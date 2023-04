Kiderült a csúf igazság: hiába élesedik az árháború a boltokban, a hazai tej ára ezért nem csökken

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 204,43 forint/ kilogramm volt 2023 márciusában. A fehérjetartalom 0,01 százalékpontos és a zsírtartalom 0,03 százalékpontos romlása, valamint az alapár 5 százalékos csökkenése mellett a nyerstej átlagára 6 százalékkal mérséklődött márciusban az idei februárihoz képest, ugyanakkor 46 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. Ez természetesen jól nyomon követhető a boltban megvásárolható tejárak drágulásán is. Egyelőre hiába csökken a tejtermékek világpiaci ára, Magyarországon ez a vásárláskor még kevés esetben realizálódik.

Itthon kisebb a tejtermékek árcsökkenése, mint külföldön

A nyerstej kiviteli ára 132,56 forint/kilogramm volt 2023 márciusában, az előző havihoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva 14 százalékkal csökkent. A kiviteli ár 35 százalékkal elmaradt a termelői átlagártól. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 15 százalékkal bővült 2023 márciusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A nyerstej termelői ára nemzeti valutában kifejezve 2023 februárjában az Európai Unióban 25 százalékkal emelkedett, míg Új-Zélandon 11 százalékkal, az USA-ban 13 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A világpiacon a cheddar sajt és a teljes tejpor értékesítési ára 2023 15. hetében egyaránt 31 százalékkal, az ömlesztett vajé 33 százalékkal, a sovány tejporé 44 százalékkal csökkent 2022 azonos időszakához mérten.

A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban a 2022. 42. – 2023. 16. hét között 23,75 euróval 44,75 euró/100 kilogrammra mérséklődött. Hollandiában a 4,4 százalék zsírtartalmú nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel a 2022. 38. – 2023. 15. hét között 33,5 euróval 30 euró/100 kilogrammra esett. Az olaszországi Veronában a nyerstej spot piaci ára 2023. április 17-én áfa nélkül, szállítási költséggel 44,75 euró/100 kilogramm, a biotejé 59 euró/100 kg, a Németországból és az Ausztriából származó 3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 36 euró/100 kilogramm, a fölözötté 15,25 euró/100 kilogramm, a tejszíné 235 euró/100 kilogramm, az Európai Unióból származó tejszíné 215 euró/100 kilogramm volt.

A németországi központi tejpiaci szolgálat gyorsjelentése szerint Németországban a nyerstej felvásárlása az előző héthez képest 0,2 százalékkal, az előző év azonos hetéhez viszonyítva 3,2 százalékkal nőtt ugyanekkor.

Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára 2023 16. hetében az előző év azonos hetéhez viszonyítva 34 százalékkal, a sovány tejporé 45 százalékkal csökkent. A kempteni árutőzsdén a 25 kilogrammos kiszerelésű ömlesztett vaj értékesítési ára 467,5 euró/100 kilogramm, a 25 kilogrammos kiszerelésű zsákos, élelmezési célú (intervenciós minőségű) sovány tejporé 235 euró/100 kilogramm volt 2023 16. hetében.

Magyarországon így alakult a nyerstej felvásárlási ára

A nyerstej felvásárlása 2023 márciusában az előző havi mennyiséghez viszonyítva 13 százalékkal bővült, míg a 2022. márciusitól 7 százalékkal maradt el. A nyerstej kiviteli ára 132,56 forint/kilogramm volt 2023 márciusában, az előző havihoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva 14 százalékkal csökkent.

A kiviteli ár 35 százalékkal elmaradt a termelői átlagártól. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 15 százalékkal bővült 2023 márciusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A tejtermékek árán lassan realizálódik a változás

A nyerstej árának egy hónap alatt bekövetkező csökkenése a termékpálya további fázisaiban is megmutatkozott. Az AKI PÁIR adatai szerint a tej és tejtermékek feldolgozói értékesítési ára közül egyedül a gyümölcsös joghurté emelkedett (+1 százalék),

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé stagnált, míg a natúr vajkrém és a tehéntúró (egyaránt –1 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú zacskós friss tej, a natúr joghurt és az ömlesztett sajt (egyaránt –2 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej (–3 százalék), a tejföl és a kefir (egyaránt –4 százalék), az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej és az adagolt vaj (egyaránt –7 százalék), a trappista sajt (–11 százalék) értékesítési ára csökkent.

A KSH adatai szerint a gyümölcsjoghurt fogyasztói ára 2 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos UHT- (tartós) tejé 1 százalékkal emelkedett, míg az 1,5 százalék zsírtartalmú ESL- (hosszan friss) tejek (–1 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú ESL- (hosszan friss) tejek (egyaránt –2 százalék), a tejföl (–3 százalék), az adagolt vaj (–8 százalék), valamint a trappista sajt (–12 százalék) fogyasztói ára csökkent.

Márciusban ismét mintegy 15 forinttal csökkent a nyers tej felvásárlási ára, ami általában már 200 forint alatt van

- mondta el Gamos András, a paksi székhelyű Milkmen Kft. szaktanácsadója, korábbi ügyvezetője az Agrárszektornak. A szakember az elmúlt hónapban is hasonló mértékű árcsökkenésről számolt be, ugyanakkor most is hozzátette, hogy a tej ára, illetve lemorzsolódásának mértéke cégenként eltérő lehet. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) egyébként nemrég még 217,22 forintos, egy kilogrammra vetített februári felvásárlási árról tájékoztatott, és a piaci szereplők által jelzettnél mérsékeltebb, 3%-os áresésről írt, amely 63%-kal haladta meg az előző év azonos hónapjának átlagárát.

A tej árát is alakítja a bekerült olcsó ukrán gabona

A tejtermelők beszámolói szerint márciusban sem csökkent a tejfelvásárlási ár csökkenésének üteme, és a lejtmenet várhatóan a következő hónapokban sem áll meg. A szakember szerintmost még nem lehet tudni, mennyire eshetnek a felvásárlási árak az egyes termelők önköltségei alá, de általánosságban igaz, hogy azok a tejtermelők jártak jobban, akik ősszel nem a drága hazai gabonából vásroltak nagy mennyiséget, hanem az olcsóbb ukrán importból raktároztak be.

Ahogy Gamos András elmondta, ilyenkor mindig némi tejtöbblet alakul ki a piacon, viszont a tejtermelők megszokhatták már, hogy ciklikusan változnak az árak. Korábban is voltak olyan időszakok, amikor messze az önköltség alatti árakat kaptak a tejért, és olyanok is, amikor magasabb volt az ár, és tudtak tartalékolni. Azt viszont, hogy a mostani árcsökkenés miatt mennyire kerültek az árak az önköltség alá, a hazai tejtermelői körre általánosan lehetetlen megfogalmazni.

Ennek az az oka, hogy a itthoni piacra bekerült nagy mennyiségű ukrán gabona jóval alacsonyabb áron kapható, mint amelyen esetleg a tejtermelők tavaly ősszel betároltak. Kérdés tehát, hogy annak idején ki mennyire tudott takarmányt készletezni, mert aki tudott, annak most a drága takarmányt kell feletetnie, ami növeli az önköltséget

- magyarázta a Gamos András, hozzátéve, hogy aki nem tudott készleteket felhalmozni, azon nyilván segített az importgabona. Bizonyos alapvető élelmiszerek terén tehát mintha csökkenne a fojtogató drágulás mértéke, de ugrásszerű, a termékek széles skáláját érintő árcsökkenésről nem lehet beszámolni. Ha hihetünk a szakértői előrejelzéseknek ez nem is nagyon fog már bekövetkezni Magyarországon.

