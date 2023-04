Hatalmas változás előtt a gazdálkodók: mi lesz így a magyar földekkel?

Egyértelműen észrevehető most a magyar földeken egyfajta eltolódás az őszi kalászosok irányába, és érezhető egy kisebb növekedés a napraforgónál is, a kukorica területe azonban biztosan kisebb lesz idén Magyarországon - mondta el az Agrárszektornak Hajnal Gábor, a BASF marketingigazgatója.

A szakember elmondta, ahogyan az életünk bármely területén, úgy a növényvédő szereknél is megfigyelhető volt egy áremelkedés, de olyan mértékűről, mint például az egyes élelmiszereknél tapasztalható akár 100 százalékos drágulás, a növényvédőknél nem beszélhetünk. Ha nem is volt olyan jelentős az áremelés, az biztos, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a jövőben is a korábbinál magasabb árszint fog fennmaradni a növényvédő szereknél. Jó tudni, hogy az árakat döntően az alapanyagárak, a logisztikai költségek, valamint az energiaárak változása mozgatja, így, ha ezek emelkednek, akkor a növényvédők is.

Hozzátette, jelenleg a kivárás jellemző most a gazdákra, aminek elsősorban nem a növényvédő szerek áremelkedése az oka. Sokkal inkább az áll a háttérben, hogy egyrészt nagyon sok olyan termény van a tárolókban, ami nem került értékesítésre a 2022-es szezon végén, amikor jók voltak az árak, másrészt az ukrán gabona is elöntötte Magyarországot, nincs tehát érdemi áruforgalom, és nagyon nehéz eladni a terményeket, ezért a gazdáknak nincs likvid pénzforrásuk.

Jóval lassabb szezonról beszélhetünk most, hiszen korábban már az idény elején megrendelte a termelő a kereskedőtől az összes szükséges terméket, és pontosan tudta, mit, hogyan fog felhasználni a földeken. Most várakozás van, és csak akkor veszi meg a terméket a gazda, amikor már biztosan tudja, hogy fel is fogja használni. Komoly nehézséget okoz az is a termelőknek, hogy a jelenlegi finanszírozási környezetben az előző évekhez képest sokkal magasabb kamatszintekkel tudnak forráshoz jutni, így kétszer is meg kell gondolni, mikor, mire van szükség a földeken

- mondta el a lapnak Hajnal Gábor.

Ahogy a portál írja, a szakember kiemelte, szerinte a mostani input- és terményárkörnyezetben egyetlen rentábilis megoldás van, ez pedig az intenzív gazdálkodás, vagyis a legjobb hatóanyagokat és megoldásokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy maximális legyen a hozam a földeken. A szakember beszélt többek között arról is, hogy a fenntarthatóság és az egyre szélsőségesebb időjárás milyen mértékben formálja át a növényvédő szerek piacát, illetve, hogy fel kell készülni arra, hogy az új követelmények és környezeti tényezők miatt teljesen új hatóanyagok jönnek majd.

