően Miskolc önkormányzata erejéhez mérten anyagilag is, és természetesen minden médiafelületén támogatja a kulturális rendezvényeket, intézményeket

- emelték még ki.

Kecskeméten: jön a biomassza-energia

A korlátozásokat Kecskeméten elsősorban a távhővel fűtött intézmények esetében kellett bevezetni – közölte a HelloVidékkel Takács Valentina kommunikációs vezető.

Látható azonban, hogy nagyon kevés intézmény zárt be és viszonylag rövid időre. Az évnek ebben az időszakában egyébként is csekély szokott lenni a látogatottság. A jelentősebb kiállítóhelyek előzetes bejelentkezéssel a bezárás időszaka alatt is látogathatók voltak

-tette hozzá.

Kecskeméten nem tartanak az elkövetkezendő téli szezontól, mert ahogy fogalmazott a kommunikációs vezető: „a távhőszolgáltató cégünk őszre befejezi azt a fejlesztését, amelynek köszönhetően a gázfelhasználást 70 százalékban biomasszával váltja ki, így lényegesen olcsóbb lesz a távfűtés.”

Egyértelműen látható - legalábbis Kecskeméten - hogy az emberek egyáltalán nem szoktak le a kultúráról. Sőt, ahogy Takács Valentina fogalmazott:

Pontosan a covid időszaka volt az, amely rávilágított a személyes kapcsolatok, találkozások, a közös kulturális élmények értékére. Az intézményeink jelenleg is rendben működnek.

(Az alábbi linken egyébként elérhető az energiaválsággal kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó kecskeméti előterjesztés, amit a város közgyűlése 2022. október 13-án tárgyalt.)

Így vált be takarékossági csomag Szombathelyen

A szombathelyi önkormányzat még tavaly szeptemberben alkotott meg egy 74 programpontból álló takarékossági csomagot , az energiahordozók drasztikus drágulása miatt. A program alapján bezártak több intézményt, egy részüknek csökkentették a nyitva tartási idejét, másoknak átszervezték a működését. A tavasz közeledtével aztán fokozatosan állnak vissza a megszokott rendszerre, azaz újra nyitnak a bezárt épületek, visszatér a normál működés.

A belvárosi Savaria Mozi április 1-jén újra kinyitott, a kávézót (mivel időközben felmondott a bérlője) átmenetileg az Agora munkatársai működtetik, csökkentett üzemmódban, csak a mozilátogatókra koncentrálva. A hónap elején újra várja látogatóit a felújított KRESZ-park és a Víztorony is. Időközben visszaköltözött a helyére, a Bartók terembe a Savaria Szimfonikus Zenekar. Már látogathatók Szombathely múzeumai is, és visszaállt normál működésre a Berzsenyi Dániel Könyvtár.

Amire még Szombathelyen várni kell:

Május 1-étől működnek a normál rendben az idősek nappali ellátását biztosító klubok.

Május 2-án nyit ki a Pásztor utcában lévő Látványtár.

A HelloVidék megkereste a témával kapcsolatban a szombathelyi önkormányzatot, de mivel nem kaptunk visszajelzést, csak a Nyugat.hu részére kiadott adatokra támaszkodhatunk. Az online portál még februárban kikérte az önkormányzattól tíz kulturális intézmény fűtéssel kapcsolatos adatait. A kapott adatokat egy táblázatba összesítették, ami itt elérhető. Ahogy a lap összesítéséből kiderült,

a tíz önkormányzati épület fűtési költsége tavaly 6 millió forint körül alakult, ugyanez az összeg korlátozások nélkül 37 millió forintra rúgott volna.

Hogy ebből mennyi lesz a valódi megtakarítás, azt egyelőre nem lehet tudni, és kiszámolni sem olyan egyszerű. A bezárt intézmények esetén nyilván nulla a bezárás időtartamában a számla (illetve nagyon alacsony, mert valamennyi temperáló fűtés kell), ugyanakkor a részlegesen nyitva tartó épületeknél más megint a helyzet – írták.

Horváth Attila költségvetésért is felelős alpolgármester a Nyugat.hu-nak azt mondta, a takarékossági csomag mintegy 20 százalékkal csökkentette a működési költségeket.

