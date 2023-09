Segélykiálltás: top vidéki színházak küszködnek a pénztelenséggel és az elismerés hiányával

A vidéki színházak művészei és háttéremberei ma sem részesülnek tehetségükhöz méltó elismerésben. Így pedig teljes életművek maradnak ismeretlenségben – nyilatkozta az InfoRádiónak Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A Vidéki Színházigazgatók Egyesületének elnöke szerint a támogatások csökkenését minden színház a saját bőrén érzi.

Ami szívfájdalmunk, és amit a vidéki színházak nevében tudok megfogalmazni, hogy nagyon fontos lenne olyan díjaknak a létrehozása, amik kifejezetten ezeket a színházakat, az itt levő alkotásokat érintené

– nyilatkozta a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének elnöke, Oberfrank Pál az InfoRádiónak. Ahogy a veszprémi társulat vezetője fogalmazott, voltak, illetve vannak is ilyen kezdeményezések, csak ezeket nagyon nehéz „keresztülvinni”. Miközben rendkívül sok a tehetség Magyarországon, a díjak száma relatíve korlátozott,

a fővárosi, ismertebb, erősebb nevek pedig kiszorítják a vidékieket, így egész életművek maradnak ismerettelenségben.

Ahogy arról az HelloVidék is beszámolt, júniusban a hazai színházigazgatók közös levélben kérték a kormánytól az előadóművészet állami támogatásának minél hamarabbi, a válságok előtti időszak mértékére való visszaállítását. Oberfrank Pál ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a kérés teljesen jogos, sőt, az infláció miatt picit többnek is lenne helye, ezért a levél aláírói között a Veszprémi Petőfi Színház is szerepelt. Úgy véli, hogy az együttműködés, az együtt gondolkodás megvan, ezért bízik abban, hogy akik egy ilyen levelet olvasnak, azok jól értik.

Megjegyezte azt is, hogy a vidéki színházak esetében az önkormányzati–állami közös működtetés biztonságot jelent, amin akár változtatni is lehet,

a fontos, hogy a közönség által az 1900-as évek elején létrehozott színházak megkapják azt a központi forrást, amiből képesek működni.

A említett levélben az is olvasható, hogy „a virágzó, értékválasztásaiban, művészi megközelítéseiben színes magyar színházi világ fenntartásában a nézőkre, a támogatókra nagyobb szerep kell, hogy háruljon”. A teátrumigazgató szerint egy ilyen rendszer kiépítése „borzasztóan nehéz” feladat, ami hosszú évekig is eltarthat. „Magunk is létrehozunk egy alapítványt, megpróbálunk a helyi vállalkozókhoz fordulni, »ha van lehetőségeket, akkor támogassatok«, de azért ezek nagyon nagy pénzek.”

Címlapkép: Getty Images

