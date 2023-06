Kritikus a helyzet: top vidéki színházak küszködnek az irtózatos rezsivel és a pénztelenséggel

Újra csak kíváncsiak voltunk arra, hogyan élték túl ezt az energiaválsággal és kényszerű bezárásokkal tarkított egy évet a vidéki színházi társulatok. Kit hogyan érintettek a rezsicsökkentő intézkedések, mennyit sikerült megspórolni, ősztől milyen évadra készülhetnek? Sorozatunk II. részében a miskolci és a kecskeméti színház vezetését kérdeztük…

Inkább választották a réteges öltözködést, minthogy ne járhassanak színházba – a Miskolci Nemzeti Színházban

Ahogyan az országban szinte minden intézményt, úgy a Miskolci Nemzeti Színházat is érintették az energiaválság miatti kényszerű korlátozások. A megnövekedett rezsiköltségek következtében – ahogy a pécsi, a szombathelyi vagy az egri társulat is - a miskolci színház is változtatásokra kényszerült a működési elv és a műsorrend terén. A Nagyszínház épülete 2022. december 31-ig átdolgozott működési elv és művészeti program mellett tartott nyitva - közölte a színház vezetése a HelloVidékkel.

Miskolc város önkormányzatával egyeztetve a következő módosítások léptek érvénybe 2022. november 1-től március 31-ig:

A Kamaraszínház és a Játékszín épületében csak temperáló fűtés volt, ez a két játéktér november 1-től bezárt, az ide tervezett előadások átkerültek a Nagyszínházba, illetve a Csarnokba.

A fűtési rendszer teljesítményét 18 °C fokos belső hőmérsékletre állítottuk, hétvégén pedig csökkentett fűtési programmal üzemeltek. Arra kérték a nézőiket, hogy előadásaik látogatásakor melegen öltözzenek fel, a visszajelzések alapján erre nem volt panasza a nézőknek. Az elmondásaik alapján inkább választották a réteges öltözködést, minthogy ne járhassanak színházba.

Az épületfenntartás megnövekedett költségei miatt fájó szívvel, de nem tartották meg az alábbi, 2022-2023-as évadra tervezett bemutatóikat: A dada, Amphitryon, I. Erzsébet, Vízkereszt vagy bánom is én, Hoffmann meséi, Plasztik Bombasztik. Kárpótlásul azonban meglepetés bemutatóval készültek decemberben. Szőcs Artur rendezésében színpadra állították az Ének az esőben című világhírű musicalt.

A fent említett intézkedésekkel, valamint a Miskolci Színházbarátok Egyesülete által indított adománygyűjtő kampány segítségével - az imént leírt körülmények mellett – azonban ki tudták gazdálkodni a rezsiköltségeket.

Miskolcon is bíznak abban, hogy a következő fűtési szezonra mérséklődik a helyzet és nem lesz szükség a mostanihoz hasonló korlátozásokra. Azonban a Kamaraszínház és a Játékszín ideiglenes lezárása sokat segített a rezsiköltségek kordában tartásában, ezért most is igyekeznek figyelembe venni, hogy előfordulhat, hogy ismét erre a megoldásra kerül sor idén télen.

Szerencsés helyzetben van a Miskolci Nemzeti Színház, ugyanis talán nincs is még egy olyan színház az országban, melyet ennyire szeretne a városa:

200 évvel ezelőtt közadakozásból épülhetett fel a színház, és most, a viszontagságos időkben szintén a város (és az ország) lakói segítették a színház fennmaradását. A járványhelyzet utáni rezsiválság ledönthetett volna minket a lábunkról, azonban a nézőinkre mindig számíthatunk. A járvány miatti bezárások alkalmával mi is lehetőséget adtunk online színházi előadások megtekintésére, azonban egy előadás – nem csak Miskolcon – személyesen él igazán. Ezt vallják nézőink is, akik hálásak voltak az online lehetőségért, de amint lehetett – maszkban, távolságtartással, rétegesen felöltözve – azonnal vissza-tértek hozzánk, és talán még növekedett is a színházba járók száma.

- közölte a színház vezetése a HelloVidékkel.

Nem mérlegelés kérdése, kötelezően ki kell fizetni a dolgozókat

Egy sajtótájékoztató keretében Béres Attila, a színház igazgatója a következőket nyilatkozta a minimálbér emeléssel kapcsolatban:

A minimálbér megemelkedése nyomán keletkezett többletköltség nem mérlegelés kérdé-se, kötelezően ki kell fizetni a dolgozóknak, hiszen a színház gazdasági társaság és a tör-vényi előírásoknak meg kell felelnie. A megemelkedett összeg finanszírozása a színház számára jogi kérdés. A gazdasági társaság esetében más a minimálbér kötelezettsége a fenntartónak, mint az állami intézmények esetében. Példával szemléltetve: a Győri Nemzeti Színház, mint intézmény, automatikusan megkapja a minimálbér emelés miatti magasabb összeget, míg a Miskolci Nemzeti Színház, mint non-profit Kft. nem automatikusan kapja meg

– magyarázta Béres Attila, aki hozzátette, nem látja, hogy bármilyen különbözőséget fel lehetne állítani színház és színház között, mégis vannak jogi procedúrák, amelyek más-ként vonatkoznak rájuk.

