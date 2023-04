Nyakunkon a változás: olyan dolgok történnek a magyar földeken, amikre rég volt példa

Agrárszektor 2023.04.25. 10:01

Zajlik az élet a földeken is Magyarországon, elég, ha csak az időjárási körülményekre, a friss vetésekre vagy éppen a nagy port kavaró ukrán gabonára gondolunk. Utóbbi esetében átmeneti importtilalomról döntött a magyar kormány, ami az egész mezőgazdaság és a lakosság számára is fontos lépés volt. Az Agrárszektor most annak járt utána, hogy mi az, ami miatt bizakodóak lehetnek a termelők, valamint annak, hogy milyen hatással lehet az említett tilalom a hazai termelésre.