Szombathelyen szinte az összes múzeum csökkentett üzemmódban működött

Külön megkerestük a Savaria Múzeumot, ugyanis a rezsi miatti bezárások (tavaly október közepétől) szinte minden épületüket érintették. Ahogy a HelloVidéknek a múzeum sajtóreferense, Tanai Ibolya elmondta: a Smidt Múzeum teljesen bezárt, az Iseum Savariense, a Schrammel-gyűjtemény előzetes bejelentkezéssel, a Savaria Múzeum és a Szombathelyi Képtár csökkentett időben volt látogatható. Szabadtéri kiállítóhelyeik az éves, jogszabályban előírt nyitva tartásnak megfelelően zárva tartottak.

A Savaria Múzeumban egyelőre nem tudják még, a bezárásokkal mennyit spóroltak, ahogy nyilatkozták: „erre a város teljes intézményrendszerét átfogó számítások készülnek folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban.”

Viszont a bezárások ellenére a szombathelyi múzeum dolgozói sem félnek attól, hogy elszoknak az emberek a kulturális eseményektől, nyilvános programoktól, a múzeumoktól:

Az elmúlt évek látogatottsági adatai azt mutatják, hogy a járvány lecsengése, valamint a nagy létszámú oltottság után látogatóink visszatértek múzeumainkba. A lezárások alatt online kapcsolatban álltunk vendégeinkkel és eljutottunk olyanokhoz is, akik a járvány előtt nem látogattak el hozzánk. Így részben új látogatókat szereztünk a lezárások alatt

- közölte a múzeum.

Veszprémben csak kisebb irodaházat zártak le

Veszprémben a megyei könyvtár rövidített nyitva tartással működött március 1-ig, de a veszprémi kulturális intézmények többségében jelentős felújítás zajlik, (Dózsavárosi könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum, stb.) ezért ezekben az intézményekben nem volt szükség korlátozásra, egyedül egy kisebb irodaházat zártak be – közölte a HelloVidékkel Schmidmajer-Káposztás Vivien sajtószóvivő, aki még hozzátette:

Legnagyobb kulturális központunk, az Agóra nyitva tartását megtartottuk, mert fontos volt számunkra, hogy a közösségi élet ne csorbuljon a hosszas bezárással járó Covid után.

Ahogy az önkormányzattól megtudtuk, Veszprém önkormányzata megalapította az Energetikai Tanácsot, ahol az ellenzéki képviselők is aktívan jelen vannak és amelynek tagjai közösen hoznak meg döntéseket. Így született meg az az elhatározás is, hogy a 2021. évi 70%-ára csökkentik le a jelenlegi fogyasztást az energiaválság okán.

A veszprémi önkormányzat a HelloVidék rendelkezésére bocsátotta az intézményeinek részletes fogyasztási adatait, de azt is egy táblázatban összefoglalták nekünk, hogy összességében hogyan alakult az előző évhez viszonyítva a város intézményeinek rezsije. Azonban azt is hozzátették, hogy ez csak becslés, kifizetésre nem került, sok esetben számlák sem jöttek még:

Időszak Fűtésköltség Villamosenergia 2021.10.01-2022.02.28 82 402 921 Ft 64 670 723 Ft 2022.10.01-2023.02.28. 252 187 046 Ft 337 527 973 Ft

A pécsi önkormányzat valamennyi intézményét nyitva tartotta

A pécsi önkormányzat már tavaly nyáron tárgyalásokat kezdeményezett annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb feltételekkel biztosítsa a városi intézmények energiaellátását – tudta meg a HelloVidék.

Az alapos szakmai előkészítés eredményeként kedvező áron tudtuk biztosítani az intézményrendszer villamosenergia-ellátását. Emellett a város közgyűlése 2022. októberében fogadta el az önkormányzat energiatakarékossági intézkedési tervét. Ez több mint 100 olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja az önkormányzat, az intézményei és cégei energiafelhasználásának optimalizálása. A pécsi önkormányzat valamennyi intézményét nyitva tartotta a téli időszakban, egyes intézményeket korlátozott nyitva tartással. Az intézkedési terv időtartama április végéig tart, ezt követően tudjuk majd összesíteni az elért megtakarításokat. Ezek alapján tudjuk megkezdeni a felkészülést a következő fűtési időszakra

- közölte a HelloVidék megkeresésére Marton Ferenc sajtóreferens, aki azt is hozzátette, hogy tapasztalataik szerint a kulturális események, nyilvános programok népszerűsége is töretlen:

Az idén negyedik alkalommal meghirdetni tervezett Pécs Nyitva kampányunk eredményeként arra számítunk, hogy a pécsi fesztiválszezon rendezvényei ugyanolyan népszerűek lesznek, mint az elmúlt években voltak

- tette hozzá a pécsi sajtóreferens.