Miskolcon idén már emeltek a jegyárakon minimális mértékben

Ahogy a színház vezetése a HelloVidéknek elmondta, a következő szezonban a bérleteiknél lesz némi áremelkedés, azonban igyekeznek ezt olyan mértéken tartani, hogy ne vegye el az emberek kedvét a színházba járástól.

Hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy jöjjenek a nézők. Nélkülük mi sem vagyunk

- tették hozzá.

A Miskolci Nemzeti Színház társulata júliusban megpihen, hogy aztán augusztus 24-én újult erővel mutathassák be A tatárok Magyarországban című előadást. Ezzel a művel nyitotta meg kapuit a színház 200 évvel ezelőtt, 1823. augusztus 24-én, és most egy díszelőadás keretében is ezzel készülnek. Az előadás Szőcs Artur rendezésében készül, csaknem a teljes prózai társulat részvételével, a színház zenekarával, énekkarával és a Miskolci Balettel kiegészülve. A darab az évad során bérletkínálatukba is bekerül, így egész évadban látható lesz.

Ezen kívül az alábbi bemutatókkal készülnek még a 200. ünnepi évadukra:

A Nagyszínházban látható lesz még A csárdáskirálynő operett Béres Attila rendezésében, A szálemiek című színmű, melyet Rusznyák Gábor visz színre Artur Miller A salemi boszorkányok című műve alapján. A kékszakállú herceg vára operát Szabó Máté rendezésében láthatja a közönség, a Kölcsönlakás című komédiát pedig Bé-res Attila viszi a Nagyszínház színpadára.

A Kamaraszínházban Lázár Ervin meséjével készülnek az ifjú színházrajongóknak: Keszég László rendezésében lesz látható a Berzsián és Dideki című mese. Szintén Keszég László rendezésében készül Az üvegcipő című vígjáték. Szabó Máté szín-padra viszi az Ivanov című színművet, a Miskolci Balett pedig az Anyeginnel készül Kozma Attila rendezésében.

A Játékszínben szintén izgalmas előadásokat mutat be a teátrum. Rusznyák Gábor rendezésében lesz látható a H-edda Gabler, Szőcs Artur a Leonce és Lénát viszi színre, a Miskolci Balett pedig még egy szerelmi történettel készül a tánckedvelő közönségnek: A szerelem hatalma című előadásban Héloise francia apátnő és Abélard, a messze földön híres tudós pap tiltott, ám sírig tartó szerelmét jelenítik meg a tánc nyelvén.

A bérletek megújítása május 16-31. között lehetséges. A teljeskörű bérletértékesítés június 1-től kezdődik.

Sokkal több előadásra volna igény, mint amennyit játszani tudnak - helyzet Kecskeméten

Lassan vége az idei őszi-tavaszi színházi szezonnak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is. A színház vezetését szintén arra kértük, mondják el nekünk, ők hogyan élték meg az elmúlt egy évet - milyen évet zárnak:

Nagy örömünkre szolgál, hogy kijelenthetjük: szenzációs évad áll mögöttünk. Első bemutatónk, a Kőszívű című musical hamarosan az 50. előadásához érkezik, de a Tombol az erény című vígjáték, A miniszter félrelép című bohózat és a nemrég bemutatott Luxemburg grófja című operett is igazi sikerdarab. A kisszínházainkban ugyancsak folyamatosan telt házasak az előadásaink, az Egy hónap falun című színmű, Macbeth című tragédia, a Hattyú című balett és A telefon című opera egyaránt rendkívül hamar közönségkedvenccé vált. A gyermekeknek szóló zenés mesejátékok, a Kököjszi és Bobojsza, valamint az Utazás a szempillám mögött szintén csodálatos sikereket értek el. Kellemes teher, hogy a nézők érdeklődése meghaladja a kapacitásunkat, szinte mondhatjuk, hogy sokkal több előadásra volna igény, mint amennyit az évad során játszani tudunk

- közölték.

A rezsihelyzet miatt Kecskeméten is egész januárban zárva tartottak

Ahogyan a színház vezetésétől megtudta a HelloVidék, ahhoz, hogy redukálni tudják a kiadásaikat rezsi fronton, a teljes januári hónapra le kellett állítaniuk a színház működését. Ezt követően is csökkentett hőmérséklettel és szigorított villanyhasználattal indultak újra.

Azt azonban kiemelten fontos ügyként kezeltük, hogy bérletes nézőink ne szenvedjenek hiányt, ezért a januári bezárás miatt egészen június közepéig játszani fogunk, hogy a tervezett előadásszámot tartani tudjuk az évadban

- nyilatkozták, majd hozzátették, bíznak benne, hogy a következő évadban zavartalanul működhet teátrumuk, és nem kényszerülnek hasonló megszorításokra.

