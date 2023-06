A túlélésre játszanak most ezek a gazdák: mi lesz így a terméssel?

A tavalyi meredek áremelkedés után hirtelen ugyanilyen gyors árzuhanás következett be a gabonapiacon, amely megpecsételheti az idei évet a termelők számára. Mindez azért is rendkívül kedvezőtlen, mert a most aratásra váró kalászos termést még a korábbi, nagyon magas inputköltségek mellett indították útjára a gazdák. Ahogy az Agrárszektor írja, egyelőre nincs jele az áremelkedésnek, és a kivárás sem egyértelmű választás a szűkös raktárkapacitások és a tárolás finanszírozási költségei miatt. Jó megoldás nem látszik, a kalászos gabonákon várhatóan a legtöbb termelő bukni fog.

Míg tavaly év végén 130-150 ezer forint között mozgott a szemes termések jellemző piaci ára, mára döbbenetes mélységbe zuhantak az ajánlatokban szereplő számok. Jelenleg a búza vonatkozásában ötössel kezdődő számokat mondanak a felvásárlók, minőségtől függően 52-53 ezer forintot ajánlanak tonnánként, az árpára 41 ezer forintos ajánlatok érkeznek. Ezek rendkívül alacsony árak - mondta el az Agrárszektornak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. Hozzátette: aki csak megteheti, ilyen körülmények között nem fog eladni. Mindazok, akiknek van raktárkapacitásuk, inkább betárolják a gabonát. Mivel tárolásra csak korlátozottan van lehetőség a viszonylag sok ókészlet miatt, ezért várhatóan inkább az árpát próbálják meg értékesíteni a termelők, hogy a búzát tarthassák. Ez is jobbára csak azok esetében igaz, akik rendelkeznek saját tárolóval, hiszen a bértárolás költségeit nehéz finanszírozni a magas kamatok miatt. Milyen termés várható? Milyen kilátások elé néznek a magyar termelők? Erről és még többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images