Még a nagyobb budapesti színházak is panaszkodtak arról, hogy a Covid okozta lezárások után nehezen tértek vissza a nézők, a bérletesek egy része nem jött vissza a korlátozások után sem. Kecskeméten azonban a nézők egyáltalán nem pártoltak el a színháztól, sőt:

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire hálásak vagyunk a nézőink hűségéért, akik annyira szomjazták az élő színházat, hogy a 2022/23-as évadban nem sok híján rekordszámú bérletet adtunk el. Igyekszünk évadról évadra egyre magasabbra tenni a lécet, hogy rá is szolgáljunk a hozzánk visszajárók bizalmára. Ugyancsak fontos kiemelnünk, hogy Győrtől Miskolcig, Budapesttől Szegedig kedvelnek minket a színházbarátok - mindig melengeti a szívünket, amikor halljuk, milyen sokat utaztak azért, hogy egy-egy előadásunkat lássák, akár egy évadon belül többször is

- közölte a színház vezetése, majd hozzátette, Kecskeméten szerencsére azt sem tapasztalják, hogy lényegesen kevesebbet költenének kultúrára:

Inkább azt mondanánk, hogy átalakulnak a vásárlási szokások, például van, aki a bizonytalanságokra hivatkozva (bezár-e a színház, elmaradnak-e előadások, visszatér-e a járvány, stb.) bérlet helyett inkább jegyet vásárol, és azzal is a lehető legtovább vár. A vidékről érkező csoportok viszont egyértelműen nehéz helyzetbe kerültek a megnövekedett üzemanyagárak miatt, így sajnos néhány régóta hozzánk járó csoport már nem látogat minket.

További bérfejlesztésre volna szükség az optimális működéshez

A vidéki színházakban dolgozók fizetéséről kevés szó esik, ezért is kérdeztük meg a kecskeméti színház vezetését arról is, hogy sikerül-e a kötelező béremeléseket végrehajtani? Mennyit keresnek - ha nem titkos adat - a vidéki színészek, a színház munkatársai?

Bár a kecskeméti önkormányzatnak köszönhetően - a többi kulturális intézményhez hasonlóan - 2023 tavaszán átlagosan 10 % béremelést tudtunk végrehajtani az összes dolgozónk esetében, összességében elmondható, hogy további bérfejlesztésre volna szükség az optimális működéshez

- közölték.

Kénytelenek lesznek Kecskeméten is jegyárat emelni

A jegyárak kapcsán a színház vezetése elárulta a HelloVidéknek:

Az idei évadban a tavalyi bérlet- és jegyárakkal dolgoztunk, a 2023/24-es évadra azonban 15 %-os emelést kénytelenek voltunk eszközölni. Még így is rendkívül kedvező árakkal várjuk a nézőket a fővárosi színházakhoz képest, pedig a költségeink nekünk is rendkívül megnőttek: akár az épületeink fenntartását, akár a produkciós költségeket nézzük.

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, hogy Kecskeméten milyen jövő évaddal és nyári programokkal próbálják megfogni a nézőiket. A színház vezetése még közölte:

Mindenekelőtt javában tart az előbérletezési időszakunk, június 11-ig 10 % kedvezménnyel újíthatók meg a régi vagy vásárolhatók meg az új bérletek. A 2023/24-es évad garantáltan égi boldogsággal lesz fűszerezve - mottónkhoz híven -, 13 új bemutatóval készülünk: A nagyszínházban Cseke Péter direktor rendezése, Az Ég tartja a Földet című musical nyitja a következő színházi szezont, amit a Meseautó című musical, a Gianni Schicchi című opera, a Carmina Burana című balett, valamint a Szerelmes Shakespeare című vígjáték követ. A Kelemen László Karamaszínház a Ne most, drágám! című bohózattal, A tehetséges Mr. Ripley című krimivel, a Három nővér című színművel és a Naptárlányok című színművel színesíti a színház repertoárját. A Ruszt József Stúdiószínházban pedig Az özvegy Karnyóné című vígjáték mellett egy újdonsággal készülünk: a Felhangolva - Egy Koltai-nagyszekunddal című koncertszínházi előadással. A gyermekekről sem feledkezünk meg, őket A kis herceg és A beszélő fa című mesejátékok várják majd a nagyszínházban. A 2023/24-es évadban is műsoron marad néhány korábbi, rendkívül kedvelt előadásunk: A miniszter félrelép, a Luxemburg grófja, az Elisabeth, a Kököjszi és Bobojsza, valamint a Tigris és hiéna.

Emellett saját játszóhelyeiken június közepéig várják nézőiket, de ezután sem kell hosszú időre elbúcsúzniuk a színházkedvelőknek a kecskeméti társulat színművészeitől és produkcióitól. Nyárra ugyanis számos invitálásnak tesznek eleget az országban: Az Ég tartja a Földet című musical mielőtt a kecskeméti színház falai között debütálna, szeptember elején bemutatkozik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol a Luxemburg grófja ugyancsak látható lesz. Az Elisabeth a Szegedi Szabadtéri Színpadra kapott meghívást, a Tombol az erény pedig Mórahalomra, Szigligetre, Szarvasra és Debrecenbe utazik, tehát egy igen intenzív időszaknak néznek elébe.

